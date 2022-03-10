ALTIN FİYATLARI CANLI: Çeyrek altın ve 1 gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları 2020 yılında görülen tarihi zirve olan 2075 dolara çok yaklaşmıştı. 8 Mart 2022’de 2070 dolara kadar yükselen ons altın dün sert düşüş gösterdi ve 1976 dolara kadar geriledi. 24 saatte altının kaybı yüzde 4.5 oldu. Peki, gram ve çeyrek altında son durun ne? İşte, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın haftanın dördüncü gününde 934,05 TL'den işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.517,00 liradan alınıyor, 1.538,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 3.040,00 liradan alınıyor, 3.077,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 6.060,00 liradan alınıyor, 6.133,00 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları açıklamasının ardından sert yükselirken; sonrasında değer kaybına yöneldi. Ons altın, 7 Ağustos 2020 tarihinde 2075 dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu kırmıştı.
Ons altın fiyatları, İngiltere ve ABD’nin Rusya'dan petrol ürünleri ithalatıyla ilgili aldığı kritik kararlar sonrası dünkü işlemlerde hızlı yükselirken; bugün içerisinde 1976 dolar ile 2059 dolar arasında hareket etti. Londra Yönetiminin, Rus petrol ürünleri ithalatını yıl sonuna kadar kademeli olarak bitireceğini duyurması ve ABD Başkanı Biden'ın Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklandığını açıklaması ons altın fiyatlarını sert yükseltirken; bugün piyasalarda oluşan pozitif hava ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ons altın fiyatlarını değer kaybına yöneltti.