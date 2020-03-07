Altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı.. 2020 Altın yorumlarında son durum
Altın fiyatları geçtiğimiz bir aylık süreçte tarihi rekorlar kırarak yükselişe geçti.. Değer kazanan altın fiyatlarının ardından altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar çeyrek altın ve gram altın gibi piyasada en çok tüketilen altın türlerine yöneldi. Altın fiyatları sayfamızdan canlı ve anlık olarak altın fiyatlarını takip edebilirsiniz. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından analistlerin altın yorumları nedir?
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Altının gram satışı 327 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri arttı. 500 lirayı aşan fiyatı ile dikkat çeken çeyrek altın fiyatları yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen altın türü arasında yer alıyor. Piyasalarda halen tüm altın türleri arasında en çok satışı yapılan tür ise gram altın.
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 538 liradan işlem görürken, 526 liradan geri alınıyor. Yarım altının satış fiyatı 1076 liradan satılırken, 1049 liradan bozduruluyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 2203 liradan işlem görürken, 2170 liradan geri alınıyor. Reşat altının satış fiyatı 2235 liradan işlem görürken, 2202 liradan geri alınıyor. 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 299 lira civarında işlem görürken, 295 lira civarında geri alış gram fiyatı bulunuyor.
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Piyasalarda Corona virüs kaynaklı oynaklıklar devam ederken, altının ons fiyatı güvenli liman etkisiyle 7 yılın zirvesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1687 dolardan işlem görürken; gram altın ise 330 lira seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğin devam edeceğini belirtiyor.. Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam ederken, çeşitli ülkelerde artan ölümlü vakalar altın fiyatlarını destekliyor..
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ALTININ ONS FİYATI 7 YILIN ZİRVESİNDE
Corona virüs salgını küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam ederken, altının ons fiyatı 1690 dolar seviyesine kadar yükselerek 7 yılın zirvesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.83 yükselişle 1687 dolar seviyesinde bulunuyor
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ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİ SEYİR SÜRÜYOR Rıdvan Baştürk - Özel Fon Yöneticisi
Piyasalarda Corona virüs endişesi devam ediyor. Hafta boyunca riskli varlıklardan kaçış, güvenli varlıklara giriş senaryosu ön plandaydı. Bu hareketlerin hala devam ettiğini görmekteyiz. Virüs kontrol atlına alınmak bir yana giderek yaygınlaşıyor ve ölüm ve vaka sayıları artıyor.
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ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimleri ise endişeyi iyice artırdı. Virüs kontrol altına alınana kadar ons altın gibi güvenli limanlar tercih sebebi olmaya devam edebilir. Diğer yandan dolar kurunda nispeten sakin hareketler olsa da yukarı yönde teknik eğilimin korunduğunu görmekteyiz.
Özellikle 6.03 TL ve 5.93 TL seviyeleri üzerinde kalındığı her durumda yukarı yönde atak potansiyeli bulunuyor.Gram altında 310 TL üzerinde yukarı yönde eğilimden bahsetmiştik. Bu eğilim sürüyor. Kısa süreli kar satışları gelse de ana yönü yukarı olduğu için düşüşler alım fırsatı vermeye devam edebilir.