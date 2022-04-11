Altın fiyatları canlı takip ekranı: 11 Nisan gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26,41 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 34,12 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,59 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olmuştur.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 11,44, euro yüzde 18,00, BIST 100 endeksi yüzde 34,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 45,82 ve DİBS yüzde 52,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 18,14 ve euro yüzde 9,40 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 12,50, mevduat faizi (brüt) yüzde 27,73 ve DİBS yüzde 35,98 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.