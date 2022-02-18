Altın fiyatları canlı takip: Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? Altın yükselir mi, düşer mi?

YÜKSELİŞ 1920 DOLAR SEVİYESİNE KADAR SÜREBİLİR

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı



Altın fiyatlarında ana belirleyici faktör olarak küresel çapta Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz ve bu krizin özellikle enerji fiyatları ile küresel enflasyon üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler izlenmeye devam ediyor.



ABD Dolar Endeksi buradan gelen haberler ile anlık sert şekilde yukarı yönlü tepkiler vererek 96 seviyesinin üzerine çıksa da ons altın fiyatında aynı şekilde aşağı yönde sert etkiyi görmüyoruz. Dolar endeksi bu gelişmeler çerçevesinde 96 üzerinde kalıcı olmadığı sürece ons altın seyrinin yukarı yöndeki güçlü seyrinin devam edeceğini düşünüyorum.



Bu çerçevede ons altın yükseliş potansiyelini 1860 dolar altına sarkma olmadığı müddetçe 1920 dolar seviyesine kadar sürdürebilir görülüyor. 1860 dolar öncesinde ise bugün ve yarın 1877 dolar altına doğru bir hareket görmediğimiz müddetçe 1920 dolar seviyesine doğru gidiş potansiyeli daha da kuvvetlenecektir.



