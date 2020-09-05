Altın fiyatları çeyrek altın gram altın bazında 5 Eylül Cumartesi günü ne kadar? Günün altın yorumları!

ALTIN YORUMLARI Rıdvan BAŞTÜRK

Özel Fon Yöneticisi



"Gram altında bir süredir nispeten yatay diyebileceğimiz hareket söz konusu. Anlık hareketleri göz ardı edersek 450-460 TL bandında gidip gelen bir altın görmekteyiz. Bunun sebebi ise dolar kuru yukarı yönde hareket etmesine rağmen, ons altında görülen aşağı yönde hareketler. Bu iki enstrüman birbirini dengeliyor ve gram altın yatay hareket ediyor.



Gram altın için ben hala ana resmin pozitif olduğunu fakat geçtiğimiz aylardaki gibi yukarı yönde sert hareketlerin bu aşamada olmayacağını düşünüyorum. Ons altında yükseliş ivmesi azaldı. Teknik olarak 1900-1905 dolar üzerinde kaldığı sürece pozitif görünümünü koruyacaktır, fakat yukarı iştahın çok kuvvetli olmasını beklemiyorum. 1955-1960 dolar bölgesi önemli direnç bölgesi olarak izlenebilir. Burada ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere diğer büyük merkez bankalarının para politikası adımları önümüzdeki süreçte önemli olmaya devam edecektir. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole toplantısında söyleyecekleri ons altın üzerinde direkt etkili olacaktır.