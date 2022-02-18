Altın fiyatları canlı takip: Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? Altın yükselir mi, düşer mi?

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Altın yükselir mi, düşer mi sorusu ile ilgili açıklama yapan Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, ‘Ons altın yükseliş potansiyelini 1860 dolar altına sarkma olmadığı müddetçe 1920 dolar seviyesine kadar sürdürebilir görülüyor.’ dedi. Gram altın bugün 823,10 liradan alınıyor, 823,25 liradan satılıyor.
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 823,10 liradan alınıyor, 823,25 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.338,00 liradan alınıyor, 1.360,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.680,00 liradan alınıyor, 2.717,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.345,00 liradan alınıyor, 5.414,00 liradan satılıyor.
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Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Altın fiyatlarında ana belirleyici faktör olarak küresel çapta Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz ve bu krizin özellikle enerji fiyatları ile küresel enflasyon üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler izlenmeye devam ediyor.
ABD Dolar Endeksi buradan gelen haberler ile anlık sert şekilde yukarı yönlü tepkiler vererek 96 seviyesinin üzerine çıksa da ons altın fiyatında aynı şekilde aşağı yönde sert etkiyi görmüyoruz. Dolar endeksi bu gelişmeler çerçevesinde 96 üzerinde kalıcı olmadığı sürece ons altın seyrinin yukarı yöndeki güçlü seyrinin devam edeceğini düşünüyorum.
Bu çerçevede ons altın yükseliş potansiyelini 1860 dolar altına sarkma olmadığı müddetçe 1920 dolar seviyesine kadar sürdürebilir görülüyor. 1860 dolar öncesinde ise bugün ve yarın 1877 dolar altına doğru bir hareket görmediğimiz müddetçe 1920 dolar seviyesine doğru gidiş potansiyeli daha da kuvvetlenecektir.
Gram altında ise, geçtiğimiz haftalarda 800TL altındaki fiyat seviyelerinin önemli alım fırsatları olduğunu ısrarla vurgulamıştım. Nitekim geldiğimiz seviyelere baktığımızda gram altın fiyatındaki yükselişin arkasındaki ana itici gücün de ons altın yükselişi olduğunu görüyoruz. DolarTL yaklaşık beş haftadır yatay bant içerisinde devam ederken 13.36 TL altında bir fiyatlama görmediğimiz müddetçe bu yatay bantın aşağıya doğru kırılmayacağını, aksine yukarı doğru 13.90 TL kritik seviyeye doğru ilerleme potansiyeli içinde olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede yakın vadede şubat ayı sonuna kadar gram altında şu anki seviyelerde yatay bir hareket, mart ayı itibariyle de bu seviyelerden kademeli şekilde yukarı yönde hareketler görebileceğimizi düşünüyorum.