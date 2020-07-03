Altın fiyatları çeyrek altın ve gram altın bazında 3 Temmuz'da ne kadar? Günün altın yorumları

Ons altın tarafında ana trendin yukarı yönlü olduğu söyleyerek düşüşler halinde 1.713 dolar seviyesine dikkat çekiyoruz. Bu seviyenin altına inmesi halinde 1.671 dolara doğru bir kanal açılabilir, ancak bu da uzun süreli olmayacaktır. Bu görüşümüzü desteklemek için ons altının 2 ay önce sert bir yükseliş ile geldiği 1.730 dolar seviyesinden bugüne kadar izlediği dalgalı seyirde 1.700 doların altını gördüğü günler olsa da her seferinde toparlanarak 1.730 dolar seviyelerine yükseliş gösterdiğini ve 1.720 dolarda destek bulduğunu söylemek mümkün.