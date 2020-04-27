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Ekonomi
Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 01:14,

Altın fiyatları canlı takip ekranı 2020: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları ne kadar sorusu altın yatırımcılarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altının piyasalardaki son durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, 'Altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL?' sorularına ekonomistlerin altın yorumları sahilinde cevap arıyor. Peki, altın fiyatlarında son duru ne? İşte, anlık ve canlı altın fiyatları takip ekranı ve piyasalarda son durum...

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Altın fiyatlarının ne kadar olduğu sorularının yanı sıra piyasaların nasıl seyredeceği de merak konusu. Ons fiyat seviyelerinde yaşanan dalgalanma ve doların ateşinin eş zamanlı yükselmesiyle çeyrek altın ve gram altında yeni rekorlar görülmüştü. Altın piyasasını değerlendiren uzmanlar, 'altın fiyatlarında bir süre iniş ve çıkışlı trendin devam edeceğini belirmişti. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın en son ne kadar olmuştu?

Yeni haftanın ilk işlem günü öncesinde altın fiyatlarının son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da altın yatırımları üzerine karar vermek isteyen vatandaşlar, 'Altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL?' sorularına yanıt arıyor. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ve altın fiyatlarına yönelik uzman yorumları...

2ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz haftaya 378 liradan başlayan altının gram fiyatı bu sabah 384 liradan alınıp 387 TL'ye bozduruluyor. Aynı dakikalarda 627 liradan alınan çeyrek altın 640 liradan satılıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1280 lira olurken, 1255 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2609 lira civarında işlem görürken ,2583 liradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 355 lira civarında işlem görüyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3Serbest piyasada altın kapanış fiyatları

Serbest piyasada altın kapanış fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 385,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385,80 liradan, 2 bin 541 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 562 liradan, 352 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 356 liradan, 2 bin 483 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 503 liradan, bin 242 liradan alınan Yarım Ziynet bin 252 liradan ve 621 liradan alınan Çeyrek Ziynet 626 liradan satıldı.

4Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı

Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı

BIST 100 endeksi, en yüksek 99.497,08, en düşük 97.275,89 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,59 artarak 98.758,96 puandan tamamladı.
İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,17 kazançla 385,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,15 artışla 2.562,00 lira oldu. Geçen hafta 613,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 626,00 liraya yükseldi.
Bu hafta, ABD doları yüzde 0,59 değer kazanımıyla 6,9820 lira ve avro yüzde 0,01 azalışla 7,5450 lira oldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,48, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,11 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,17 ile hisse senedi fonları oldu.

5Altının kilogramı 389 bin 200 liraya yükseldi

Altının kilogramı 389 bin 200 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 383 bin lira, en yüksek 389 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 389 bin 200 liradan tamamladı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 216 milyon 593 bin 838,05 lira, işlem miktarı ise 558,17 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 216 milyon 593 bin 838,05 lira oldu.

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Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İş Bankası ve DenizBank şeklinde sıralandı.

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