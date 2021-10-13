MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın, yarım altın ve 1 gram altın bugün kaç TL? Altın yükselecek mi? 13 Ekim Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum!
GeriEkonomi ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın, yarım altın ve 1 gram altın bugün kaç TL? Altın yükselecek mi? 13 Ekim Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 13 Ekim 2021 - 18:33 | 

ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın, yarım altın ve 1 gram altın bugün kaç TL? Altın yükselecek mi? 13 Ekim Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatları ile yatırımcılar tarafından takip ediliyor. ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle ons altın fiyatları dalgalandı. Ons altın saat 18.01 itibarıyla 1793 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın ise gün içerisinde en düşük 510 lirayı, en yüksek ise 523 lirayı görürken; akşam saatlerinde 523 lira seviyesinde hareket etti. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek m? İşte, 13 Ekim Çarşamba canlı altın piyasasında son durum ve güncel altın fiyatları.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

13 Ekim Çarşamba günü, altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 513 lira seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altın 840 lira, Cumhuriyet altını 3.430 liradan satıldı. Gün içerisinde canlı altın grafiklerinde işlemine devam eden altın fiyatları ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle yükselişe geçti. Gram altın akşam saatlerinde 523 lira seviyesinde dengelendi. İşte, Kapalıçarşı'da son durum;

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.461,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 512,50 512,70 521,80 522,00

Cumhuriyet Ata Lira 3.377,00 3.398,00 3.440,00 3.461,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 467,40 471,40 476,00 480,00

Lira(Tam) Ziynet 3.300,00 3.320,00 3.362,00 3.382,00

Yarım Ziynet 1.650,00 1.660,00 1.681,00 1.691,00

Çeyrek Ziynet 825,00 830,00 840,00 845,00

2
ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN
3ALTINDA HIZLI YUKARI TEPKİME GÖRÜLEBİLİR

ALTINDA HIZLI YUKARI TEPKİME GÖRÜLEBİLİR

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçtiğimiz haftanın özellikle kapanışa doğru olan kısmında ons altın fiyatında önemli oynamalara şahit olduk ve bundaki en büyük pay da ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisi oldu. Yeni haftaya başlarken gördüğümüz 1756 dolar seviyesinin aslında yüzde 1.60 seviyelerini aşan ABD 10 yıllıklarının karşısında yine de dayanaklı olduğunu düşünüyorum.

4

Normal şartlar altında ABD 10 yıllıklarındaki bu yükseliş karşılığında daha aşağıda olması beklenebilecek ons altının bu hareketi bizlere işlerin terse dönmesi halinde, yani hem ABD dolar endeksinde bir zayıflama hem de ABD 10 yıllıklarında bir gerileme olması durumunda, hızlı bir yukarı tepkime vereceğinin sinyali olarak yorumlanabilir.

5

Eğer önemli bir haber akışı olmaz ise, kasım ayının başında yapılacak Fed toplantısına kadar olan dönemde ons altındaki seyrin günlük hareketler haricinde çok ciddi sapmalar göstermesini pek beklemiyorum. Nitekim 16 Eylül tarihinden bu yana da şu andaki seviyelerinde ilerledi.

6

Gram altında ise, dolar/TL kuru kaynaklı yükselişler görme ihtimalimiz var. Geçtiğimiz hafta 9TL seviyesine yaklaşarak tarihi zirveyi gören dolar/TL kurunda yukarı yöndeki riskler halen varlığını koruyor.

7

Kurun 9TL üzerine çıkması ve bu seviyenin üzerine yerleşmesi şu andaki ana senaryomuz. Bu senaryo paralelinde de gram altın fiyatının 500TL altında oluşması, günlük kısa süreli işlemler haricinde pek mümkün görünmüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi