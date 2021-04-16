Altın fiyatları canlı: Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 16 Nisan altın fiyatlarında son durum

Son dönemde ABD ekonomisine yönelik beklentilerin üzerinde gelen güçlü verilerin ons altında çok güçlü bir yükseliş eğilimine destek vereceğini düşünmüyoruz.



Ancak ons altının kısa vadede yaklaştığı 50 günlük ortalama olan 1754 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu belirtmekte fayda var. Bu seviye üzerindeki iki günlük teknik kapanış, ons altındaki düşüş eğilimini sınırlı kılabilir ve yükseliş potansiyeli için kapı açar. Buna karşın teknik göstergeler halen daha güçlü değil.