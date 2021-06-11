Altın fiyatları canlı ve anlık: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL.. İşte uzmanların yorumları..

ALTININ YÖNÜNÜ FED BELİRLEYECEK Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü



Bu haftaya damgasını vuran gelişme doların ülkemizde yüzde 4'ü aşan değer kaybı oldu. Bu gram altına da direkt yansıdı ve benzer oranda bir kaybı bu cephede de gördük. 8,10-8,20 TL bandında etkili olma şansına sahip bir desteğe sahip olan Dolar/TL özelindeki seyir gram altın üzerinde de belirleyici olmaya devam edecektir. Dolar bazında ise altın 1900 doları aşmakta zorlanıyor. Bu cephede yaz aylarında 1700 doların yeniden test edilmesi potansiyel bir risk ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önemli ölçüde ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlara bağlı.