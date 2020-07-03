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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 08:30,

Altın fiyatları çeyrek altın ve gram altın bazında 3 Temmuz'da ne kadar? Günün altın yorumları

Yatırımcılarının yakından takip ettiği altın fiyatları, 3 Temmuz 2020 Cuma günü gram ve çeyrek seçenekleri ile gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 388 lira seviyesine kadar indikten sonra bu hafta başı itibariyle artış seviyesine ulaşan altın fiyatları, 392 lira bandına dayanarak haftanın son gününe girdi. Cuma günü 391 lira seviyesinde seyreden altın fiyatları, pek çok yatırımcının düşüp düşmeyeceği ile gündeminde tuttuğu yatırım enstrümanları arasında yer alıyor. Peki, 3 Temmuz altın fiyatları çerçevesinde gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları nasıl konumlandı? İşte, altın fiyatları hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Alım satım yapmak isteyenlerin gündeminde yer alan altın fiyatları, önceki hafta gösterdiği düşüşün ardından bu hafta yeniden yükseliş trendi ile karşılaştı. 1750 bandından yükselişe geçen ve şu an 1775 dolar olarak seyreden ons altın fiyatları, gram ve çeyrek altın fiyatlarının belirlenmesinde büyük önem arz ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar oldu? İşte, altın fiyatları hakkında merak edilen bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI 3 TEMMUZ 2020

Gram altının satış fiyatı 391 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 633 lira civarında geri alınırken, 646 liradan satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 1.267 lira civarında bozdurulurken işlem görürken, 1.292 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.607 liradan işlem görürken, 2.633 liradan geri alınıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Peki, analistlerin altın yorumları ne yönde? İşte, altın fiyatları düşer mi sorusuna yönelik bazı yorumlar

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı önceki günü yüzde 0,39 artışla 391,10 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, önceki gün kapanışta çeyrek altın 635,00 lira, Cumhuriyet altını 2.598,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 391,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 389,40 389,60 390,90 391,10
Cumhuriyet Ata Lira 2.566,00 2.587,00 2.577,00 2.598,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 355,00 359,00 356,70 360,70
Lira(Tam) Ziynet 2.508,00 2.528,00 2.519,00 2.539,00
Yarım Ziynet 1.254,00 1.264,00 1.259,00 1.269,00
Çeyrek Ziynet 627,00 632,00 630,00 635,00

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Analistler, global ekonomi ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.Bugün, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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ALTIN İÇİN DİKKATLER DOLAR ENDEKSİNDE

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Piyasalarda hakim olan iyimser hava sonrasında şu günlerde en ufak bir haberin bile yüksek dalgalanmalara sebebiyet verdiği ve yatırımcıların dikkatli olması gereken günlerden geçiyoruz. Güvenli varlıklara yönelişin devam ettiğini, borsa endeksleri ve tahvil fiyatlarının seyrinden görebiliyoruz.

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Ons altın tarafında ana trendin yukarı yönlü olduğu söyleyerek düşüşler halinde 1.713 dolar seviyesine dikkat çekiyoruz. Bu seviyenin altına inmesi halinde 1.671 dolara doğru bir kanal açılabilir, ancak bu da uzun süreli olmayacaktır. Bu görüşümüzü desteklemek için ons altının 2 ay önce sert bir yükseliş ile geldiği 1.730 dolar seviyesinden bugüne kadar izlediği dalgalı seyirde 1.700 doların altını gördüğü günler olsa da her seferinde toparlanarak 1.730 dolar seviyelerine yükseliş gösterdiğini ve 1.720 dolarda destek bulduğunu söylemek mümkün.

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