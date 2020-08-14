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Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 11:13,

Altın fiyatları canlı ve anlık: 14 Ağustos altın yorumları ve gram, çeyrek altın fiyatları!

Altın fiyatları, anlık gösterdiği reaksiyonlar dolayısıyla canlı takip edilmeye devam ediliyor. Ağustos ayı içerisinde tavan rakamları gören gram altın sonrasında pek çok vatandaş, yatırım aracı olarak altın fiyatları grafiğini yakından takip etmeye başladı. 14 Ağustos 2020 sabahına durağan bir başlangıçla giriş yapan altın fiyatları, bağlantılı seyrettiği ons altının durgun seyri dolayısıyla sakin gidişatına devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 14 Ağustos gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

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Altın fiyatları geçtiğimiz hafta gördüğü tavanın ardından normal seyri ile devam ediyor. Anlık altın fiyatları verisine göre yatırımlarına yön vermek isteyen pek çok kişi, ons ve gram altın grafiğini yakından takip ediyor. Şu dakikalarda 462 TL civarında seyreden altın fiyatları, çeyrek bazında 763 liradan alıcı buluyor. İşte, 14 Ağustos 2020 altın fiyatları ve altın alış satış rakamlarıAltın fiyatları ons bazında 1949 lira seviyelerinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 748 TL’den alınıyor, 763 TL’den satılıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 458 TL’den alınıyor, 461 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.495 TL’den alınıyor, 1.526 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 3078TL’den alınıyor, 3109 TL’den satılıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2ALTIN YORUMLARI
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ALTIN YORUMLARI

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin, altının ons fiyatındaki düşüşü sınırladığını belirtti.Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

3ALTIN FİYATLARI ÖNCEKİ GÜNÜ NE KADARDAN KAPATTI
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ALTIN FİYATLARI ÖNCEKİ GÜNÜ NE KADARDAN KAPATTI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, önceki günü yüzde 0,40 artışla 456,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 456,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bir önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 454,80 455,00 456,60 456,80
Cumhuriyet Ata Lira 2.997,00 3.018,00 3.009,00 3.030,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 415,00 419,00 416,50 420,50
Lira(Tam) Ziynet 2.929,00 2.949,00 2.941,00 2.961,00
Yarım Ziynet 1.464,00 1.474,00 1.470,00 1.480,00
Çeyrek Ziynet 732,00 737,00 735,00 740,00

4ALTIN YÜKSELİR Mİ
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ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Murat ÖZSOY

Biz Finansal Danışmanlık - Kurucu Ortak

Ons altının 2020 yılı başından bugüne kadar olan değer artışı yüzde 35 seviyelerine geldi. Buraya kadar olan sürecin önemli bir bölümünü öncelikle kısaca bir hatırlamakta fayda var. Çünkü günlük yorumlarımızda belirttiğimiz destek ve direnç seviyelerinin ne denli yakın takip edilmesi gerektiğinin de somut bir örneği olması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.Hatırlayalım…

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Ons altın 13 Nisan’da 1700 dolar seviyesini ilk defa geçmesinin ardından 3 ayı biraz aşkın süre sonra, 20 Temmuz’da, gün içinde gördüğü en yüksek seviye 1820,58 dolara kadar olan zaman diliminde aşağıda 1670 dolar seviyelerinde destek görürken yukarıda 1740 dolar direncini aşma denemelerinde bulundu.

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Nihayetinde bu direnci kırıp sonraki adım olan 1800 dolar psikolojik direnç seviyesini de geçmesiyle birlikte 20 Temmuz’dan sonra başlayan ve bugüne kadar devam eden çok hızlı bir artış ivmesi yakalayarak sürekli rekorlar tazelediği bir süreç içine girdi.

Neticede, 20 Temmuz’dan bugüne kadar olan bu seri kademeli artış ivmesinden günlük yorumlarımızda da bahsediyorduk ki ons altın fiyatlarının bugünkü seviyelere gelmesi aslında çok da sürpriz ve beklenen ötesi bir gelişme olmadı.

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