Altın fiyatları canlı son dakika: 7 Ocak çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? Altın düşecek mi çıkacak mı? İşte, ons altında önemli eşik

FED ÜYELERİNİN ŞAHİN TONU YÜKSELDİ

Dün gelen Fed tutanaklarında, Fed üyelerinin şahin tonu bir kat daha yükseldi. Üyeler daha hızlı bir sıkılaşma döngüsü ve bir o kadar da önemli olan Fed bilançosunun küçülmesi detayını konuştu. Tüm elementler birleştiğinde üyelerin önemli bir manevra ile piyasa beklentisinin ötesinde bir sertlik tonuna ulaştığını gördük.