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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 10:29 | 

Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bazında 5 Eylül Cumartesi günü ne kadar? Günün altın yorumları!

Altın fiyatları, 5 Eylül Cumartesi günü gram ve çeyrek seçenekleri gündemde yer almaya devam ediyor. Önceki gün Amerika'da tarım dışı verilerin açıklanmasının ardından ons bazında pozisyon alması beklenen altın fiyatları, yatırımcısının beklentisinin dışında hareket ederek küçük bir dalgalanma ile kapanışını gerçekleştirmişti. Ons olarak 1933 dolar seviyesinde seyreden altın fiyatları, gram ve çeyrek seçeneklerinde eş güdümlü hareketini sürdürüyor. Peki, 5 Eylül Cumartesi altın fiyatları ne yönde? İşte, yatırımcıların takip ettiği altın yorumları ve günün altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

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Altın fiyatları anlık dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcısının sıkı takibinde yer almaya devam ediyor. 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gram altın bazında yatay seyrini sürdüren altın fiyatları, dün 15.30'da Amerika'da açıklanan verilerin ardından pozisyonunda küçük dalgalanmalar göstermesinin ardından ons bazında 1933 dolarda sabitlendi. Peki, piyasalardaki son hareketliliğin ardından altın fiyatları ne yönde ilerliyor? İşte, günün altın fiyatları ve altın yorumları bilgisi

5 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Şu saatler saatleri itibariyle;

Ons altın 1933 dolardan işlem görüyor.

2ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL 2020
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ALTIN FİYATLARI 5 EYLÜL 2020

Çeyrek altın 749 TL’den alınıyor, 765 TL’den satılıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 459 TL’den alınıyor, 463 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.499 TL’den alınıyor, 1.530 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 3086 TL’den alınıyor, 3117 TL’den satılıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3ALTIN FİYATLARI HAFTAYI NASIL KAPATTI
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ALTIN FİYATLARI HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,75 azalışla 462,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.064,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,75 düşüşle 462,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 465,30 465,50 461,80 462,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.068,00 3.089,00 3.043,00 3.064,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 424,50 428,50 421,00 425,00
Lira(Tam) Ziynet 2.998,00 3.018,00 2.974,00 2.994,00
Yarım Ziynet 1.499,00 1.509,00 1.487,00 1.497,00
Çeyrek Ziynet 750,00 755,00 743,00 748,00

4ALTIN YORUMLARI
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ALTIN YORUMLARI

Rıdvan BAŞTÜRK
Özel Fon Yöneticisi

"Gram altında bir süredir nispeten yatay diyebileceğimiz hareket söz konusu. Anlık hareketleri göz ardı edersek 450-460 TL bandında gidip gelen bir altın görmekteyiz. Bunun sebebi ise dolar kuru yukarı yönde hareket etmesine rağmen, ons altında görülen aşağı yönde hareketler. Bu iki enstrüman birbirini dengeliyor ve gram altın yatay hareket ediyor.

Gram altın için ben hala ana resmin pozitif olduğunu fakat geçtiğimiz aylardaki gibi yukarı yönde sert hareketlerin bu aşamada olmayacağını düşünüyorum. Ons altında yükseliş ivmesi azaldı. Teknik olarak 1900-1905 dolar üzerinde kaldığı sürece pozitif görünümünü koruyacaktır, fakat yukarı iştahın çok kuvvetli olmasını beklemiyorum. 1955-1960 dolar bölgesi önemli direnç bölgesi olarak izlenebilir. Burada ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere diğer büyük merkez bankalarının para politikası adımları önümüzdeki süreçte önemli olmaya devam edecektir. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole toplantısında söyleyecekleri ons altın üzerinde direkt etkili olacaktır.

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Dolar kurunda ise yukarı yönde iştah sürüyor. Bugün 7.41 TL üzeri test edildi. Piyasa faizleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi arasındaki farkın açıldığını görmekteyiz. Her ne kadar TCMB dolaylı yoldan faiz artırımı yapıyor olsa da piyasanın bundan tatmin olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle TCMB’den politika faizinde net ve kuvvetli bir adım gelene kadar TL üzerindeki baskı devam edebilir. Bu da gram altın için yukarı yönde destekleyici olacaktır.

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Toparlayacak olursam, gram altında kısa süreli hareketlere bakmak yanıltıcı olur. Ana resim hala korunuyor ve pozitif beklentimi sürdürüyorum. Gram altın için ana desteğim 430 TL seviyesinde yer alıyor. Ara destek olarak ise 450 TL civarını izliyorum, yukarıda ise 470 TL direnç olarak izlenebilir. Bu seviyeye doğru yükselişlerde kar satışı fırsatları görebiliriz. "

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