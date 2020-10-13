Altın fiyatları çeyrek altın gram altın: 13 Ekim altın fiyatları artıyor mu azalıyor mu? Altın yorumları

Altın fiyatları 13 Ekim canlı ve anlık verileri, yatırımlarını bu yönde tahsis eden ya da etmek isteyecek olan kişiler tarafından takip ediliyor. Son dönemde yatırımcısına en çok kazandıran enstrümanlardan birisi olan gram altın, 13 Ekim Salı günü düşüşle başlamasının ardından yeniden dengelendi. Analistler, altın yorumları ile gram altındaki seyir ve ons altındaki durumu ele aldı. Peki, altın fiyatları şu an ne kadar? İşte, günün altın yorumları ve fiyatları bilgisi