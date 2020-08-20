Altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı: Gram altın 465 lira seviyesinde işlem gördü...19 Ağustos çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar?

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,58 azalışla 465,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.089,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,58 düşüşle 465,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 473,10 473,30 465,60 465,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.119,00 3.140,00 3.068,00 3.089,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 431,70 435,70 425,00 429,00
Lira(Tam) Ziynet 3.047,00 3.067,00 2.999,00 3.019,00
Yarım Ziynet 1.524,00 1.534,00 1.499,00 1.509,00
Çeyrek Ziynet 762,00 767,00 750,00 755,00