Altın fiyatları canlı ve anlık 11 Aralık 2020 | Gram çeyrek yarım, ons altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenler tarafından anlık olarak takip ediliyor. Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 461 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 462 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en düşük 461.06 lira seviyesini, en yüksek ise 464.82 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 12.00 itibarıyla yüzde 0.34 oranında yükselişle 463.61 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 119 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1842 dolar seviyesini en düşük ise 1831 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.27 oranında düşüşle 1833 dolardan işlem gördü.



