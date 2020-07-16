Altın fiyatları canlı takip ekranı 16 Temmuz - Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar?
Altın fiyatları haftanın son işlem gününe doğru ilgi görmeye devam ediyor. Güvenli liman olarak gördükleri altın yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sık sık ‘altın ne kadar oldu?’ sorusuna yanıt ararken bir yandan da uzmanların altının geleceğine yönelik yorumlarını takip ediyorlar. Yatırımcıların güvendiği liman olan gram ve çeyrek altın fiyatlarında anlık hareketler, canlı altın fiyatları takibi ekranından değişiyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? İşte, 16 Temmuz altın fiyatları yorumu ve piyasalarda son durum.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yatırım tercihini altından yana kullanan vatandaşlar haftanın dördüncü gününde altın piyasası verilerini yakından takip ediyor. Gram altın fiyatları, salı günü Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 399 lira seviyesinde hareket ederken; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye piyasaların kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda en düşük 398.16 lira seviyesini, en yüksek ise 400.70 lira seviyesini görmüştü. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı?
2
Abone Ol
16 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın 398,21 liradan alınıyor, 398,32 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın 650,10 liradan alınıyor, 657,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın 1.295,60 liradan alınıyor, 1.311,80 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.590,90 liradan alınıyor, 2.613,30 liradan satılıyor.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 398,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 398 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 398,20 liradan, 2 bin 624 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 645 liradan, 363 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 367 liradan, 2 bin 564 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 584 liradan, bin 282 liradan alınan Yarım Ziynet bin 292 liradan ve 641 liradan alınan Çeyrek Ziynet 646 liradan satıldı.
4
Abone Ol
GRAM ALTIN YIL SONUNDA KAÇ LİRA OLUR?
İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, ‘altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olur?’ sorusuna yanıt verdi.
Ons altın bu haftaya 1799 dolar seviyesinde başladı ve dün en yüksek 1813 dolar, en düşük 1798 dolar seviyesini gördü. Bugün ise güne 1802 dolar seviyesinden başlayan ons altın şu sıralar 1800 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Dünden bugüne ons altında ana seyri değiştirecek bir gelişme olmadı. Ancak ABD – Çin arasında gerilim yeni bir cepheye taşınması ve salgına yönelik aşıya ilişkin gelişmeler ons altını canlı tutuyor. Yaşanan gelişmeler ve haberler ons altında kalıcı bir geri çekilmeyi destekler nitelikte değil. Ons altını besleyen konuları konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini de söylemek mümkün. Yakın destek olarak 1787 dolar seviyesi izlenebilir. Buna karşın daha derin bir düzeltmede 22 günlük ortalama olan 1769 dolar ve 50 günlük ortalama olan 1741 dolar seviyelerinden de alım fırsatı değerlendirilebilir. Yakın vadede 1818 dolar seviyesi direnç konumunda olacaktır.
5
Abone Ol
Dolar/TL’nin yatay olduğu bir ortamda ons altındaki yükseliş eğilimi gram altını destekliyor. Ons altındaki geri çekilmeler gram altında alım fırsatı veriyor. Teknik olarak 389 ve 384 TL seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altın için yıl sonunda 410 – 415 TL seviyelerinin görülebileceği beklentimizi koruyoruz.
Ons altın bu haftaya 1799 dolar seviyesinde başladı ve dün en yüksek 1813 dolar, en düşük 1798 dolar seviyesini gördü. Bugün ise güne 1802 dolar seviyesinden başlayan ons altın şu sıralar 1800 dolar seviyesinden işlem görüyor.
6
Abone Ol
Dünden bugüne ons altında ana seyri değiştirecek bir gelişme olmadı. Ancak ABD – Çin arasında gerilim yeni bir cepheye taşınması ve salgına yönelik aşıya ilişkin gelişmeler ons altını canlı tutuyor. Yaşanan gelişmeler ve haberler ons altında kalıcı bir geri çekilmeyi destekler nitelikte değil. Ons altını besleyen konuları konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla geri çekilmelerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini de söylemek mümkün. Yakın destek olarak 1787 dolar seviyesi izlenebilir. Buna karşın daha derin bir düzeltmede 22 günlük ortalama olan 1769 dolar ve 50 günlük ortalama olan 1741 dolar seviyelerinden de alım fırsatı değerlendirilebilir. Yakın vadede 1818 dolar seviyesi direnç konumunda olacaktır.
Dolar/TL’nin yatay olduğu bir ortamda ons altındaki yükseliş eğilimi gram altını destekliyor. Ons altındaki geri çekilmeler gram altında alım fırsatı veriyor. Teknik olarak 389 ve 384 TL seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altın için yıl sonunda 410 – 415 TL seviyelerinin görülebileceği beklentimizi koruyoruz.