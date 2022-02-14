Altın fiyatları canlı ve anlık: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, ‘Her ne kadar Fed şahinleşiyor dense bile ülke büyümelerinde yavaşlama görülür ve enflasyonda beklenen düşüş patikasına geç girilirse, altına yönelik talebin artma ihtimali de olabilir. Dolayısıyla altın için kısa vadede güçlü bir beklenti bulunmuyor. Kararsız seyirler devam edebilir.’ açıklamasında bulundu. Gram altın bugün 809,90 liradan alınıyor, 810,05 liradan satılıyor.
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 809,90 liradan alınıyor, 810,05 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.316,00 liradan alınıyor, 1.333,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.641,00 liradan alınıyor, 2.667,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.267,00 liradan alınıyor, 5.313,00 liradan satılıyor.
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Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
Dünyada yavaşlayan büyüme ve yükselen enflasyon sebebiyle altının da bu ortamda iyi bir yatırım aracı olduğunu unutmamak gerekiyor. Her ne kadar Fed şahinleşiyor dense bile ülke büyümelerinde yavaşlama görülür ve enflasyonda beklenen düşüş patikasına geç girilirse, altına yönelik talebin artma ihtimali de olabilir. Dolayısıyla altın için kısa vadede güçlü bir beklenti bulunmuyor. Kararsız seyirler devam edebilir.
Piyasada çok fazla risk var ve bu nedenle ons altında da net bir yönden bahsetmek zor olabiliyor. Bu risklerin bazıları altını beslerken, bazıları da altını baskılayabilir. Altında da bu nedenle karışık seyirler görebiliyoruz. Bundan sonraki süreç için ons altında Fed üyelerinden gelecek konuşmalar, ABD enflasyonu, Ukrayna-Rusya ve tahvil faizlerinin seyri takip edilecektir.