ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın, yarım altın ve 1 gram altın bugün kaç TL? Altın yükselecek mi? 13 Ekim Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum!

13 Ekim Çarşamba günü, altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 513 lira seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altın 840 lira, Cumhuriyet altını 3.430 liradan satıldı. Gün içerisinde canlı altın grafiklerinde işlemine devam eden altın fiyatları ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle yükselişe geçti. Gram altın akşam saatlerinde 523 lira seviyesinde dengelendi. İşte, Kapalıçarşı'da son durum;
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.461,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 512,50 512,70 521,80 522,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.377,00 3.398,00 3.440,00 3.461,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 467,40 471,40 476,00 480,00
Lira(Tam) Ziynet 3.300,00 3.320,00 3.362,00 3.382,00
Yarım Ziynet 1.650,00 1.660,00 1.681,00 1.691,00
Çeyrek Ziynet 825,00 830,00 840,00 845,00