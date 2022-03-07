Altın fiyatları canlı takip ekranı: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları canlı ve anlık olarak takip ediliyor. Altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta gram altında yaşanan yükseliş ise ons altına oranla daha yüksek oldu. Gram altın kapanış değerleri dikkate alındığında haftayı yüzde 5.88 yükselişle tamamladı. Gram altın bugün 912,04 liradan alınıyor, 912,15 liradan satılıyor.
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 912,04 liradan alınıyor, 912,15 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.475,00 liradan alınıyor, 1.505,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.952,00 liradan alınıyor, 3.010,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.885,00 liradan alınıyor, 5.998,00 liradan satılıyor.
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Altın fiyatları Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmelere bağlı olarak hareket etmeye devam ediyor.
Pazartesi günü 1889 dolar ile 1929 dolar arasında seyreden Ons Altın haftanın ilk gününü 1908 dolardan tamamladı.
Salı günü sert yükselen ons altın 1945 dolara kadar çıktı. Gün içi en düşük 1901 dolar seviyesine gerileyen ons altın kapanışı da 1945 dolardan yaptı.
Çarşamba günü kazanımlarının bir kısmını geri veren ons altın gün içi en düşük 1913 dolar, en yüksek ise 1950 dolar değerini aldıktan sonra gün sonunda kapanışı 1927 dolar seviyesinde yaptı.
Ons altın gün ortasından itibaren yönünü tekrar yukarıya çevirdi. 1922 dolar ile 1941 dolar arasında dalgalı bir seyir izleyen ons altın gün sonunda 1938 dolar seviyesine çekildi.
Ons altında zirve ise haftanın son günü görüldü. Gün içerisinde en düşük 1929 dolar seviyesine çekilen ons altın 1970 dolar ile zirve yaptıktan sonra 1968 dolar bandından haftayı tamamladı.
Böylelikle ons altın kapanış değerleri dikkate alındığında haftayı yüzde 3.14 artışla tamamladı.