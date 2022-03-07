Altın fiyatları canlı takip ekranı: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI GEÇTİĞİMİZ HAFTA NASILDI?

Altın fiyatları Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmelere bağlı olarak hareket etmeye devam ediyor.



Pazartesi günü 1889 dolar ile 1929 dolar arasında seyreden Ons Altın haftanın ilk gününü 1908 dolardan tamamladı.



Salı günü sert yükselen ons altın 1945 dolara kadar çıktı. Gün içi en düşük 1901 dolar seviyesine gerileyen ons altın kapanışı da 1945 dolardan yaptı.



Çarşamba günü kazanımlarının bir kısmını geri veren ons altın gün içi en düşük 1913 dolar, en yüksek ise 1950 dolar değerini aldıktan sonra gün sonunda kapanışı 1927 dolar seviyesinde yaptı.



Ons altın gün ortasından itibaren yönünü tekrar yukarıya çevirdi. 1922 dolar ile 1941 dolar arasında dalgalı bir seyir izleyen ons altın gün sonunda 1938 dolar seviyesine çekildi.



