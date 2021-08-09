Altın fiyatları canlı takip ekranı: 1 Gram altın bugün kaç TL? İşte piyasalardaki son durum

ABD enflasyonunda ufak çaplı bir gerileme bekleniyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) tahminleri doğrultusunda gerçekleşecek bir veri olması ve ABD dolarının değerini destekleyici bir gelişme olması nedeniyle bu hafta ons altın fiyatının yeniden geçen haftaki seviyelere doğru yukarı çıkma ihtimalini zayıf görüyorum.



Öte yandan içeride TCMB faiz kararı toplantısı sonrasındaki basın açıklamasında, eğer yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi sinyali verilirse, TL’nin bir değer kaybına uğraması ve dolar/TL kurunun 8.63 TL üzerine hareketlenmesi söz konusu olabilir. Bu durum da gram altın fiyatını yükseliş yönünde tetikleyici bir durum olur. Ancak ons altında yukarıda bahsettiğimiz senaryoları göz önüne aldığımızda gram altındaki bu yükseliş ihtimali bu hafta 490TL-492TL seviyelerinde sınırlı kalabilir.



Uzun vadede ise gram altındaki bu seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği konusundaki görüşümü yineliyorum.