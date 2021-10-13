ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın, yarım altın ve 1 gram altın bugün kaç TL? Altın yükselecek mi? 13 Ekim Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum!

Normal şartlar altında ABD 10 yıllıklarındaki bu yükseliş karşılığında daha aşağıda olması beklenebilecek ons altının bu hareketi bizlere işlerin terse dönmesi halinde, yani hem ABD dolar endeksinde bir zayıflama hem de ABD 10 yıllıklarında bir gerileme olması durumunda, hızlı bir yukarı tepkime vereceğinin sinyali olarak yorumlanabilir.