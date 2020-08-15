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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 15 Ağustos 2020 - 10:29,

Altın fiyatları anlık-canlı takip: Altın fiyatları ne kadar oldu (gram-çeyrek ve yarım altın)? Altın fiyatları bu hafta ne kadar kazandırdı?

Altın fiyatları canlı takibi 'altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusuna yanıt arayanlar tarafından sık sık takip ediliyor. İlk kez altın yatırımında bulunacaklar veya altın yatırımlarını değerlendirmek isteyenler hem altın fiyatlarında son durumu hem de uzmanların ‘altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?’ gibi sorulara verdiği yanıtı yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatları (gram-çeyrek ve yarım altın) ne kadar oldu? Altın fiyatları bu hafta ne kadar kazandırdı?

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Güvenli liman olarak gördükleri altına yatırım yapan birçok kişi fiyatlardaki hareketlilikten dolayı sık sık altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Dün Gram altın, gün içerisinde en düşük 458.69 lirayı, en yüksek 463.52 lirayı; altının ons fiyatı ise gün içerisinde en yüksek 1962 doları, en düşük ise 1938 doları görmüştü. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti. Peki, altın fiyatların son durum ne? Gram ve çeyrek altın kaç TL’ye alınıp satılıyor?

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Gram altın satış fiyatı 460.4530 liradan işlem görürken,456.5390 lira seviyesinde geri alınıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 760.8820 liradan işlem görürken, 745.6650 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1521.7650 liradan işlem görürken, 1491.3290 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 3100.0470 liradan satılırken, 3069.0470 liradan geri alınıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3Kapanışta Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu
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Kapanışta Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Gram altın satış fiyatı 477 liradan işlem görürken, 476 lira seviyesinde geri alınıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 837 liradan işlem görürken, 781 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.674 liradan işlem görürken, 1.557 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.299 liradan satılırken, 3.115 liradan geri alınıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4ALTIN BU HAFTA KAZANDIRDI MI
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ALTIN BU HAFTA KAZANDIRDI MI?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,19, avro/TL yüzde 2,76, dolar/TL yüzde 2,36 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,97 değer kaybetti.

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BIST 100 endeksi, en düşük 1.039,00, en yüksek 1.125,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,19 artarak 1.083,83 puandan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,97 kayıpla 461,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 3.064,00 liraya düştü. Geçen hafta 763,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya geriledi.

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Bu hafta ABD doları yüzde 2,36 değer kazanarak 7,3730 liraya, avro da yüzde 2,76 artışla 8,7170 liraya çıktı.

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Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise y

9ALTIN FİYATLARI TEMMUZ RAPORU
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ALTIN FİYATLARI TEMMUZ RAPORU

Altın fiyatları, başta küresel ekonomilerdeki belirsizlik ve gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci tutumları olmak üzere birçok nedenle temmuzda rekor üzerine rekor kırdı.Uluslararası piyasada yükseliş eğilimi ivme kazanan altının ons fiyatı, temmuzda yüzde 11 değer kazandı. Ons altın böylece yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 30 getiri sağladı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya ekonomisine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, gelişmiş ülke merkez bankalarının eşi görülmemiş büyüklükteki genişleme adımları ve ülkelerin borç stoklarındaki artış gibi nedenlerle artan altın talebi, ons fiyatını, temmuzda 1.983 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Altının ons fiyatı tarihi zirvesini görmesinin ardından temmuzu 1.972 dolardan tamamladı.
Dolar endeksindeki değer kaybı, altın ile birlikte tüm değerli metallere olan talebi artırırken, bu dönemde gümüşün getirisi altını geride bıraktı. Gümüşün ons fiyatı temmuzda yüzde 36 değer kazanarak 24,2 dolara çıktı.

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Yurt içinde, yükseliş serisini üst üste 8'inci aya taşıyarak, bu anlamda 2001 yılından bu yana en uzun soluklu rallisini gerçekleştiren altının gram fiyatı, temmuzda rekor üzerine rekor kırdı.
Haziran ayını 392 liradan tamamlayan gram altın, temmuzda 444,5 lira ile rekor seviyeyi gördü. Altının gram fiyatı temmuzda bir önceki ay kapanışına göre yüzde 13 değer kazanarak 443 liradan kapanış yaptı.
Ons altındaki yükselişin ivme kazanması ve bu hafta dolar kurundaki artışın etkisiyle son iki haftadaki değer kazancı yüzde 11'e ulaşan gram altın, temmuzda, 2019 kapanışına göre ise yüzde 53 prim yaptı.

12Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler, 6 yılın zirvesine çıktı
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"Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler, 6 yılın zirvesine çıktı"

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin gerilimi, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'de açıklanan teşvik paketleri ve küresel ekonomilere dair endişelerin altın fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini bildirdi.
Bu gelişmelerin yanı sıra Kovid-19 vaka saylarının artması, siyasi gerginlikler, negatif reel faizler ve doların zayıf seyrinin altın fiyatlarında tarihi rallilerinden birinin yaşanmasını sağladığını dile getiren Memiş, "Altın talebinin artmasıyla, değerli metal fonlarına geçen hafta 3,8 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler, 6 yılın zirvesine çıktı." ifadelerini kullandı.
Memiş, hızlı yükselen fiyatlar nedeniyle bu haftadan itibaren kar satışlarının etkisini artırabileceğine dikkati çekerek, aralıksız 8 haftalık yükseliş trendiyle tüm zamanların en yüksek seviyelerini test eden altın fiyatlarının, kısa vadede güç toplamak için gerileyebileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.
Altının ons fiyatında 2.000 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu aktaran Memiş, değerlendirmesine şöyle devam etti:
"ABD Merkez Bankası’nın (Fed) adımları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın güçlü dolar söylemi, dolar varlıklarında kısa vadeli toparlanmayı gündeme getirebilir. Böyle bir durumda kısa vade için altının ons fiyatı 1.895 dolar, altının gram fiyatı 408 liraya kadar gerileyebilir."

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