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Ekonomi
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 07:21,

Altın fiyatları canlı takip sayfası (pazartesi) Yeni haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yüksel mi?

Altın fiyatları canlı takip sayfası, son gelişmeler ardından haftanın ilk iş ve işlem gününde en çok ziyaret edilen sayfalardan biri oldu. Güvenli liman olarak gördükleri altına (gram, yarım, çeyrek, cumhuriyet) yatırım yapan birçok kişi, fiyatlardaki hareketlilikten dolayı sık sık altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, Yeni haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte gram, çeyrek ve yarım altın başta olmak üzere tüm altın fiyatlarını takip edebileceğiniz canlı takip ekranı ve uzmanların altın fiyatları öngörüleri

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Altın fiyatları ne kadar? sorusu altın piyasasında yaşanan anlık dalgalanmayla beraber yatırımcıların yanıt aradığı konulardan oldu. Bu hafta altının gram satış fiyatı yüzde 1,97 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde İstanbul Kapalıçarşı'da 461,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,70 liradan satıldı. Yatırımcıların güvenli liman olarak kabul ettiği altın fiyatları, canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranına yansıdı. İşte, 15 Ağustos 2020 güncel gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları ve altın fiyatlarının temmuz ayı raporu.

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ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Gram altın satış fiyatı 459,85 liradan işlem görürken,459,73 lira seviyesinde geri alınıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 766,70 liradan işlem görürken, 748,00 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.491,30 liradan işlem görürken, 1.533,40 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.043,60 liradan satılırken, 2.982,60 liradan geri alınıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3Kapanışta Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu
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Kapanışta Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 461,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,70 liradan,3 bin 43 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 64 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 973 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 993 liradan, bin 487 liradan alınan Yarım Ziynet bin 497 liradan ve 743 liradan alınan Çeyrek Ziynet 748 liradan satıldı.

4ALTIN BU HAFTA KAZANDIRDI MI
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ALTIN BU HAFTA KAZANDIRDI MI?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,19, avro/TL yüzde 2,76, dolar/TL yüzde 2,36 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,97 değer kaybetti.

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BIST 100 endeksi, en düşük 1.039,00, en yüksek 1.125,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,19 artarak 1.083,83 puandan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,97 kayıpla 461,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 3.064,00 liraya düştü. Geçen hafta 763,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya geriledi.

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Bu hafta ABD doları yüzde 2,36 değer kazanarak 7,3730 liraya, avro da yüzde 2,76 artışla 8,7170 liraya çıktı.

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Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise y

9ALTIN FİYATLARI TEMMUZ RAPORU
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ALTIN FİYATLARI TEMMUZ RAPORU

Altın fiyatları, başta küresel ekonomilerdeki belirsizlik ve gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci tutumları olmak üzere birçok nedenle temmuzda rekor üzerine rekor kırdı.Uluslararası piyasada yükseliş eğilimi ivme kazanan altının ons fiyatı, temmuzda yüzde 11 değer kazandı. Ons altın böylece yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 30 getiri sağladı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya ekonomisine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, gelişmiş ülke merkez bankalarının eşi görülmemiş büyüklükteki genişleme adımları ve ülkelerin borç stoklarındaki artış gibi nedenlerle artan altın talebi, ons fiyatını, temmuzda 1.983 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Altının ons fiyatı tarihi zirvesini görmesinin ardından temmuzu 1.972 dolardan tamamladı.
Dolar endeksindeki değer kaybı, altın ile birlikte tüm değerli metallere olan talebi artırırken, bu dönemde gümüşün getirisi altını geride bıraktı. Gümüşün ons fiyatı temmuzda yüzde 36 değer kazanarak 24,2 dolara çıktı.

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Yurt içinde, yükseliş serisini üst üste 8'inci aya taşıyarak, bu anlamda 2001 yılından bu yana en uzun soluklu rallisini gerçekleştiren altının gram fiyatı, temmuzda rekor üzerine rekor kırdı.
Haziran ayını 392 liradan tamamlayan gram altın, temmuzda 444,5 lira ile rekor seviyeyi gördü. Altının gram fiyatı temmuzda bir önceki ay kapanışına göre yüzde 13 değer kazanarak 443 liradan kapanış yaptı.
Ons altındaki yükselişin ivme kazanması ve bu hafta dolar kurundaki artışın etkisiyle son iki haftadaki değer kazancı yüzde 11'e ulaşan gram altın, temmuzda, 2019 kapanışına göre ise yüzde 53 prim yaptı.

12Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler, 6 yılın zirvesine çıktı
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"Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler, 6 yılın zirvesine çıktı"

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin gerilimi, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'de açıklanan teşvik paketleri ve küresel ekonomilere dair endişelerin altın fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini bildirdi.
Bu gelişmelerin yanı sıra Kovid-19 vaka saylarının artması, siyasi gerginlikler, negatif reel faizler ve doların zayıf seyrinin altın fiyatlarında tarihi rallilerinden birinin yaşanmasını sağladığını dile getiren Memiş, "Altın talebinin artmasıyla, değerli metal fonlarına geçen hafta 3,8 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler, 6 yılın zirvesine çıktı." ifadelerini kullandı.
Memiş, hızlı yükselen fiyatlar nedeniyle bu haftadan itibaren kar satışlarının etkisini artırabileceğine dikkati çekerek, aralıksız 8 haftalık yükseliş trendiyle tüm zamanların en yüksek seviyelerini test eden altın fiyatlarının, kısa vadede güç toplamak için gerileyebileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.
Altının ons fiyatında 2.000 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu aktaran Memiş, değerlendirmesine şöyle devam etti:
"ABD Merkez Bankası’nın (Fed) adımları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın güçlü dolar söylemi, dolar varlıklarında kısa vadeli toparlanmayı gündeme getirebilir. Böyle bir durumda kısa vade için altının ons fiyatı 1.895 dolar, altının gram fiyatı 408 liraya kadar gerileyebilir."

13ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT
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ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Yatırım Danışmanı Onurcan Bal konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Son dönemde salgın kaynaklı gündemdeki endişeler ve bol likide ortamından destek bulan ons altında oldukça güçlü yükselişlerin yaşandığı görülmekteydi. Etkili olan güçlü alımlarla birlikte haziran başında 1700 dolarlı seviyelerde bulunan ons altın 2075 dolar seviyesine kadar önemli bir yükseliş kaydetti ve tarihi zirvelerini yeniledi. Ancak dün Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Rusya’nın ilk koronavirüs aşısının onaylandığını ve aşının etkili olduğunu açıklaması, küresel risk iştahını destekledi.

Aşı kaynaklı bu haber akışı sonrasında risk iştahı ve hisse piyasalarında güç kazanımı görürken, sert yükselişlerin yaşandığı ons altında dün sert bir düşüş etkili oldu. Günlük bazda ciddi bir düşüş kaydeden ve temmuz ayından itibaren hız kazanan yükselişlere çekilen trendini kıran ons altında dalgalı bir fiyatlama gözleniyor.

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1900 dolar seviyesine kadar çekilen ons altında düşüşlerin devamında 1880-1857 dolar ve 1818 dolar seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 1900 dolar altındaki kapanışlarda 1800 dolar seviyesine doğru geri çekilmeler devam edebilir. Dün yaşanan düşüşün ardından gündeme gelebilecek tepki alımlarında ise 1930 dolar seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktası olup, bu seviye üzerinde 1970 dolar ve 2030 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Mevcut durumda kısa vadeli üssel ortalamaların bulunduğu 1970 dolar seviyesi üzerinde bir kapanış görmeden yükselişlere temkinli yaklaşmak faydalı olacaktır. Salgın kaynaklı gelişmeler ile aşı çalışmalarıyla ilgili haber akışları ons altındaki yön ve fiyatlama üzerinde belirleyici olacağından yakından takip edilmelidir.

Ons altında yaşanan güçlü yükselişlere ilaveten temmuz ayının son haftasından itibaren Dolar/TL kurunda gözlenen yükseliş gram altın fiyatlarında da rekor seviyeleri gündeme getirdi. 488 TL seviyesine kadar bir yükseliş kaydeden gram altın, dün ons altında yaşanan sert düşüş ve kurdaki sınırlı geri çekilmenin etkisiyle 440 TL’li seviyelere kadar sert bir geri çekilme kaydetti. Bugün bir miktar tepki çabasının etkili olduğu gram altın cephesinde, kur ve ons altın tarafındaki seyir belirleyici olacaktır. Son dönemde kur cephesindeki yükselişler ve yurt içi piyasalarda artan oynaklık nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelen söylemler ve belirli hamleler ön plana çıkıyor. Fonlama kanallarında yapılan değişiklik neticesinde Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti (AOFM) artış kaydederken, bu durum kurda artan tansiyonu belirli ölçüde düşürmeye katkı sağladı. Önümüzdeki günlerde TCMB’nin alabileceği olası aksiyonlar, kur ve dolayısıyla gram altındaki fiyatlamalar açısından önemli olacaktır. Gram altında tepki alımların devam etmesi halinde 456-465 ve 470 TL seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 437-434 ve 415 TL seviyeleri kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Son günlerde artan volatilite ve sert fiyatlamalara karşı dikkatli olunmasının yararlı olacağı kanısındayız.

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