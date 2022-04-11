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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 11 Nisan gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

#Altın Fiyatları#Altın#Çeyrek Altın

Altın fiyatları, 11 Nisan itibari ile gündemde yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları sonrası yatay bir seyirde hareket etti. Bu hafta ise perşembe günü Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 11 Nisan altın fiyatlarında son durum

1/5Altın fiyatları canlı takip ekranı: 11 Nisan gram altın ve çeyrek altın ne kadar

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. Canlı ve anlık altın fiyatlarındaki değişikliklere göre vatandaşlar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde yatay seyrini sürdürdü. Altın yatırımcısının bir gözü Rusya-Ukrayna savaşında olurken; diğer gözü ABD Merkez Bankası’nın para politikasında. Gram altın bugün 920,46 liradan alınıyor ve 920,59 liradan satılıyor. İşte anlık altın fiyatları

2/5ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 920,46 liradan alınıyor ve 920,59 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.495,00 liradan alınıyor, 1.509,00 liradan satılıyor.

3/5Altın fiyatları canlı takip ekranı: 11 Nisan gram altın ve çeyrek altın ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.989,00 liradan alınıyor, 3.019,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.969,00 liradan alınıyor, 6.018,00 liradan satılıyor.

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4/5GEÇTİĞİMİZ HAFTA EN ÇOK HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI

GEÇTİĞİMİZ HAFTA EN ÇOK HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı ‘Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’ verisini açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,42, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,04 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 1,99, BIST 100 endeksi yüzde 3,65, euro yüzde 4,74, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,34 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 11,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından dolar yüzde 1,48 oranında kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 0,25, euro yüzde 1,37, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,06 ve DİBS yüzde 8,20 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,21 oranında yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,53 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

5/5Altın fiyatları canlı takip ekranı: 11 Nisan gram altın ve çeyrek altın ne kadar

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26,41 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 34,12 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,59 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olmuştur.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 11,44, euro yüzde 18,00, BIST 100 endeksi yüzde 34,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 45,82 ve DİBS yüzde 52,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 18,14 ve euro yüzde 9,40 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 12,50, mevduat faizi (brüt) yüzde 27,73 ve DİBS yüzde 35,98 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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#Altın Fiyatları#Altın#Çeyrek Altın