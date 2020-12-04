MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları canlı takip 4 Aralık: Gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte uzmanların altın yorumları
GeriEkonomi Altın fiyatları canlı takip 4 Aralık: Gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte uzmanların altın yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 19:10 | 

Altın fiyatları canlı takip 4 Aralık: Gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte uzmanların altın yorumları

Altın fiyatları gram altın çeyrek altın almak isteyenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462 liradan işlem gördü. Analistler, dolar endeksindeki düşüş eğilimine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bu ay içinde başlayacağı beklentisinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,81 kazanımla 460,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,76 artışla 3.054,00 liraya yükseldi. Peki, gram altın çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte, 4 Aralık altın fiyatları canlı takip ve uzmanların altın yorumları..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yurt dışı ve yurt içi verileri ile yön alan altın fiyatları, 4 Aralık Cuma gününe yükselişle başlamasının ardından yatay seviyede dengelendi. Küresel piyasalardan gelen anlık veriler ve açıklanan raporlara göre fiyatlanan gram ve çeyrek altın, uluslararası piyasalarda işlem gören ons altına endeksini sürdürüyor. Canlı ve anlık altın fiyatları, şu dakikalarda gram altın için 463 TL seviyelerini korurken, ons altında ise 1841 dolar civarında seyrine devam ediyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte, yüksekten altın alanlar için analistlerden altın yorumları

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

Bir süre 1760 dolar seviyelerinde gezinmesinin ardından yeniden 1800 üzerine çıkan ons altın fiyatları, yakın takipte yer almaya devam ediyor. Tamamen küresel piyasalara paralel bir seyir içerisinde yer alan ons altın fiyatları, gram altın ve çeyrek altın gibi seçeneklerle takip ediliyor. Çin ve Amerika piyasalarının üzerinde hızlı reaksiyon gösterdiği altın fiyatları, 4 Aralık Cuma gününe 461 TL'den merhaba dedi. İşte, o konuda analistlerden gelen altın yorumları

2KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU
Abone Olgoogle-news

KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 746,00 lira, Cumhuriyet altını 3.054,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 460,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 459,80 460,00 460,20 460,40

Cumhuriyet Ata Lira 3.030,00 3.051,00 3.033,00 3.054,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 420,00 424,00 420,00 424,00

Lira(Tam) Ziynet 2.961,00 2.981,00 2.964,00 2.984,00

Yarım Ziynet 1.481,00 1.491,00 1.482,00 1.492,00

Çeyrek Ziynet 740,00 750,00 741,00 746,00

3ALTIN FİYATLARI 4 ARALIK 2020
Abone Olgoogle-news

ALTIN FİYATLARI 4 ARALIK 2020

Gram altın, 4 Aralık Cuma günü 461 TL'den satılırken 457 TL'den geri alınıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 747, satış fiyatı 762 TL,

Yarım altın alış fiyatı 1.494, satış fiyatı 1.524 TL,

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.076 , satış fiyatı 3.107 TL,

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU
Abone Olgoogle-news

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 460,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bir önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 458,00 458,20 459,80 460,00

Cumhuriyet Ata Lira 3.020,00 3.041,00 3.030,00 3.051,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 418,00 422,00 420,00 424,00

Lira(Tam) Ziynet 2.951,00 2.971,00 2.961,00 2.981,00

Yarım Ziynet 1.475,00 1.485,00 1.481,00 1.491,00

Çeyrek Ziynet 738,00 743,00 740,00 750,00

5YÜKSEKTEN ALTIN ALANLAR NE YAPMALI
Abone Olgoogle-news

YÜKSEKTEN ALTIN ALANLAR NE YAPMALI?

Seda YALÇINKAYA ÖZER
İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Türk varlıkları kasım ayında en hareketli dönemi geçiren varlık oldu diyebiliriz. 6 Kasım’da 8.54 TL ile zirve seviyesini test eden kur şimdilerde 7.88 TL seviyesinde. Kısa zamanda çok önemli bir mesafe kaydettik.

