Haber Giriş: 06 Mart 2020 - 09:21,
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Bu dönemde altın alınmalı mı, satılmalı mı?
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken yatırımcılar, analistlerin yorumlarını ve öngörülerini merak ediyor. 'Bu dönemde altın alınmalı mı, satılmalı mı? sorusu için en doğru yanıtı arayan altın yatırımcıları, piyasaların 6 Mart tarihli durumuna yönelik araştırma yapıyor. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç TL?
Altın fiyatları hafta başında olduğu gibi son işlem günü olan cuma günü de büyük bir ilgi görüyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, haftaya düşüşle başladıktan sonra yükseliş trendini göstermişti. Altın alış- satış kararları için en doğru zamanı tespit etmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarını anlık takip ederken analistlerin yorumlarını da gözden geçiriyor.
5 Mart Perşembe gününe 320 lira seviyesinden başlayan altın en yüksek 326.2 lira, en düşük ise 319.2 lira seviyesini gördü. Saat 17:35 itibarıyla gram altın 326.2 lira ile gün içi zirvesini test etti. Peki, gram altın yeni güne nasıl başladı, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte uzmanların altın piyasası yorumları
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