Altın fiyatları canlı ve anlık: Alış ve satış altın fiyatları ne kadar? 29 Ağustos altın piyasalarında son durum ve altın yorumları
Altın fiyatları hafta sonunda da yatırımcılar tarafından takip edildi. Altının alış ve satış fiyatını öğrenmek isteyenler, piyasalardaki güncel ve canlı altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. Ağustos ayı içerisinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, aynı ay içerisinde 1860 dolar seviyesine kadar da geri çekildi. Altının gram satış fiyatı yüzde 1,16 değer kazandı. Diğer yandan, analistler de altın fiyatlarındaki son durumu mercek altına aldı. Peki, altının alış ve satış fiyatı ne kadar oldu? İşte, 29 Ağustos güncel altın fiyatları.
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Altın fiyatlarındaki hareketlilik geride bıraktığımız hafta boyu devam etti. 28 Ağustos tarihli kapanışta serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,50 lira oldu. Peki, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, 22 ayar altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos anlık ve güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARI CUMA KAPANIŞ FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 461,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,50 liradan, 3 bin 40 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 61 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 971 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 991 liradan, bin 486 liradan alınan Yarım Ziynet bin 496 liradan ve 743 liradan alınan Çeyrek Ziynet 748 liradan satıldı.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,84, Dolar/TL yüzde 0,07, değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,16, Euro/TL yüzde 0,94 değer kazandı.
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BIST 100 endeksi, en düşük 1.083,14, en yüksek 1.118,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 azalarak 1.100,55 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,16 kazanımla 461,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 artışla 3.061,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 740,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya çıktı.
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Bu hafta ABD doları yüzde 0,07 değer kaybederek 7,3400 liraya gerilerken, euro yüzde 0,94 artışla 8,7170 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,63 ile hisse senedi fonları ve fon sepeti fonları oldu.