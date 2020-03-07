Altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı.. 2020 Altın yorumlarında son durum

Altının gram satışı 327 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri arttı. 500 lirayı aşan fiyatı ile dikkat çeken çeyrek altın fiyatları yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen altın türü arasında yer alıyor. Piyasalarda halen tüm altın türleri arasında en çok satışı yapılan tür ise gram altın.