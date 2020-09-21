Altın fiyatları ne kadar oldu? 21 Eylül altın fiyatları anlık canlı takip ekranı

Altın fiyatlarının ne kadar olduğuna yönelik araştırmalar altın fiyatlarını değerlendirmek isteyenlerin ana gündem konularından biri. Koronavirüsün getirdiği risk ortamıyla birlikte tüm yatırım ve ziynet altınlarının fiyatlarında anlık değişimler yaşanıyor.



Gram altın fiyatları şu dakikalarda 475 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1951 dolardan işlem görüyor.



Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 473 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 475 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 472.85 lira, en yüksek ise 476.07 lira seviyesini görürken; saat 09.44 itibarıyla yüzde 0.34 oranında yükselişle 475.32 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 777 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 200 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1955 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.05 oranında yükselişle 1951 dolardan işlem gördü.