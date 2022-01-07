Altın fiyatları canlı son dakika: 7 Ocak çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? Altın düşecek mi çıkacak mı? İşte, ons altında önemli eşik
Altın fiyatları canlı ve anlık olarak grafiklere yansıdı. Haftanın beşinci işlem gününde gram altın fiyatı, Cuma gününe hafif yükselişle başladı ve 799 lira seviyesini gördü. Ons altın, saat 07.30 itibarıyla ise yatay seyrini koruyarak 1792 dolardan işlem gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükselirken; ons altın fiyatları yeniden baskı altına girdi. QNB Finansinvest Analisti Yusuf Topçu, “Ons altındaki düşüş büyük çaplı ve uzun soluklu gibi gözükmüyor. Bunun nedeni küresel yüksek ve kalıcı enflasyonun, duyurulan Fed politikalarına rağmen uzunca bir süre bizlerle olacağı” şeklinde değerlendirdi. Gözler şimdi altın fiyatlarında son durumda. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Ocakgram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarında son durum.
Altının ons fiyatı, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakların açıklanmasından sonra düşüşe geçti ve yeni işlem gününde kritik seviye olan 1800 doların altına geriledi. Fed tutanaklarının daha şahin bir politikalara işaret etmesiyle, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükselirken; ons altın fiyatları yeniden baskı altına girdi. Altının ons fiyatı 1793 dolar seviyesine kadar gerilerken; dün gün içerisinde en yüksek 1811 doları gördü. Ons altın, saat 07.30 itibarıyla ise 1792 dolardan işlem görüyor. İşte, güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI
Gram altın 7 Ocak Cuma günü 799 TL'den satılırken 792 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 1,294, satış fiyatı 1,320 TL,
Yarım altın alış fiyatı 2,588, satış fiyatı 2,641 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 5,326 satış fiyatı 5,380 TL
ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Çeyrek altın alış fiyatı 1,294, satış fiyatı 1,320 TL,
Yarım altın alış fiyatı 2,588, satış fiyatı 2,641 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 5,326 satış fiyatı 5,380 TL
ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişe rağmen ons altındaki düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0.11 oranında düşüşle 793,79 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1303 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 350 liradan işlem görüyor.
FED SONRASI ONS ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA
Yusuf Topçu - QNB Finansinvest Analisti
Bir süredir aynı başlıklar atılıyor: Ons altın 1800 doların üzerinde kalıcı olamadı.
Bir süredir aynı başlıklar atılıyor: Ons altın 1800 doların üzerinde kalıcı olamadı.
Yeni yıla girerken geride şahin bir ABD Merkez Bankası (Fed), buna rağmen güçlü duran değerli metaller bırakıyorduk. 2021’in son Federal Açık Piyasa Komitesi’nde üyelerden gelen mesaj; yükselen enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırma adımlarında hızlanma olmuştu. 2022’nin mart ayı ile birlikte parasal genişlemenin sona ermesi, ardından 2 yılda 6 faiz artırımı ile Fed fonlama oranının toplam yüzde 1,50 artırılması kararlaştırılmıştı.
2021’de aylık 120 milyar dolar olan varlık alım miktarı bu çerçevede Ocak 2022 ile halihazırda 60 milyar dolara düştüğünü hatırlatalım.
FED ÜYELERİNİN ŞAHİN TONU YÜKSELDİ
Dün gelen Fed tutanaklarında, Fed üyelerinin şahin tonu bir kat daha yükseldi. Üyeler daha hızlı bir sıkılaşma döngüsü ve bir o kadar da önemli olan Fed bilançosunun küçülmesi detayını konuştu. Tüm elementler birleştiğinde üyelerin önemli bir manevra ile piyasa beklentisinin ötesinde bir sertlik tonuna ulaştığını gördük.
ABD borsa endeksleri, özellikle de Nasdaq (-%3,34) tutanaklar sonrası sert düşüş kaydetti. ABD 10 yıllık getirileri yüzde 1,70’in üzerine tırmandı. Ons altın da yine 1800 doların altına gerilemiş oldu.
Tüm bu hareketlere rağmen ons altındaki düşüş büyük çaplı ve uzun soluklu gibi gözükmüyor. Bunun nedeni küresel yüksek ve kalıcı enflasyonun, duyurulan Fed politikalarına rağmen uzunca bir süre bizlerle olacağı. ABD’de 2022 ara dönem seçimleri ve dünkü Fed Tutanakları sonrası artan, önümüzdeki dönemde yeniden karşımıza çıkabilecek olan resesyon riski ihtimali bulunuyor.
Fed yüksek enflasyon ve yeterli olmayan ekonomik büyüme arasında sıkışmış bir tabloyu yönetiyor. Bu çerçevede 2022’nin genelinde şahin ve güvercin duruşunu değiştiren bir Fed görme ihtimalimiz de artıyor. Dolayısıyla altın fiyatları da olabilecek en şahin Fed karşısında bile bulunduğumuz seviyelerden çok da uzaklaşmıyor.