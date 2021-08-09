Altın fiyatları canlı takip ekranı: 1 Gram altın bugün kaç TL? İşte piyasalardaki son durum
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu 30 liralık düşüşün ardından günün en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Gram altının satış fiyatı bugün 483 lira seviyesinde işlem görürken, uzmanlar piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe büyük kayıpla başladı. Ons altındaki düşüş gram altına da yansıdı. Sadece gün içindeki kayıp 30 liraya ulaştı. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, ons altının fiyatı açısından çarşamba günü açıklanacak. İşte altın fiyatlarındaki son durum ve canlı takip ekranı ile anlık veriler
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ABD enflasyon verisinin, gram altının fiyatı açısından ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında açıklanacak faiz kararı ve basın açıklamasının önemli olduğunu belirtirken; İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Özer ise, “Ons altında genel teknik görünüm zayıf. Dolayısıyla ana eğilimde yükselişler satış baskısıyla karşılanabilir” dedi.
Küresel piyasalarda altın yatırımcıları kayba yöneldi. Ons altının sert düşüş yaşaması neticesinde 112 dolarlık kayıp oluştu. Buna paralel olarak gram altın tarafında da 30 liraya yakın düşüş gerçekleşti.
Geçtiğimiz cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD Tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın fiyatları gerilerken, yeni haftanın ilk işlem gününde ons altında sert düşüş hakim. Uzmanlar ons altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşte ABD tarım dışı istihdam verisi etkisinin sürdüğünü belirtirken, bunun yanında spekülatif hareketlerin de altına gelen satışlardaki ana neden olduğunu belirtiyor.
Ons altın yanında demir, gümüş gibi emtialarda da düşüş eğilimi yaşanıyor.
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FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Altın fiyatlarına yön vermesi için Fed'in aksiyon alması beklenirken, kripto paralardaki yükselişin de etkisiyle altın fiyatları düşüşe geçti.
Fed'in varlık alım programını azaltıp, faiz artırma patikasına girmesi beklentisi altın üzerinde baskı oluşturuyor.
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GRAM ALTINDA KAYIP YÜZDE 6
Gram altın fiyatları ons altındaki düşüşün etkisiyle büyük güç kaybetti.
Gün içinde 30 lira düşüş gerçekleştiren gram altın 459.3 liraya kadar geriledi. Gün içinde en yüksek 489.6 lira seviyesi görülmüştü. Böylece gram altındaki kayıp yüzde 6 oldu.
Ons altın ise 1764 dolar seviyesinden 1652 dolara kadar geriledi. 112 dolar kayba yönelen ons altında düşüş yüzde 6 olarak gerçekleşti.
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Gram altın fiyatı saat 11.43 itibarıyla 486 TL seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1746 dolar seviyesinde bulunuyor.
İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ve Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri ve beklentilerini hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.
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ALTIN FİYATLARI İÇİN 2 KRİTİK VERİ
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Geride bıraktığımız haftanın cuma gününde, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklenenin üzerinde kuvvetli gelmesi ve bunun etkisiyle ABD dolar endeksinin 92.3 seviyelerinden nerdeyse 93 seviyesine yaklaşan hızlı yükselişi ons altın fiyatında sert bir düşüş meydana gelmesinde ana etken oldu.
İlaveten, ABD Başkanı Joe Biden’ın Temmuz ayı istihdam raporu hakkında yaptığı konuşmada, bu güçlü trend ve ABD ekonomisindeki toparlanmaya ilişkin sözleri de ABD dolarının yükselişini destekler nitelikte oldu.
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Bir aylık görünümde 1835 – 1795 dolar kanalından her iki yönde dışarı taşmalar olması halinde, o yöne doğru kuvvetli bir eğilim beklentimiz, geçen hafta ons altının 1795 doların altına inmesinden sonra 1740 dolara kadar gerilemesi şeklinde kendisini göstermiş oldu. Buradan yeniden toparlanma için ilk etapta 1766-1772 dolar kuvvetli direnç seviyelerinin aşılmasını bekleyeceğiz.
