Altın fiyatları canlı takip ekranı 16 Temmuz - Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar?

GRAM ALTIN YIL SONUNDA KAÇ LİRA OLUR? İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, ‘altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olur?’ sorusuna yanıt verdi.



Ons altın bu haftaya 1799 dolar seviyesinde başladı ve dün en yüksek 1813 dolar, en düşük 1798 dolar seviyesini gördü. Bugün ise güne 1802 dolar seviyesinden başlayan ons altın şu sıralar 1800 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Dünden bugüne ons altında ana seyri değiştirecek bir gelişme olmadı. Ancak ABD – Çin arasında gerilim yeni bir cepheye taşınması ve salgına yönelik aşıya ilişkin gelişmeler ons altını canlı tutuyor. Yaşanan gelişmeler ve haberler ons altında kalıcı bir geri çekilmeyi destekler nitelikte değil. Ons altını besleyen konuları konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini de söylemek mümkün. Yakın destek olarak 1787 dolar seviyesi izlenebilir. Buna karşın daha derin bir düzeltmede 22 günlük ortalama olan 1769 dolar ve 50 günlük ortalama olan 1741 dolar seviyelerinden de alım fırsatı değerlendirilebilir. Yakın vadede 1818 dolar seviyesi direnç konumunda olacaktır.