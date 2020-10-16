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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 10:50 | 

Altın fiyatları bugün ne kadar(16 Ekim) canlı ve grafikli takip ekranı: Uzmanlar altın fiyatlarını nasıl yorumluyor.. Altın daha yükselecek mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu 16 Ekim Cuma günü en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Piyasaların kapanış günün altın fiyatlarının kaç liradan haftayı kapatacağı dikkatle takip edilen konular arasında. Gram altın fiyatları şu dakikalarda 486 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1904 dolardan işlem görüyor. Ons altın gün içerisinde en yüksek 1910 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.18 oranında düşüşle 1904 dolardan işlem gördü. Peki yatırım altınlarında son durum ne? İşte çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarındaki son durum

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 484 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 486 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 485.68 lira, en yüksek ise 487.73 lira seviyesini görürken; saat 10.02 itibarıyla yüzde 0.15 oranında düşüşle 486.52 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 252 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı 490 lirayı görerek yeni tarihi zirvesine ulaşırken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1910 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “Bu hafta ABD teşvik paketi onaylanmasına dair gelecek yeni haberler ons altını direkt etkileyecektir” şeklinde değerlendirdi.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2ALTIN FİYATLARI GEÇTİĞİMİZ GÜN NE KADARDI
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ALTIN FİYATLARI GEÇTİĞİMİZ GÜN NE KADARDI?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 480 liradan alınıyor ve 484 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 783 liradan alınıyor, 799 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.567 liradan alınıyor, 1.599 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 3.226 liradan alınıyor, 3.259 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

3KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NE KADARDI
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KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?

Önceki günün altın fiyatlarında son durum Kapalıçarşı'ya yansıdı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 790,00 lira, Cumhuriyet altını 3.234,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 487,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve pazartesi itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 489,30 489,50 487,40 487,60
Cumhuriyet Ata Lira 3.224,00 3.245,00 3.213,00 3.234,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 446,00 450,00 444,60 448,60
Lira(Tam) Ziynet 3.151,00 3.171,00 3.140,00 3.160,00
Yarım Ziynet 1.575,00 1.585,00 1.570,00 1.580,00
Çeyrek Ziynet 788,00 793,00 785,00 790,00

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1933 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.45 oranında düşüşle 1921 dolardan işlem gördü.

Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin olurken; ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışı, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı ilişkin gelişmeler altın fiyatlarının odağında kalmaya devam edecek.

5ONS ALTININ GÖZÜ TEŞVİK PAKETİNDE
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ONS ALTININ GÖZÜ TEŞVİK PAKETİNDE

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

1.910 dolar seviyesindeki direnci kırmakta geçen hafta zorlanan ons altın burayı geçtikten sonra 1.928 dolar seviyesindeki kritik direnç seviyesine doğru hızlı bir hareket yaptı. Burayı da aşan ons altın fiyatı yeni haftaya 1.930 dolar seviyelerinde başlıyor. Buradan da yukarı yönlü denemelerin olmasını ancak hafif bir zorlanma yaşamasını bekliyoruz.

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1928-1933 dolar arasında gidip gelme hareketleri görebiliriz. Eğer devamında 1.933 dolar seviyesini aşarsa sonraki adımda rotasını 1.953 dolara çevirecektir diye düşünüyorum.

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Bu hafta ABD teşvik paketi onaylanmasına dair gelecek yeni haberler ons altını direkt etkileyecektir. Onay çıkacağı yönündeki haberlerin kuvvetlenmesi, yukarı yönde ivmeyi güçlendirecektir. Geri çekilme olasılıklarında 1.900 dolar seviyeleri görülürse alım için fırsat şeklinde değerlendirilebilir.

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Ons altının 1.930 dolar seviyesine yükselmesi beraberinde dolar/TL kurunun da artışı etkisiyle gram altın 487 TL üzerine çıktı. Geçtiğimiz haftalarda 482 TL’ye doğru ana yükseliş kanalından bahsetmiştik, bunun gerçekleştiğini ve hatta aştığını da gördük.

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Ons altın yükselişi paralelinde eğer dolar/TL kurunda da 7.90 TL psikolojik direnci aşılırsa gram altın 500 TL seviyesini bu hafta büyük olasılıkla test edecektir diye düşünüyorum. Geri çekilme söz konusu olsa dahi gram altın fiyatının 477 TL altına inme ihtimali şu anda oldukça zayıf görülüyor.

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Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına paralel artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

Bugün, küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

111934 DOLAR DİRENCİ KRİTİK
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1934 DOLAR DİRENCİ KRİTİK

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altın son 3 işlem günüdür nispeten yatay hareketler sergiliyor. Yukarıda 489-490 TL bölgesinin direnç yapıldığını görmekteyiz. Gram altında son dönemde dolar kurundaki yükseliş önemli rol oynuyor. Ons altın tarafında ise bir yukarı bir aşağı dalgalanma var. Burada dolar kurundaki görünüm belirleyici olmaya bir süre daha devam edebilir.

Türkiye risk primi 500 baz puan üzerinde kalmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hamlelerinin TL üzerindeki baskıyı azaltamadığını görmekteyiz. Burada daha kuvvetli bir faiz artırımı gelirse TL üzerindeki baskı azalabilir. Yoksa mevcut görünüm sürebilir. Teknik olarak 7.80 TL üzerinde kalınması TL için riskli bölge olacakken, 8.00 TL eşiğine yaklaştıkça kar satışları gelebilir.

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Ons altın ise küresel bazdaki risk iştahı ile hareket ediyor. Majör borsalar yükselince değer kazanan ons altın, borsalara satış gelince ise geriliyor. Burada yukarı yönde kuvvetli bir beklentim yok. Daha çok yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirildiği bir ons altın görebiliriz. Teknik olarak 1934 dolar direnci kritik olacaktır. Bu seviye altında kalındığı sürece baskı görebiliriz.

Gram altın özeline baktığımızda ana resim, her zaman ısrarla söylediğim gibi hala pozitiftir. 462 TL üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde görünüm sürecektir. Bu nedenle olası geri çekilmelerde fırsatlar görebiliriz. Yukarıda ise 489-490 TL bölgesi önemli direnç konumunda. Buralardan kısa süreli kar satışları/pozisyon azaltmalar gelebilir.

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