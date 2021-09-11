Altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı: Gram altın yükseldi mi? 11 Eylül çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte uzman yorumları

Dün Avrupa Merkez Bankası, tahvil alımlarının son iki çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu. Önümüzdeki dönem için varlık alımlarının yavaşlamaya başlamasıyla Euro'nun güçlenmesi ve altının da bu gelişmelerden destek bulması beklenebilir. Şimdilik dünkü ECB kararı sonrası altında ciddi bir hareket olmadığı gözlemleniyor. Bugün ABD ÜFE takip edilebilir.