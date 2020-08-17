Altın fiyatları canlı takip sayfası (pazartesi) Yeni haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yüksel mi?
Altın fiyatları canlı takip sayfası, son gelişmeler ardından haftanın ilk iş ve işlem gününde en çok ziyaret edilen sayfalardan biri oldu. Güvenli liman olarak gördükleri altına (gram, yarım, çeyrek, cumhuriyet) yatırım yapan birçok kişi, fiyatlardaki hareketlilikten dolayı sık sık altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, Yeni haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte gram, çeyrek ve yarım altın başta olmak üzere tüm altın fiyatlarını takip edebileceğiniz canlı takip ekranı ve uzmanların altın fiyatları öngörüleri
Altın fiyatları ne kadar? sorusu altın piyasasında yaşanan anlık dalgalanmayla beraber yatırımcıların yanıt aradığı konulardan oldu. Bu hafta altının gram satış fiyatı yüzde 1,97 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde İstanbul Kapalıçarşı'da 461,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,70 liradan satıldı. Yatırımcıların güvenli liman olarak kabul ettiği altın fiyatları, canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranına yansıdı. İşte, 15 Ağustos 2020 güncel gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları ve altın fiyatlarının temmuz ayı raporu.
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