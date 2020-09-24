Altın fiyatları canlı: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte uzmanların altın fiyat yorumları

DEĞERLİ METALLER ÜZERİNDEKİ BASKI ARTTI ÜNLÜ & Co / DAHA



Dolardaki değer kazanımının sürmesine ek olarak riskten kaçışın hızlanması yatırımcıları nakit tutmaya yöneltirken değerli metaller üzerindeki baskının da belirgin şekilde arttığını görüyoruz. Bu noktada 1970 dolar desteğinin kırılmasının ardından satışların hız kazandığı ons altın son iki ayın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda.



Teknik açıdan bakıldığında ise 1870 doların altında kalınması durumunda 100 günlük hareketli ortalamaya da yakın bir seviye olan 1840 doların ilk güçlü destek noktası olduğunu düşünüyoruz. Bu seviyenin altında yapılacak olası kapanışlar ons altın üzerindeki baskının daha da artmasına neden olabilir.