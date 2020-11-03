Altın fiyatları canlı: Gram altın 513 lira seviyesinde.. Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın daha yükselecek mi?

Bu beklentimize temel olan varsayım Biden’ın seçimleri kazanması ve hem Beyaz Saray hem de Kongre üzerinde tam bir kontrol sağlaması. Bu senaryoda piyasaların sakinleşmesi, belirsizliğin ortadan kalkması ve riskli varlıklara yönelmenin ön plana çıkmasını bekleriz.



Bu durumda ons altın fiyatları büyük ihtimalle hafta başındaki 1.883 dolar altına gerileyecektir. Ancak diğer alternatif senaryo halinde seçim sonuçlarının netleşmesinin zaman alması belirsizlik ortamı yaratarak ons altının yeniden bir yükseliş ivmesi kazanmasına yol açabilir.