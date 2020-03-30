Altın fiyatları canlı takip sayfası | Altın fiyatları (gram-çeyrek) bugün ne kadar oldu?

Altında günlük 260 milyar dolarlık işlem hacmi Dünya Altın Konseyi (WGC) mart raporunu yayımladı. Raporda, finansal piyasalarda gözlemlenen oynaklık sebebiyle birçok varlığın yatırımcısına zarar ettirmesine rağmen, altın yatırımcısının bu durumdan kısmen etkilendiğini, likit bir varlık olması sebebiyle de yatırımcıların zor zamanında kurtarıcı rolü oynadığını belirtildi.



Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın çoğunlukla likidite ihtiyacının karşılanması için yapıldığı ifade edilen raporda, kaldıraçlı işlemlerin ve teminat çağrılarının bu fiyat değişimlerinin arkasındaki temel sebepler olabileceği bildirildi.



Altın bazlı fonların son dönemde fon çıkışı yaşamasına rağmen yılbaşından bu yana bakıldığında hala pozitif pozisyonunu koruduğu kaydedilen raporda, altın bazlı fonlara Mart'ta 3,6 milyar dolarlık fon girişi olduğu ve pozisyonların yılbaşından bu yana 11,5 milyar dolar artıda olduğunun altı çizildi.