Sözlü yönlendirme, TCMB faiz kararı, BDDK adımları hasarlı olan unsurları tamir etmede etkili olmuş görünüyor. Atılan swap ve aktif rasyo gibi adımların geri alınması konusundaki aksiyonlar devam etmekte... Para politikalarında normalleşme devam ederken dolar ve gram altın düşüş eğilimini sürdürdü. Ancak doları 8.00 TL seviyesinin üzerinden ve hatta 8.54 TL zirve seviyesi yakınlarında alan yatırımcılar ellerinde yüksek dövizle kaldı. Gram altın yatırımcılarının ellerinde de 500 TL seviyesinin üzerinde alımlar kaldı.

6
Abone Olgoogle-news

Yaşanan gelişmelerin ilerleyen süreçte kurda olumlu etki etmesini ve kurdaki hareketin sönümlenerek devam etmesi beklentimizi koruyoruz. Buna göre, ilerleyen süreçte 7.50 TL seviyesine doğru gevşeme eğilimini bekleriz. Bu seviye, 22 haftalık ortalamanın geçtiği nokta olması nedeniyle teknik olarak önemli bir seviye. Güçlü ve kararlı adımların atılmaya devam etmesi halinde ise, bu seviyenin altına dahi düşüşler olabilir. Ancak son dönemde kurdaki her geri çekilmede kurun daha yükseleceğine yönelik inancın devam ettiğine şahit olduk. Döviz tevdiat hesaplarında henüz bir çözülme yok. Bugünden yarına da hızlı bir çözülme beklemiyoruz. Ancak bunun önümüzdeki günlerde gücünün kırılmaya başlamasını bekliyoruz. Ne kadar kalıcı olur, bunu bilmek tabii ki çok zor. Ancak önümüzdeki günlerde ilk etapta 7.50 TL’ye doğru bir aşağı yönlü eğilim görebiliriz.

2018 yılında 7.20 TL yakınlarından dolar alan yatırımcı tecrübelidir. Dolardan vazgeçmeyen yatırımcılar 2 sene gibi uzun bir süre maliyete katlanmak zorunda kaldılar. Bununla birlikte, o döneme özel yüksek faiz ya da farklı alternatif getiriyi de kaçırmış oldular. Dolayısıyla 8.54 TL seviyesi yakınlarından dolar alanlar da aynı acı tecrübede olabilir.

7
Abone Olgoogle-news

Aynı durum gram altın için de geçerli. Gram altın, formül gereği hem ons altın hem de dolar/TL’den etkileniyor. İçinde bulunduğumuz global konjonktürde ons altın 1800 dolar seviyesine doğru geriledi. Ons altının ilerleyen süreçte 1848 dolara doğru yukarı yönde tepki vermesi beklenebilir. Ancak dolardaki geri çekilme beklentimize paralel olarak, ons altındaki yükseliş eğilimi birbirini dengeleyecektir. Gram altında 460 TL yukarı yönde aşılmadıkça, kısa ve orta vadede gram altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sınırlı kalabilir. Bu açıdan birkaç stratejiye ihtiyaç olabilir. Elinde yüksek seviyelerden gram altın yatırımı yapanlar için stratejilerden biri kol kesip pozisyonu kapatmak ve bu seviyelerden maliyete katlanmak olabilir. Bir diğeri ise, gram altın pozisyonunun bir kısmını nakde dönmek ve daha düşük seviyelerden maliyet düşürmek. Son olarak yukarı yönlü tepkilerde kademeli olarak çıkış gerçekleşebilir.

