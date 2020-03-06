MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları bugün ne kadar oldu? Bu dönemde altın alınmalı mı, satılmalı mı?
GeriEkonomi Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Bu dönemde altın alınmalı mı, satılmalı mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 06 Mart 2020 - 09:21, /

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Bu dönemde altın alınmalı mı, satılmalı mı?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken yatırımcılar, analistlerin yorumlarını ve öngörülerini merak ediyor. 'Bu dönemde altın alınmalı mı, satılmalı mı? sorusu için en doğru yanıtı arayan altın yatırımcıları, piyasaların 6 Mart tarihli durumuna yönelik araştırma yapıyor. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç TL?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Altın fiyatları hafta başında olduğu gibi son işlem günü olan cuma günü de büyük bir ilgi görüyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, haftaya düşüşle başladıktan sonra yükseliş trendini göstermişti. Altın alış- satış kararları için en doğru zamanı tespit etmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarını anlık takip ederken analistlerin yorumlarını da gözden geçiriyor.

5 Mart Perşembe gününe 320 lira seviyesinden başlayan altın en yüksek 326.2 lira, en düşük ise 319.2 lira seviyesini gördü. Saat 17:35 itibarıyla gram altın 326.2 lira ile gün içi zirvesini test etti. Peki, gram altın yeni güne nasıl başladı, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte uzmanların altın piyasası yorumları

2ALTIN FİYATLARI NE KADAR

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?


Çeyrek altının satış fiyatı 519 lira olurken, alış fiyatı 531 lira seviyesinde işlem görüyor.

Yarım altının satış fiyatı 1035 lira olurken, 1062 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2152 işlem görürken, 2186 liradan geri alınıyor.

3

ALTIN FİYATLAR DÜN NE KADARDI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 324,90 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 324,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 324,90 liradan, 2 bin 140 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 161 liradan, 296 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 300 liradan, 2 bin 91 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 111 liradan, bin 46 liradan alınan Yarım Ziynet bin 66 liradan ve 523 liradan alınan Çeyrek Ziynet 528 liradan satıldı.

4ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK


Şevin Ekinci - Ekonomist

Fed faiz indiriminden sonra altın fiyatında yeniden bir yükseliş gördük. Zaten Corona virüs kaynaklı bir belirsizliğin ve riskin bulunması altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı unsuruydu; buna bir de 18 Mart tarihinde Fed’den gelme ihtimali olan faiz indirimi eklenmişti. Ancak bunun, tarihinden de önce olağanüstü olarak gerçekleşmesi altın fiyatını ons cinsinden 1644 dolar seviyesine taşıdı. Çok uzun olmayan bir vadede altın fiyatının tekrar 1660 dolar seviyesini görmesini bekliyorum.

5

Altın fiyatlarındaki günlük değişimi, en yüksek-en düşük değerleri ve analistlerin altın yorumlarını "bigpara" sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUMU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi