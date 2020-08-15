Altın fiyatları anlık-canlı takip: Altın fiyatları ne kadar oldu (gram-çeyrek ve yarım altın)? Altın fiyatları bu hafta ne kadar kazandırdı?
Altın fiyatları canlı takibi 'altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusuna yanıt arayanlar tarafından sık sık takip ediliyor. İlk kez altın yatırımında bulunacaklar veya altın yatırımlarını değerlendirmek isteyenler hem altın fiyatlarında son durumu hem de uzmanların ‘altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?’ gibi sorulara verdiği yanıtı yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları (gram-çeyrek ve yarım altın) ne kadar oldu? Altın fiyatları bu hafta ne kadar kazandırdı?
Güvenli liman olarak gördükleri altına yatırım yapan birçok kişi fiyatlardaki hareketlilikten dolayı sık sık altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Dün Gram altın, gün içerisinde en düşük 458.69 lirayı, en yüksek 463.52 lirayı; altının ons fiyatı ise gün içerisinde en yüksek 1962 doları, en düşük ise 1938 doları görmüştü. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti. Peki, altın fiyatların son durum ne? Gram ve çeyrek altın kaç TL’ye alınıp satılıyor?
GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
2