Altın fiyatları canlı ve anlık: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 26 Ağustos güncel altın fiyatları ve altım yorumları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de yatırımcılar tarafından takip edildi. 26 Ağustos çarşamba günü bir birim düşüş yaşadı.Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 456 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 452.88 lira, en yüksek ise 460.21 lira seviyesini görürken; saat 15.06 itibarıyla yüzde 1.07 oranında düşüşle 453.41 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 744 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 61 liradan satıldı



Gram altın fiyatları şu dakikalarda 453 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1931 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1916 dolardan işlem görüyor. Fon Yöneticisi Baştürk, "Gram altın için ben hala ana resmin pozitif olduğunu fakat geçtiğimiz aylardaki gibi yukarı yönde sert hareketlerin bu aşamada olmayacağını düşünüyorum" şeklinde değerlendirdi.



KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI GÜNÜ NASIL KAPATTI?



Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 458,00 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 742,00 lira, Cumhuriyet altını 3.038,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 458,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



SALI ÇARŞAMBA



Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 457,00 457,20 457,80 458,00

Cumhuriyet Ata Lira 3.012,00 3.033,00 3.017,00 3.038,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 417,00 421,00 417,50 421,50

Lira(Tam) Ziynet 2.943,00 2.963,00 2.948,00 2.968,00

Yarım Ziynet 1.472,00 1.482,00 1.474,00 1.484,00

Çeyrek Ziynet 736,00 741,00 737,00 742,00

