Altın fiyatları canlı takip: Altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatı

ALTIN FİYATLARI YILIN İLK YARISINDA YÜZDE 6'DAN FAZLA DÜŞTÜ Altın fiyatlarının yılın ilk yarısında yüzde 6'dan fazla düştüğü ifade edilen raporda, bunun sebeplerinin ilk çeyrekte uygulanan daha yüksek faiz oranları, artan enflasyon beklentilerine ilişkin endişeler ve enflasyon sürprizleri, fiyat momentumu ve konumlandırma olduğu aktarıldı.



İlk çeyrek çıkışları esas olarak ABD'deki büyük fonların öncülüğünde Kuzey Amerika'dan gelirken, aynı zamanda Asya'dan gelen güçlü girişler bu kayıpları yeterince telafi edemedi. Kuzey Amerika ve Avrupa fonlarına girişler, altın fiyatlarının toparlanmasıyla ikinci çeyrekte toparlanmanın büyük kısmını sağladı.



Mevcut makroekonomik ortam ve anekdot niteliğindeki kanıtların, bu yıl altın yatırımı için yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini gösterdiği ifade edilen raporda, küresel ekonomik toparlanmanın tüketici talebini desteklemesinin beklendiği ancak yeni Kovid-19 varyantlarının yayılmasının Hindistan gibi kilit pazarlarda zayıflık yaratabileceği aktarıldı.



Bu yıl şu ana kadar merkez bankası talebinin güçlü olduğu kaydedilen raporda, "Yıllık anketimiz, altının döviz rezervlerinde değerli bir riskten korunma aracı olarak görülmeye devam ettiğini gösteriyor." denildi.