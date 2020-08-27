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HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları canlı ve anlık: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 26 Ağustos güncel altın fiyatları ve altım yorumları
GeriEkonomi Altın fiyatları canlı ve anlık: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 26 Ağustos güncel altın fiyatları ve altım yorumları
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 01:02 | 

Altın fiyatları canlı ve anlık: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 26 Ağustos güncel altın fiyatları ve altım yorumları

Altın fiyatları güvenli liman olma özelliğiyle yatırımcıların en önemli gündem konusu oldu. 26 Ağustos Çarşamba günü gram altın fiyatı yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 455 lira seviyesinden işlem gördü. Grafiklerde anlık değişimine devam eden altın fiyatları canlı altın fiyatları ekranına yansıdı. Diğer yandan altın almayı düşünen yatırımcılar, uzmanların altın yorumlarını mercek altına almaya başladı. Analistler, altının ons fiyatında 1.900 ve 1.870 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.950 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını belirtti. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, canlı ve anlık altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

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1ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de yatırımcılar tarafından takip edildi. 26 Ağustos çarşamba günü bir birim düşüş yaşadı.Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 456 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 452.88 lira, en yüksek ise 460.21 lira seviyesini görürken; saat 15.06 itibarıyla yüzde 1.07 oranında düşüşle 453.41 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 744 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 61 liradan satıldı

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 453 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1931 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1916 dolardan işlem görüyor. Fon Yöneticisi Baştürk, "Gram altın için ben hala ana resmin pozitif olduğunu fakat geçtiğimiz aylardaki gibi yukarı yönde sert hareketlerin bu aşamada olmayacağını düşünüyorum" şeklinde değerlendirdi.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI GÜNÜ NASIL KAPATTI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 458,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 742,00 lira, Cumhuriyet altını 3.038,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 458,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 457,00 457,20 457,80 458,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.012,00 3.033,00 3.017,00 3.038,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 417,00 421,00 417,50 421,50
Lira(Tam) Ziynet 2.943,00 2.963,00 2.948,00 2.968,00
Yarım Ziynet 1.472,00 1.482,00 1.474,00 1.484,00
Çeyrek Ziynet 736,00 741,00 737,00 742,00

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Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1931 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.59 oranında düşüşle 1916 dolardan işlem gördü.

Altının gram satış fiyatı bugün 453 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 746 lira olurken, 738 liradan geri alınıyor

Yarım altının satış fiyatı 1.495 liradan işlem görürken, 1.472 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı bugün 2.997 iradan işlem görürken, 2.947 liradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 417 lira olurken, 416 liradan geri alınıyor

3CANLI ALTIN FİYATLARI
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CANLI ALTIN FİYATLARI

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4ALTIN YORUMLARI
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ALTIN YORUMLARI

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 457 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1937 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1924 dolardan işlem görüyor.

Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, "Altında son hareketlerde aşağıda 1920 dolar, yukarıda 1980 dolar bantları önemli görünüyor. Yatırımcılar son birkaç günde ABD'deki koronavirüs tedavisi ile ilgili haberlere ve ekonomik iyileşme beklentilerine yönelmiş durumdadır" dedi.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 458 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 456.18 lira, en yüksek ise 460.39 lira seviyesini görürken; saat 14.00 itibarıyla yüzde 0.06 oranında düşüşle 457.44 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 94 liradan satılıyor.

6ONS ALTIN FİYATI NE KADAR
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ONS ALTIN FİYATI NE KADAR

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1937 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.21 oranında düşüşle 1924 dolardan işlem gördü.

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Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

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Bugün Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

9ALTININ GÖZÜ BU GELİŞMELERDE OLACAK
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ALTININ GÖZÜ BU GELİŞMELERDE OLACAK

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Altında son hareketlerde aşağıda 1920 dolar, yukarıda 1980 dolar bantları önemli görünüyor. Yatırımcılar son birkaç günde ABD'deki koronavirüs tedavisi ile ilgili haberlere ve ekonomik iyileşme beklentilerine yönelmiş durumdadır.

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Trump yönetiminin plazma tedavisiyle ilgili açıklamalarından sonra ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) deneysel bir terapinin Covid-19 hastalarına dramatik bir fayda sağladığı ve yeni hastalara verilen Covid-19’dan sağ kalanlardan kan plazmasının çok sayıda hayat kurtarabileceği yönündeki açıklamaları piyasa iyimserliğini beslemiş görünüyorlar.

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ABD ve Çin arasında ise, birinci aşama ticaret müzakerelerinin devamına dair iyimserlik pompalanan bir haber akışı görüyoruz. Bu gelişmelerin ışığında, altın fiyatları halen düzeltme sekansının içinde kalmaktadır.

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Altın açısından; düşük faizler, jeopolitik gerilimler, Covid-19 salgını belirsizliği ve ekonomik toparlanmanın ivme kaybedebileceği endişelerinin ise geniş perspektifte fiyatları desteklemeye devam etmesini bekleriz.

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