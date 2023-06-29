Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın ne kadar? sorusu günün öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı olurken, hediyelik ya da yatırım için altın alacaklar altında son duruma odaklandı. Altındaki yükseliş ve düşüş trendini takip ederek yatırımlarına yön vermeye hazırlananlar güncel altın fiyatlarına göre hareket edecek. Bugün ONS altının alış fiyatı 1.908 olurken, çeyrek altın ise 2.662 TL'den satıldı. İşte, altın fiyatlarında son durum.