Altın fiyatları çeyrek altın gram altın: 24 Mart altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Altın fiyatlarında son durum bilgisi

ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı



Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın jeopolitik endişeleri artırması ve riskten kaçış eğilimini güçlendirerek güvenli limanlara yönelimi beraberinde getirmesi şubat ayından mart ayının ikinci haftasına kadar ons altında yukarı yönlü bir seyrin yaşanmasına katkı sağladı. Özellikle mart ayının ilk haftasında güçlü yükselişlerin yaşandığı ons altın 8 Mart tarihinde 2070 dolar seviyesini test etti. Ancak mart ayının ikinci haftasından sonra Rusya – Ukrayna arasındaki görüşmelere ilişkin gelen açıklamaların iyimser beklentileri desteklemesi ve risk iştahının toparlanma kaydetmesi ons altında satışların yaşanmasına neden oldu.



Jeopolitik endişelerin bir miktar yatışması ve buna ek olarak Fed toplantısı öncesinde ons altında aşağı yönlü bir seyir ön plana çıkarken, 2070 dolar seviyelerinden 1.895 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme gündeme geldi. Fed mart ayı toplantısında beklentilere paralel olarak 25 baz puan faiz artırımına giderken, 2018 yılından bu yana ilk faiz artımına gitmiş oldu. Yayınlanan ekonomik projeksiyonlarda yılın kalan her toplantısında faiz artırımı öngörüldü. Rusya – Ukrayna savaşının başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirmesi küresel çapta enflasyonist endişeleri artırırken, enflasyon endişeleri Fed cephesinden gelen mesajlar üzerinde de etkili oluyor.