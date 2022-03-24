Altın fiyatları çeyrek altın gram altın: 24 Mart altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Altın fiyatlarında son durum bilgisi

Altın fiyatlarının ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından takip ediliyor. NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde olurken; gözler altın fiyatlarına çevrildi. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre Başkan Biden’ından Rusya’ya yönelik sert yaptırımlar gelmesi halinde ons altın fiyatlarında 'güvenli liman' etkisiyle yukarı yönlü hareketler görülebilir. Gram altın saat 16:24 itibarıyla yüzde 0,23 oranında yükselişle 929,82 lira seviyesinde bulunurken Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1957 dolar seviyesini; en düşük 1937 dolar seviyesini gördü.
Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 936,01 lira seviyesini, en düşük ise 922,80 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 16:24 itibarıyla yüzde 0,23 oranında yükselişle 929,82 lira seviyesinde bulundu.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1519 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 251 liradan işlem gördü. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1957 dolar seviyesini; en düşük 1937 dolar seviyesini görürken; akşam saatlerinde 0,33 oranında yükselişle 1950 dolardan işlem gördü.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 922 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 923 lira seviyeden başlamıştı.
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Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın jeopolitik endişeleri artırması ve riskten kaçış eğilimini güçlendirerek güvenli limanlara yönelimi beraberinde getirmesi şubat ayından mart ayının ikinci haftasına kadar ons altında yukarı yönlü bir seyrin yaşanmasına katkı sağladı. Özellikle mart ayının ilk haftasında güçlü yükselişlerin yaşandığı ons altın 8 Mart tarihinde 2070 dolar seviyesini test etti. Ancak mart ayının ikinci haftasından sonra Rusya – Ukrayna arasındaki görüşmelere ilişkin gelen açıklamaların iyimser beklentileri desteklemesi ve risk iştahının toparlanma kaydetmesi ons altında satışların yaşanmasına neden oldu.
Jeopolitik endişelerin bir miktar yatışması ve buna ek olarak Fed toplantısı öncesinde ons altında aşağı yönlü bir seyir ön plana çıkarken, 2070 dolar seviyelerinden 1.895 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme gündeme geldi. Fed mart ayı toplantısında beklentilere paralel olarak 25 baz puan faiz artırımına giderken, 2018 yılından bu yana ilk faiz artımına gitmiş oldu. Yayınlanan ekonomik projeksiyonlarda yılın kalan her toplantısında faiz artırımı öngörüldü. Rusya – Ukrayna savaşının başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirmesi küresel çapta enflasyonist endişeleri artırırken, enflasyon endişeleri Fed cephesinden gelen mesajlar üzerinde de etkili oluyor.
Bu hafta içerisinde Fed Başkanı Powell, Fed’in gerekirse 25 baz puandan fazla faiz artışına gidebileceğini ifade etti. Fed üyelerinden gelen açıklamalarda da 50 baz puanlık faiz artırımlarına desteğin geldiği görüldü. Fed cephesinden gelen şahin tondaki mesajlar küresel tahvil faizlerinde yükselişlerin yaşanmasına neden olurken, daha sıkı para politikası konusundaki endişeler ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. Ons altın üzerinde kısa vadede Rusya – Ukrayna arasındaki gelişmeler belirleyici olmaya devam edecektir. İki ülke arasındaki savaşın sürmesi ve daha da şiddetlenmesi durumunda ons altın cephesinde yükselişlerin sürmesine katkı sağlayabilir.
Ancak mevcut durumda devam eden ancak şu ana kadar anlamlı bir ilerlemenin sağlanamadığı Rusya – Ukrayna görüşmelerinden savaş halini sona erdirecek bir anlaşmaya varılması durumunda ise düzeltme hareketlerinin hız kazandığı görülebilir. Bu nedenle özellikle Rusya – Ukrayna cephesindeki gelişmeler ve haber akışları yakından takip edilmeli ve gelişmelere bağlı olarak ons altında volatil fiyat hareketlerinin yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Bugün Brüksel’de gerçekleşecek NATO ve G7 zirveleri piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Zirve kapsamında ABD Başkanı Biden’ın Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları açıklaması beklenirken, gelebilecek olası yaptırımlar risk iştahı ve ons altının seyri üzerinde etkili olacaktır. Sert yaptırımların açıklanması durumunda piyasalardaki risk iştahının zayıflama kaydettiği ve ons altında alımların etkili olduğu görülebilir.