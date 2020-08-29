Altın fiyatları canlı ve anlık: Alış ve satış altın fiyatları ne kadar? 29 Ağustos altın piyasalarında son durum ve altın yorumları

Bu hafta ABD doları yüzde 0,07 değer kaybederek 7,3400 liraya gerilerken, euro yüzde 0,94 artışla 8,7170 liraya yükseldi.



Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,63 ile hisse senedi fonları ve fon sepeti fonları oldu.