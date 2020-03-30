Altın fiyatları canlı takip sayfası | Altın fiyatları (gram-çeyrek) bugün ne kadar oldu?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri küresel ekonomide etkisini hissettirdikçe güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında da sert hareketlilikler gözlemlendi. Haftanın ilk gününde gözler altın fiyatları güncel verilerine çevrildi. Peki, altın fiyatları haftaya nasıl bir giriş yaptı? Gram ve çeyrek altın alış-satış fiyatı ne kadar oldu?
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Hafta açılışıyla birlikte altın fiyatlarının seyrine yönelik araştırmalar başladı. Yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği altının gram fiyatı son işlem gününün kapanışında 337,18 liradan alıcı bulurken, 338,06 liradan satılıyordu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım veya cumhuriyet altın yatırımlarını şekillendirmek isteyenler için altın fiyatlarında son durumu derledik.
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Altının gram fiyatı, yeni günün ilk dakikalarında 338 liradan alıcı buluyor. Yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği bir diğer altın türü çeyrek altın 309 liradan alıcı bulurken, 521 liradan satılıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1041 liradan satılırken, 1014 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2142 lira olurken, 2110 liradan geri alınıyor.
22 Ayar bileziğin gram fiyatı 290 liradan işlem görüyor.
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Geçtiğimiz hafta borsa ve altın kazandırdı dolar kaybettirdi
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,71, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 6,83, avro/TL yüzde 1,15 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,42 azalış kaydetti.
BIST 100 endeksi, en yüksek 92.299,34, en düşük 82.528,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,71 artışla 88.125,04 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 6,83 kazançla 336,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,78 artarak 2.236,00 lira oldu. Geçen hafta 511 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 546 liraya yükseldi.
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Bu hafta, ABD doları yüzde 1,42 değer kaybederek 6,4570 lira, avro yüzde 1,15 artışla 7,1020 lira oldu.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,39 bireysel emeklilik fonları yüzde 3,39 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 9,19 ile hisse senedi fonları oldu.
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Altında günlük 260 milyar dolarlık işlem hacmi
Dünya Altın Konseyi (WGC) mart raporunu yayımladı. Raporda, finansal piyasalarda gözlemlenen oynaklık sebebiyle birçok varlığın yatırımcısına zarar ettirmesine rağmen, altın yatırımcısının bu durumdan kısmen etkilendiğini, likit bir varlık olması sebebiyle de yatırımcıların zor zamanında kurtarıcı rolü oynadığını belirtildi.
Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın çoğunlukla likidite ihtiyacının karşılanması için yapıldığı ifade edilen raporda, kaldıraçlı işlemlerin ve teminat çağrılarının bu fiyat değişimlerinin arkasındaki temel sebepler olabileceği bildirildi.
Altın bazlı fonların son dönemde fon çıkışı yaşamasına rağmen yılbaşından bu yana bakıldığında hala pozitif pozisyonunu koruduğu kaydedilen raporda, altın bazlı fonlara Mart'ta 3,6 milyar dolarlık fon girişi olduğu ve pozisyonların yılbaşından bu yana 11,5 milyar dolar artıda olduğunun altı çizildi.
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