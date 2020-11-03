Altın fiyatları canlı: Gram altın 513 lira seviyesinde.. Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın daha yükselecek mi?
Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabını araştırıyorlar.. Haftaya yükseliş ile başlayan altın fiyatları değer kazanmaya devam ediyor. Gram altının satış fiyatı 513 lira seviyesinde işlem görürken, yatırım altınların değeri de değişti.. Altın fiyatları daha yükselecek mi sorusu yatırımcılar tarafından merakla cevap ararken, uzmanlar altın yorumlarında gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerini yaptılar..
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Altının gram fiyatı, geçtiğimiz haftayı 504 liradan tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 506 liradan başlamıştı.
Ons altın gün içerisinde en yüksek 1892 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.57 oranında yükselişle 1889 dolardan işlem gördü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, yarın ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi ve jeopolitik gelişmeler piyasaların yönünü belirlemede etkili olacak.
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ALTIN FİYATLARI CANLI
Altının gram satış fiyatı şuan 513 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 841 liradan işlem görürken, 833 liradan geri alınıyor..
Yarım altının satış fiyatı 1.682 liradan işlem görürken, 1.666 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.352 liradan satılırken, 3.332 liradan geri alınıyor..
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu OrtağıYeni haftanın tüm dünya açısından ana gündem maddesi ABD başkanlık seçimi. Seçimi kimin kazanacağından daha ön planda aslında merak edilen konu seçim sonuçlarının çarşamba sabahı netleşip netleşmeyeceği yönünde. Bu durum da piyasalarda asıl belirleyici ilk faktör olacak gibi görünüyor. Ons altın açısından baktığımızda daha önceki yorumlarımızda 1.910 dolar seviyesini önemli bir direnç seviyesi olarak işaret etmiştik.
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Bu seviyeyi geçen hafta aşamayan, üzerine riskli varlıklardan kaçış sonucu ön plana çıkan ABD 10 yıllık tahvilleri gölgesinde kalan ons altın haftaya 1.883 dolar seviyelerinde başlıyor ve bu haftaki seyrine dair beklentimiz de yeniden bir yükseliş ivmesi göstererek 1.900 dolar seviyesi üzerine çıkması zor görünüyor.
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Bu beklentimize temel olan varsayım Biden’ın seçimleri kazanması ve hem Beyaz Saray hem de Kongre üzerinde tam bir kontrol sağlaması. Bu senaryoda piyasaların sakinleşmesi, belirsizliğin ortadan kalkması ve riskli varlıklara yönelmenin ön plana çıkmasını bekleriz.
Bu durumda ons altın fiyatları büyük ihtimalle hafta başındaki 1.883 dolar altına gerileyecektir. Ancak diğer alternatif senaryo halinde seçim sonuçlarının netleşmesinin zaman alması belirsizlik ortamı yaratarak ons altının yeniden bir yükseliş ivmesi kazanmasına yol açabilir.
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Bu durumda yeniden 1.910 dolar direncinin takip edilmesini öneriyoruz. Seçim sonuçlarından bağımsız olarak da petrol fiyatlarının çok düşük seviyelerde ilerlemesi ons altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılayan diğer bir etken.
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Gram altın tarafında ise yükseliş eğilimi ve potansiyeli devam ediyor. Bu potansiyeli destekleyen en önemli unsur dolar/TL’nin yükselişine bir fren gelmesi konusundaki beklentilerin çok zayıf olmasından kaynaklı.
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Gram altın 27 Ekim’den bu yana günlük işlemlerde 500 TL üzerini test etti ve sonunda hafta kapanışını 500 TL üzerinde yaptı, haftaya başlarken de 505 TL seviyelerinde. Gram altında şu anda destek seviyesi 496 TL, direnç de 508 TL olarak takip edilebilir.