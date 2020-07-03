Altın fiyatları çeyrek altın ve gram altın bazında 3 Temmuz'da ne kadar? Günün altın yorumları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı önceki günü yüzde 0,39 artışla 391,10 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, önceki gün kapanışta çeyrek altın 635,00 lira, Cumhuriyet altını 2.598,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 391,10 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 389,40 389,60 390,90 391,10
Cumhuriyet Ata Lira 2.566,00 2.587,00 2.577,00 2.598,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 355,00 359,00 356,70 360,70
Lira(Tam) Ziynet 2.508,00 2.528,00 2.519,00 2.539,00
Yarım Ziynet 1.254,00 1.264,00 1.259,00 1.269,00
Çeyrek Ziynet 627,00 632,00 630,00 635,00