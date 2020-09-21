Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Eylül altın fiyatları anlık canlı takip ekranı
21 Eylül altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı ardından altın fiyatlarında da değişiklikler yaşanacak. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 21 Eylül altın fiyatları anlık canlı takip ekranı...
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Altın fiyatlarının ne kadar olduğuna yönelik araştırmalar altın fiyatlarını değerlendirmek isteyenlerin ana gündem konularından biri. Koronavirüsün getirdiği risk ortamıyla birlikte tüm yatırım ve ziynet altınlarının fiyatlarında anlık değişimler yaşanıyor.
Gram altın fiyatları şu dakikalarda 475 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1951 dolardan işlem görüyor.
Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 473 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 475 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 472.85 lira, en yüksek ise 476.07 lira seviyesini görürken; saat 09.44 itibarıyla yüzde 0.34 oranında yükselişle 475.32 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 777 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 200 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1955 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.05 oranında yükselişle 1951 dolardan işlem gördü.
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21 EYLÜL ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış 774, satış 475 lira Çeyrek altın alış 772, satış 781 lira Yarım altın alış bin 540, satış bin 560 lira Cumhuriyet altını alış, 3 bin 80 lira, satış 3 bin 108 lira 22 ayar bilezik gram satış fiyatı 435 lira, alış fiyatı 433 lira
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BigPara üzerinden 21 Eylül 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, alış satış fiyatlarındaki anlık değişimleri takip edebilirsiniz.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,84, altının gram satış fiyatı yüzde 1,13, dolar/TL yüzde 1,27, avro/TL yüzde 1,21 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 1.096,65, en yüksek 1.118,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 artarak 1.111,96 puandan tamamladı.
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Bu hafta ABD doları yüzde 1,27 değer kazanarak 7,5740 liraya, avro da yüzde 1,21 artışla 8,9650 liraya yükseldi.
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Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,44, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,49 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,21 ile hisse senedi fonları oldu.