Genel olarak, bu gibi durumlarda yatırımcı psikolojisinin bozulmaya başladığını gözlemleriz. Doların daha yükseleceğine yönelik ve hatta dolar almakta geç kalındığına yönelik algılamalar henüz kırılmış değil. Bu tekrar 8.00 TL seviyesine doğru oluşan yükselişin en büyük kanıtı. Kurdaki 8.00 TL seviyesine doğru oluşan yukarı yönlü tepki alımları 8.50 TL yakınlarından dolar alan yatırımcı için belki de yakın dönemdeki son şans olabilir. 2020 yılı zor bir süreçti. 2021 yılı ise hasarlı yapıları tamir etmek açısından çok daha zorlu geçebilir. Şimdiden kalkanları güçlü kılıp, zırhları takınmakta fayda var.

8ALTIN YORUMLARI: 2021 ALTININ YILI OLACAK
Abone Olgoogle-news

ALTIN YORUMLARI: 2021 ALTININ YILI OLACAK

2021 YILI ALTININ YILI OLACAK
Yusuf Topçu – İnvestAZ Araştırma Müdürü

Ons altında bahsettiğim 1765 dolar seviyesi dip oldu ve çok güçlü destek görevi gördü. 1800 doların altında sayılı gün geçiren ons altın tekrardan bu seviyenin üzerine çıkmış durumda. Euro/dolar paritesinin uzun bir aradan sonra 1.20’yi geçtiği günlerde 10 Aralık’taki Avrupa Merkez Bankası toplantısına da çok az bir zaman var.

9
Abone Olgoogle-news

Büyük parasal genişlemelerin devam edeceğinin sinyalleri önceden verilmişken bu toplantı sonrası paritede aşağı, altında ise yukarı yönlü hareketler sertleşecektir. 2021 yılı altının yılı olacak ve altının bu uzun yolculuğunda 1765-1810 dolar hareketi daha başlangıç bile değil.

10
Abone Olgoogle-news

Gram altında ise 540 TL’den başlayan düşüş 440 TL’ye kadar sürdü. Faizlerin artırıldığı ortamda, yabancı sermaye TL üzerinden aldığı faizden şu an için memnun ve dolar kuru 7.80 TL seviyelerinde sabit gözüküyor. Faiz koridoru daha fazla faize izin veriyor ve o alan kullanıldığı taktirde 7-7.20 TL seviyeleri mümkün. Gram altının fiyatlamasında gözler dolar kurunda olacak.

11ALTIN YORUMLARI 3 ARALIK 2020
Abone Olgoogle-news

ALTIN YORUMLARI 3 ARALIK 2020

GRAM ALTINDA SATIŞLAR HIZLANABİLİR

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Aşı haberleri rüzgarın yönünü değişti. Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu. Bu haberlerin daha güçlü gelmesi güvenli liman varlıklarından çıkışı desteklerden risk alma isteğini güçlendiriyor.

12
Abone Olgoogle-news

ABD dolarının değer yitirmesine rağmen ons altın düşüyor. Bunda risk iştahındaki yükselişler de etkili oldu. 1850 dolar ons altın için çok önemli bir yerdi. Bunun kırılmasıyla birlikte 1750 dolar seviyesi ana hedef alanı oldu. 1758 dolar seviyesindeki 50 haftalık ortalamadan şimdilik yukarı yönlü tepki geldi. Bu yükselişleri teknik tepki olarak okuyoruz. Bu tepki yükselişini 1810 dolar seviyelerine doğru bile görebiliriz. Ancak bunun kalıcı olacağını düşünmüyoruz.

13
Abone Olgoogle-news

Hem ons altın hem de gram altın için yükselişlerin baskıyla karşılanacağı ortam sürüyor. Gram altında da 462 TL seviyesi önemli bir yerdi. Bu seviyesinin aşağı geçilmesi ile birlikte geri çekilmeler hızlandı. Dolardaki geri çekilme etkili oluyor. Ons altındaki ana eşik seviyesi olan 1758 dolar seviyesinin aşağı yönde kırılması ve bu seviyenin altına yerleşik seyirlerin olması halinde gram altında satışlar hızlanabilir.

14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi