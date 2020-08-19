Altın fiyatları canlı ve anlık gram çeyrek fiyatları: 19 Ağustos altın yorumları ve beklentiler
Canlı ve anlık takip edilen altın fiyatları 19 Ağustos Çarşamba günü ne kadardan seyrettiği ile merak ediliyor. Düğün etkinlikleri dolayısıyla gram ya da bilezik olarak tercih edilen altın, geçtiğimiz haftalarda gösterdiği pik durumunun ardından bugün bu hafta da ivmeli bir başlangıç yaptı. Yukarı yönlü hareketinin sinyalini ons bazında 2010 dolar seviyelerine çıkarak gösteren altın fiyatları, haftanın üçüncü gününde yeniden düşüş eğilimi göstererek 1980 dolar seviyelerine kadar geriledi. Peki, şu an canlı altın fiyatları piyasasına göre gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik gibi pek çok seçeneği bulunan altın, güncel fiyatları ile pek çok vatandaş tarafından takip ediliyor. Altın yorumları ile yatırımlarına yön vermek isteyen pek çok vatandaş, analistlerin bu noktadaki yorumlarını merak ediyor. Peki, günün altın fiyatları gram, çeyrek ve ons bazında ne kadardan seyrediyor? İşte, anlık ve canlı altın fiyatları bilgisiÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 759 TL’den alınıyor, 774 TL’den satılıyor. GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 464 TL’den alınıyor, 468 TL’den satılıyor. YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.518 TL’den alınıyor, 1.549 TL’den satılıyor. CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 3123 TL’den alınıyor, 3155 TL’den satılıyor.
Murat ÖZSOY Biz Finansal Danışmanlık - Kurucu Ortak
Mevcut duruma baktığımızda izlenen bu genişleyici para ve maliye politikaları neticesinde faizlerin çok düşük seviyelere gerilediğini, getiri oranlarının düştüğünü, talebin güvenli liman olan ons altına çevrildiğini görüyoruz. Bunun sonucunda ons altın fiyatlarının da 2020 yılında içinde birkaç defa rekor tazelediğini izledik. Halen yıl sonuna kadar da yeni rekorların gelmesine yönelik beklentiler varlığını koruyor.
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Aylin CEVİZCİ-Stratejist
Piyasalar var olan bu gelişmeleri konuşurken, VIX yani korku endeksi düşüş eğilimi içerisinde kalmaya devam etti. Virüsün ilk çıktığı dönemlerde 60 seviyesini aşan endeks, şimdi 29 seviyesinde seyrediyor ve ons altının yükselişinde VIX’ın vermiş olduğu tepki ise oldukça sınırlıydı.
Dolayısıyla ons altın, VIX hareketinden bağımsız şekilde piyasanın riskleri altında barındırdığı her türlü unsuru sert şekilde fiyatladı ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Bundan sonraki süreçte yeni vaka artışları belki de ons altını bu kadar fiyatlandırabilecek mi ya da ABD – Çin arasındaki gelişmeler kıymetli metali hareketlendirmeye yetebilir mi işte bu kısım tartışmaya açık. Ama kısa bir süre içerisinde hızlı yaşanan bu yükseliş sonrası altın düzeltmeye girdi ve şimdi de denge arayışında olduğu aşikâr.
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Bu denge arayışı sonrasında yönün tayin edilebilmesi için önümüzde hangi gelişmeler var öncelikle bunları masaya koymak gerekir. Birincisi ABD’de seçim için çalışmalar ve isimler haber akışlarında kendini sıkça gösteriyorken, kasım ayı seçimleri oldukça hareketli olacağa benziyor. İkinci olarak, önce Rusya ardından ABD’den aşıya yönelik çalışmaların ilerleme kaydettiği yönünde iddialar geldi. Genel temenni aşı sürecinde eylül ve ekim gibi çözüme ulaşması. Nedeni ise mevsimsel etkiler ile grip gibi hastalıkların artmasının coronavirüs sürecini tekrardan tetikleyebileceği. Bu durumda aşının hızla sonuçlandırma isteğini doğuruyor. Bu nedenle aşıya yönelik çalışmalar altın için kritik detaylardan biri. Diğer bir gelişme ise ekonomik verilerde açılmalar sonrasında görülen toparlanma eğiliminin devam edip etmeyeceği ve bundan sonraki veriler ile Merkez Bankalarının tonunun nasıl olacağı. Son olarak da ülkelerin ve özellikle de ABD’nin teşvik konusundaki tutumu. Ki teşvikle ilgili görüşmeler sürüyor ve belki de kısa zamanda neticeye kavuşması da muhtemel. Bu nedenle altın için kritik bazı gelişmeler var ki bunlarda yönün belirlenmesi adına önemli olacak.
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Temel görünüm kıymetli metal için farklı argümanları ortaya koyarken teknik neler söylüyor diye incelemek gerekir. Çünkü temel gelişmelerin belirsizliği ve zamana yayılımlı olması kesin bir yorumdan uzak kalmaya neden oluyor. Bu nedenle birkaç teknik gösterge ile ons altını incelediğimizde dönüş sinyalleri zirve hareketi sonrası gelmiş durumda. Ama göstergelerin dönüşündeki sürecin aşağı yönlü hareketin devamına net şekilde sinyal vermediğini belirtelim. Ama burada önemli birkaç seviyenin altını çizmek gerekir. Öncelikle yukarıda 1.977 dolar seviyesi üzerine kalıcı bir görünüm temel anlamdaki gelişmeler ile oluşmadıkça satış imkanının bu bölgeden oluşabileceğini belirtelim. Aşağıda ise 1.921 dolar destek seviyesinin altına sarkmaların olması halinde düşüşlerin 1.860 dolar seviyesine kadar uzayabileceğini söyleyebiliriz.
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Fakat ons altındaki hızlı yükseliş sonrası düzeltmeyi normal karşıladığımızı belirtelim ve bundan sonraki yönün tayin edilebilmesi adına temeldeki her bir dinamiğin kritik önemde olduğunun da altını çizelim. Bu nedenle teknik görünüm düşüşe kısmi anlamda sinyal yakmasına karşın, kritik bir bölgede olan kıymetli metalin temel anlamdaki gelişmeler ile dönmesi de oldukça muhtemel. Bu nedenle belirlenecek stratejilerin güçlü destek ve direnç noktalarında dikkate alınması ara noktaların yatırımcılar için riskli bir tablo oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Son olarak da özellikle şu anki hareket alanının bekle – gör stratejik olarak yönetilmesinde fayda var.