Altın fiyatları canlı ve anlık: 14 Ağustos altın yorumları ve gram, çeyrek altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI ÖNCEKİ GÜNÜ NE KADARDAN KAPATTI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, önceki günü yüzde 0,40 artışla 456,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 456,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bir önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 454,80 455,00 456,60 456,80
Cumhuriyet Ata Lira 2.997,00 3.018,00 3.009,00 3.030,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 415,00 419,00 416,50 420,50
Lira(Tam) Ziynet 2.929,00 2.949,00 2.941,00 2.961,00
Yarım Ziynet 1.464,00 1.474,00 1.470,00 1.480,00
Çeyrek Ziynet 732,00 737,00 735,00 740,00