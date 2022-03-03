Altın fiyatları canlı takip ekranı: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? 3 Mart altın fiyatları

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları, 3 Mart itibari ile araştırılan konulardan biri oldu. Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun artacağına dair endişeler ve yaptırım risklerinin yükselmesi yatırımcıları altına yönlendirdi. Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, ‘Ons altın için 1950 dolar gün içi direnci olarak takip edilebilir. Bu direncin üzerinde hareketlerin görülmesi durumunda 1980 dolar direncine doğru tepkiler sürebilir.’ dedi. Gram altın bugün 874,88 liradan alınıyor, 875,03 liradan satılıyor.
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 874,88 liradan alınıyor, 875,03 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.425,00 liradan alınıyor, 1.441,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.855,00 liradan alınıyor, 2.883,00liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.690,00 liradan alınıyor, 5.744,00 liradan satılıyor.
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Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan bu gerilim, emtiaların yükselişini sürdürmesine neden oluyor. Ons altın yeniden 1950 dolar sınırına yükseldi ve an itibariyle 1930 dolar seviyesinin üzerinde seyirler devam ediyor.
Bugün Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakerelerinin ikinci turunun yapılması bekleniyor. Oradan verilecek mesajlar, piyasaların seyrini belirleyebilir. Bu risk devam ettiği sürece ons altında da yükseliş korunabilir. Ancak bir neticeye varılır ve gerilim sona erer, o zaman ons altında da kazançların silindiğini görebiliriz. Kısacası, piyasalarda bu riski konuştuğumuz için net bir yön vermek çok sağlıklı değil. Özellikle teknik olarak seviyeler hızlı bir şekilde ihlal edildiği için önemini de yitiriyor. Şimdilik jeopolitik risk algısıyla güvenli liman olan ons altında yükseliş devam ediyor. Ancak aşırı bir oynaklık olduğu için ani hareketler görülebiliyor.
Bugünün veri takvimine bakıldığında, ABD ADP özel sektör istihdam verisi ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Powell'ın son günlerde yaşanan bu gerilim karşısında ekonomiye yönelik etkilerini nasıl değerlendireceği merak konusu. Ons altın için 1950 dolar gün içi direnci olarak takip edilebilir. Bu direncin üzerinde hareketlerin görülmesi durumunda 1980 dolar direncine doğru tepkiler sürebilir. Buna karşın, geri çekilmelerde 1916 – 1900 dolar kısa vadede izlenecek destek noktaları olarak bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde 1900 dolar altına doğru seyirler görülmüştü ancak kalıcı bir alan oluşturması zor. Ancak bu gerilim bitecek o zaman ons altında 1900 dolar seviyesinin altında kalıcı seyirlerin görülmesini bekleyebiliriz.