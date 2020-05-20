Altın fiyatları canlı takip ekranı: Hafta ortasında altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi?
Altın fiyatları hafta ortasında da yatırımcısının ana gündem konularından biri olmaya devam ediyor. Dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye piyasalarının kapalı olması nedeniyle altın fiyatları bir önceki kapanıştan işlem görmüştü. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Çeyrek altın ve altının gramı ne kadar oldu? İşte analistlerin altın piyasasın yönelik yorumları ve online altın fiyatları canlı takip ekranı...
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1
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Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 386 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 390 TL seviyesinden başlamıştı. Altın fiyatları için Kovid-19 salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceğini, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini bildirdi. Peki, hafta ortasında altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç TL?
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Altın fiyatları bugün ne kadar?
Gram altının satış fiyatı 382 lira seviyesinde işlem görürken, 379 liradan geri alınıyor.Çeyrek altının satış fiyatı 618 lira seviyesinde işlem görürken, 631 liradan geri alınıyor.Yarım altının satış fiyatı 1.237 lira olurken, 1.262 liradan geri alınıyor.Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.571 liradan işlem görürken, 2.546 liradan geri alınıyor. GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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Altının bir önceki kapanış fiyatları
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,56 azalışla 384,00 liradan tamamladı. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 623,00 lira, Cumhuriyet altını 2.551,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,56 düşüşle 384,00 liradan işlem gördü.
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Altın fiyatı 8 yılın zirvesinde!
Küresel piyasalarda yeni tip Corona virüs (Covid-19) pandemisine bağlı önlemlerin öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Fed Başkanı Powell'ın da hafta sonu Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin etkiyle altın piyasasına ilgi arttı. Altının ons fiyatında güvenli liman etkisiyle yükseliş hızlanarak son 8 yılın en yüksek seviyesi görüldü.
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Altında yükseliş sürer mi?
İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Ons altın en son 2012 yılında görmüş olduğu seviyelerde işlem görüyor. Küresel piyasalarda, salgında ikinci dalga endişesi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ABD ekonomisinin toparlanmasının 2021 yıl sonuna kadar sürebileceğini belirtmesi güvenli limanlara olan talebin canlı kalmasını destekliyor.
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Bu doğrultuda, nisan ayında aşmakta zorlandığı 1745 dolar direncini destek konumuna getiren altın için bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yükselişini sürdürmesini beklerim. Orta ve uzun vadede altında yukarı yönde bir trend söz konusu, çünkü dünya ekonomilerinin toparlanması zaman alacak. Ayrıca salgının ne yönde şekilleneceği de fiyatlar açısından önemli.
Bu hafta yine Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları bulunuyor, ancak söylemlerde çok ciddi bir değişiklik beklenmeyebilir. Genel resimde, Powell ABD ekonomisine yönelik olumsuz olduğu için bu ton bir süre aynı kalacaktır. Ne zaman yumuşatırsa, bu düşüncesini o zaman piyasaların daha da normalleşme yolunda hızlandığını görebiliriz.
Teknik olarak baktığımızda ise, 1777 dolar ve 1782 dolar dirençleri takip edilebilir. Bu dirençler aşılırsa 1800 dolar kapısına doğru bir hareket görülebilir. Gram altın yatırımcısı mevcutta portföylerini korumaya devam edebilir. Geri çekilmeler alım yönünde değerlendirilmeli düşüncesindeyim.