Anlık canlı altın fiyatları takip linki: Altın fiyatları ne kadar oldu? Analistlerin altın fiyatları yorumu

DÜNKÜ KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 552,00 lira, Cumhuriyet altını 2.260,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 düşüşle 340,00 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALIAlış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 343,30 343,50 339,80 340,00Cumhuriyet Ata Lira 2.262,00 2.280,00 2.239,00 2.260,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 313,00 317,00 310,00 314,00Lira(Tam) Ziynet 2.211,00 2.231,00 2.188,00 2.208,00Yarım Ziynet 1.105,00 1.115,00 1.094,00 1.104,00Çeyrek Ziynet 553,00 558,00 547,00 552,00