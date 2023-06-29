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ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM 29 Haziran 2023 | Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın grafiklerinde son durum!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 22:52

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ile canlı ve anlık olarak yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Piyasaların kapalı olduğu Kurban Bayramı'nda bugün altın ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Arefe günü Altın ONS fiyatı %0,29 değer kazanarak 1928 dolara yükselirken, gram ve çeyrek altında son duruma gözler çevrildi. 29 Haziran Perşembe günü piyasalar kapalı olurken; altın alımı ya da satışı yapacak olanlar canlı altın fiyatlarına göre yatırımlarına yön verecekler. Altının gramı bugün bin 598 liradan işlem gördü. Peki, altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın kaç TL? İşte, güncel ve anlık 29 Haziran altın fiyatları takip ekranı ve piyasalarda son durum.

1/5ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM 29 Haziran 2023 | Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL Altın grafiklerinde son durum

Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın ne kadar? sorusu günün öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı olurken, hediyelik ya da yatırım için altın alacaklar altında son duruma odaklandı. Altındaki yükseliş ve düşüş trendini takip ederek yatırımlarına yön vermeye hazırlananlar güncel altın fiyatlarına göre hareket edecek. Bugün ONS altının alış fiyatı 1.908 olurken, çeyrek altın ise 2.662 TL'den satıldı. İşte, altın fiyatlarında son durum.

2/529 HAZİRAN CANLI ALTIN FİYATLARI 2023

29 HAZİRAN CANLI ALTIN FİYATLARI 2023

Altın fiyatları 29 Haziran'da şöyle;

Gram altın; alış fiyatı 1.597,92 TL, satış fiyatı 1.598,21 TL.

29 Haziran Perşembe günü ons altın; alış fiyatı 1.908,22 TL, satış fiyatı 1.908,55 TL.

3/5CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını; alış fiyatı 10.193,00 TL, satış fiyatı 10.597,00 TL.

4/5YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yarım Altın; alış fiyatı 5.104,00 TL, satış fiyatı 5.322,00 TL.

5/5ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek Altın; alış fiyatı 2.560,00 TL, satış fiyatı 2.662,00 TL. Altın fiyatlarına anlık olarak aşağıdaki sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

29 HAZİRAN CANLI ALTIN FİYATLARI 

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