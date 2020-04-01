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Ekonomi
Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 10:53, /

Anlık canlı altın fiyatları takip linki: Altın fiyatları ne kadar oldu? Analistlerin altın fiyatları yorumu

İlk işlem gününde olduğu gibi hafta ortasında da altın fiyatları ile ilgili son veriler takip ediliyor. Corona virüsü nedeniyle piyasalarda yaşanan dalgalanmalar diğer yatırım araçları gibi güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarını da etkiledi. Dün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 azalışla 340,00 liradan tamamlamıştı. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı, güncel gram ve çeyrek altın fiyatı...

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Altın fiyatları yatırımcılar ve yeni yatırım yapacak olanlar tarafından an be an canlı olarak takip ediliyor. En doğru kararı vermek isteyen vatandaşlar hem altın fiyatlarında son durumu hem de analistlerin yorumlarını inceliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 1 Nisan Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatı kaç TL?

2GRAM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 338,45 TL / Gram altın satış fiyatı 338,58 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 509,57 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 521,42 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 1.014,59 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.041,44 TL

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3

Altın fiyatlarındaki günlük değişimi, en yüksek-en düşük değerleri ve analistlerin altın yorumlarını "bigpara" sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUMU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

4DÜNKÜ KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI

DÜNKÜ KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 552,00 lira, Cumhuriyet altını 2.260,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 340,00 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALIAlış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 343,30 343,50 339,80 340,00Cumhuriyet Ata Lira 2.262,00 2.280,00 2.239,00 2.260,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 313,00 317,00 310,00 314,00Lira(Tam) Ziynet 2.211,00 2.231,00 2.188,00 2.208,00Yarım Ziynet 1.105,00 1.115,00 1.094,00 1.104,00Çeyrek Ziynet 553,00 558,00 547,00 552,00

5ANALİSTLERİN ALTIN YORUMLARI

ANALİSTLERİN ALTIN YORUMLARI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini ancak görece azalan risk görünümünün altının ons fiyatında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Analistler, gram altında 340 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

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Altın piyasasında, en düşük 337 bin 800 lira, en yüksek 343 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 azalışla 337 bin 800 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 497 bin 382,68 lira, işlem miktarı ise 481 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 174 milyon 91 bin 2,68 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Yapı Kredi Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

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