Altın fiyatları canlı takip ekranı 2020: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatlarının ne kadar olduğu sorularının yanı sıra piyasaların nasıl seyredeceği de merak konusu. Ons fiyat seviyelerinde yaşanan dalgalanma ve doların ateşinin eş zamanlı yükselmesiyle çeyrek altın ve gram altında yeni rekorlar görülmüştü. Altın piyasasını değerlendiren uzmanlar, 'altın fiyatlarında bir süre iniş ve çıkışlı trendin devam edeceğini belirmişti. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın en son ne kadar olmuştu?



Yeni haftanın ilk işlem günü öncesinde altın fiyatlarının son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da altın yatırımları üzerine karar vermek isteyen vatandaşlar, 'Altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL?' sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ve altın fiyatlarına yönelik uzman yorumları...