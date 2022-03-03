Altın fiyatları canlı takip ekranı: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? 3 Mart altın fiyatları

ALTIN FİYATLARINDA ANİ HAREKETLER GÖRÜLEBİLİYOR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı



Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan bu gerilim, emtiaların yükselişini sürdürmesine neden oluyor. Ons altın yeniden 1950 dolar sınırına yükseldi ve an itibariyle 1930 dolar seviyesinin üzerinde seyirler devam ediyor.



Bugün Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakerelerinin ikinci turunun yapılması bekleniyor. Oradan verilecek mesajlar, piyasaların seyrini belirleyebilir. Bu risk devam ettiği sürece ons altında da yükseliş korunabilir. Ancak bir neticeye varılır ve gerilim sona erer, o zaman ons altında da kazançların silindiğini görebiliriz. Kısacası, piyasalarda bu riski konuştuğumuz için net bir yön vermek çok sağlıklı değil. Özellikle teknik olarak seviyeler hızlı bir şekilde ihlal edildiği için önemini de yitiriyor. Şimdilik jeopolitik risk algısıyla güvenli liman olan ons altında yükseliş devam ediyor. Ancak aşırı bir oynaklık olduğu için ani hareketler görülebiliyor.



