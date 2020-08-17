Altın fiyatları canlı takip sayfası (pazartesi) Yeni haftanın ilk günü altın fiyatları ne kadar, düştü mü, yüksel mi?

1900 dolar seviyesine kadar çekilen ons altında düşüşlerin devamında 1880-1857 dolar ve 1818 dolar seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 1900 dolar altındaki kapanışlarda 1800 dolar seviyesine doğru geri çekilmeler devam edebilir. Dün yaşanan düşüşün ardından gündeme gelebilecek tepki alımlarında ise 1930 dolar seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktası olup, bu seviye üzerinde 1970 dolar ve 2030 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Mevcut durumda kısa vadeli üssel ortalamaların bulunduğu 1970 dolar seviyesi üzerinde bir kapanış görmeden yükselişlere temkinli yaklaşmak faydalı olacaktır. Salgın kaynaklı gelişmeler ile aşı çalışmalarıyla ilgili haber akışları ons altındaki yön ve fiyatlama üzerinde belirleyici olacağından yakından takip edilmelidir.



Ons altında yaşanan güçlü yükselişlere ilaveten temmuz ayının son haftasından itibaren Dolar/TL kurunda gözlenen yükseliş gram altın fiyatlarında da rekor seviyeleri gündeme getirdi. 488 TL seviyesine kadar bir yükseliş kaydeden gram altın, dün ons altında yaşanan sert düşüş ve kurdaki sınırlı geri çekilmenin etkisiyle 440 TL’li seviyelere kadar sert bir geri çekilme kaydetti. Bugün bir miktar tepki çabasının etkili olduğu gram altın cephesinde, kur ve ons altın tarafındaki seyir belirleyici olacaktır. Son dönemde kur cephesindeki yükselişler ve yurt içi piyasalarda artan oynaklık nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelen söylemler ve belirli hamleler ön plana çıkıyor. Fonlama kanallarında yapılan değişiklik neticesinde Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti (AOFM) artış kaydederken, bu durum kurda artan tansiyonu belirli ölçüde düşürmeye katkı sağladı. Önümüzdeki günlerde TCMB’nin alabileceği olası aksiyonlar, kur ve dolayısıyla gram altındaki fiyatlamalar açısından önemli olacaktır. Gram altında tepki alımların devam etmesi halinde 456-465 ve 470 TL seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 437-434 ve 415 TL seviyeleri kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Son günlerde artan volatilite ve sert fiyatlamalara karşı dikkatli olunmasının yararlı olacağı kanısındayız.