Bu hafta yakından takip etmemiz gereken iki önemli veri var. Bir tanesi, ons altının fiyatı açısından çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi, diğeri ise gram altının fiyatı açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında açıklanacak faiz kararı ve basın açıklaması.
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ABD enflasyonunda ufak çaplı bir gerileme bekleniyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) tahminleri doğrultusunda gerçekleşecek bir veri olması ve ABD dolarının değerini destekleyici bir gelişme olması nedeniyle bu hafta ons altın fiyatının yeniden geçen haftaki seviyelere doğru yukarı çıkma ihtimalini zayıf görüyorum.
Öte yandan içeride TCMB faiz kararı toplantısı sonrasındaki basın açıklamasında, eğer yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi sinyali verilirse, TL’nin bir değer kaybına uğraması ve dolar/TL kurunun 8.63 TL üzerine hareketlenmesi söz konusu olabilir. Bu durum da gram altın fiyatını yükseliş yönünde tetikleyici bir durum olur. Ancak ons altında yukarıda bahsettiğimiz senaryoları göz önüne aldığımızda gram altındaki bu yükseliş ihtimali bu hafta 490TL-492TL seviyelerinde sınırlı kalabilir.
Uzun vadede ise gram altındaki bu seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği konusundaki görüşümü yineliyorum.
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü
ABD’den gelen her majör verinin piyasa karşılığında bir fiyatlaması bulunuyor. Piyasa hala Fed Başkanı açıklamalarından daha çok verilerin yansıttığı genel durumu fiyatlama isteği içinde.
Cuma günü açıklanan ve beklentinin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam sonrası bugün Asya seansında emtia fiyatlarında sert dalgalanma izlendi. Bunun temel nedeni yatırımcıların ABD ekonomisindeki hızlı toparlanmaya odaklanması ve bunun sonunda Fed’in erken sıkılaşmaya gideceğine yönelik algılamaların yeşermesi oldu.
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Ons altın 1687 seviyesine kadar geri çekilmesi sonrası şu sıralar 1747 seviyesinde bulunuyor. Gümüş fiyatları en düşük 22.32 görmesi sonrası şimdilerde 23.90 seviyesine doğru toparlandı.
Aynı durum platin için de geçerli. Ons altın teknik olarak 1760 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapması halinde toparlanma emarelerini güçlendirebilir ve tepki hareketi 1800 seviyesine doğru hızlanabilir. Ancak ons altında genel teknik görünüm zayıf. Dolayısıyla ana eğilimde yükselişler satış baskısıyla karşılanabilir.
Şimdilik 1760 seviyesi güçlü direnç konumunu sürdürüyor. Ons altının bu hareketiyle birlikte gram altında 50 haftalık ortalama olan 468 seviyesine doğru bir geri çekilme izlendi.
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Gram altın teknik düzeltme hareketini tamamladıktan sonra şu an 22 haftalık ortalama olan 486 seviyesinde işlem görüyor. Gram altın yatırımcısı için bu seviyeler alım fırsatı olarak kullanılabilir ve 505 TL yakınlarından kar realize edilebilir.
Gram altın ve dolayısıyla DolarTL için bu haftanın en önemli gelişmesi TCMB’nin Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak. Ons altın için ise haftanın en önemli gelişmesi Çarşamba günü gelecek ABD TÜFE verileri olacak.
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BITCOIN GÜÇLÜ YÜKSELDİ
Kripto para birimlerinin atası olan Bitcoin Cuma gününden bu yana hareketli seyrediyor. Kripto para birimi Bitcoin, 44 bin 554 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyeyi daha önce 18 Mayıs'ta gören Bitcoin yaklaşık 3 aydır düşüş trendindeydi. Kripto para birimlerindeki yükselişin etkisini yakalamak isteyen yatırımcıların altından çıkıp kripto paralara yöneldiği iddia ediliyor. Bitcoin saat 11.43 itibariyle 43 bin 742 dolar seviyesinden alıcı buluyor.