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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 14:34 | 

Altın fiyatları çeyrek altın gram altın: 13 Ekim altın fiyatları artıyor mu azalıyor mu? Altın yorumları

Piyasalar açılmadan 484 TL seviyesine inen ve sonra yeniden artışa geçen altın fiyatları, alım ve satım yapmak isteyen yatırımcının odağında yer alıyor. Küresel piyasaların doğrudan etkilediği gram ve çeyrek altın fiyatları, gram seçeneği ile 488, yarım seçeneği ile 1614 TL seviyelerinde yer alıyor. Altın fiyatları üzerinde ons altın fiyatlaması büyük önem arz ediyor. İşte, 13 Ekim altın yorumları çerçevesinde ons altının direnç seviyesi ve altın fiyatları için beklenen yön hakkında detaylı bilgiler

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Altın fiyatları 13 Ekim canlı ve anlık verileri, yatırımlarını bu yönde tahsis eden ya da etmek isteyecek olan kişiler tarafından takip ediliyor. Son dönemde yatırımcısına en çok kazandıran enstrümanlardan birisi olan gram altın, 13 Ekim Salı günü düşüşle başlamasının ardından yeniden dengelendi. Analistler, altın yorumları ile gram altındaki seyir ve ons altındaki durumu ele aldı. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar? İşte, günün altın yorumları ve fiyatları bilgisi

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Gram altın şu dakikalarda 488 TL'den satılıyor.

Aynı şekilde Çeyrek altın ise 806 TL'den satışta yer alıyor.

Cumhuriyet altını 3286 TL, 22 ayar bilezik 447 TL'den satılıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

313 EKİM ALTIN YORUMLARI: 1934 DOLAR DİRENCİ KRİTİK
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13 EKİM ALTIN YORUMLARI: 1934 DOLAR DİRENCİ KRİTİK

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altın son 3 işlem günüdür nispeten yatay hareketler sergiliyor. Yukarıda 489-490 TL bölgesinin direnç yapıldığını görmekteyiz. Gram altında son dönemde dolar kurundaki yükseliş önemli rol oynuyor. Ons altın tarafında ise bir yukarı bir aşağı dalgalanma var. Burada dolar kurundaki görünüm belirleyici olmaya bir süre daha devam edebilir.

Türkiye risk primi 500 baz puan üzerinde kalmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hamlelerinin TL üzerindeki baskıyı azaltamadığını görmekteyiz. Burada daha kuvvetli bir faiz artırımı gelirse TL üzerindeki baskı azalabilir. Yoksa mevcut görünüm sürebilir. Teknik olarak 7.80 TL üzerinde kalınması TL için riskli bölge olacakken, 8.00 TL eşiğine yaklaştıkça kar satışları gelebilir.

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Ons altın ise küresel bazdaki risk iştahı ile hareket ediyor. Majör borsalar yükselince değer kazanan ons altın, borsalara satış gelince ise geriliyor. Burada yukarı yönde kuvvetli bir beklentim yok. Daha çok yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirildiği bir ons altın görebiliriz. Teknik olarak 1934 dolar direnci kritik olacaktır. Bu seviye altında kalındığı sürece baskı görebiliriz.

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Gram altın özeline baktığımızda ana resim, her zaman ısrarla söylediğim gibi hala pozitiftir. 462 TL üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde görünüm sürecektir. Bu nedenle olası geri çekilmelerde fırsatlar görebiliriz. Yukarıda ise 489-490 TL bölgesi önemli direnç konumunda. Buralardan kısa süreli kar satışları/pozisyon azaltmalar gelebilir.

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