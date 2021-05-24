Altın fiyatları çeyrek altın gram altın: Canlı ve anlık ons altın bugün ne kadar oldu? İşte 24 Mayıs yarım, çeyrek, tam altın fiyatlarında uzman yorumları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? Gram altın fiyatı, altının ons fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle haftaya hızlı başlarken; 511,27 lira seviyesini görerek 6.5 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Altının gram fiyatı, 10 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeye tırmanırken; gün içerisinde en düşük 506 lira seviyesini gördü.



Altının gram fiyatı, 6.5 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; saat 10.10 itibarıyla yüzde 0.21 oranında düşüşle 507.93 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 391 liradan satılıyor.Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 509 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 510 lira seviyesinden başlamıştı.