Altın fiyatları canlı: Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 16 Nisan altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları canlı.. Altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabı günün aranan konularının içinde yer alıyor. Gram altın ve ons altın fiyatları bugün yatay seyir ile güne başladı. Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 460 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1776 dolar seviyesinde hareket ediyor. Tera Yatırım Başekonomisti Erkan, ons altın fiyatları için “Yaz dönemi Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) açıklamaları çok şeye gebe olduğundan, altın açısından da kritik bir dönemeç olabilir” şeklinde belirtti.
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Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 458 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 456 lira seviyesinden başladı. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 453.88 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 460.79 lira seviyesine tırmandı.
Altının ons fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, saat 14.08 itibarıyla yüzde 1.31 oranında yükselişle 460.20 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 741 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 50 liradan satılıyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş altının ons fiyatını desteklerken, ons altın gün içerisinde en yüksek 1778 dolar seviyesini, en düşük ise 1759 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.73 oranında yükselişle 1776 dolardan işlem gördü.
Yatırımcılar ABD ve Çin’den gelen ekonomik verileri ve toparlanmanın derecesini değerlendirirken, gerileyen tahvil faizleri altının yükselmesindeki ana sebep olarak görünüyor. Alınan ekonomiye dair son rakamlar; salgının derecesinin iyileştiğini ve tüketicilerin daha fazla harcadıklarını gösteriyor.
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Buna karşılık; hizmetten ve talepten kaynaklı enflasyon artışının etkilerinin sınırlı görülmesi tahvil getirilerine aşağı olarak yansımış durumda. Yeni bir enflasyon ısınması fiyatlaması tahvil piyasasında olmadığından dolayı faizlerdeki gerileme altına pozitif yansıdı.
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ABD’deki verilere baktığımızda; perakende satışlarının harcama çeklerinden gelen doping etkisinin yanı sıra, işletmelerin yeniden açılması ve işe alımların da yeniden açılmasıyla harcama yetisi kazanan bireysellerin etkisiyle oldukça yüksek bir hızda arttığı görülüyor. Çin de baz etkisiyle yüksek büyüme kaydetti ve tüketici talebi kademeli de olsa toparlanıyor.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin haber akışları ve Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.
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ONS ALTIN KRİTİK DİRENÇTE
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Temel gerekçeler ons altının yükselişini sınırlı kılsa da son dönemde yaşanan 160 dolarlı seviyelerdeki dip çalışmasından sonra, ons altında yukarı yönlü tepkilerin işlediğini izliyoruz. Bunda ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü eğilimin yavaşlaması ve dolar endeksinin 93 seviyesinden uzaklaşması önemli bir etken.
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Son dönemde ABD ekonomisine yönelik beklentilerin üzerinde gelen güçlü verilerin ons altında çok güçlü bir yükseliş eğilimine destek vereceğini düşünmüyoruz.
Ancak ons altının kısa vadede yaklaştığı 50 günlük ortalama olan 1754 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu belirtmekte fayda var. Bu seviye üzerindeki iki günlük teknik kapanış, ons altındaki düşüş eğilimini sınırlı kılabilir ve yükseliş potansiyeli için kapı açar. Buna karşın teknik göstergeler halen daha güçlü değil.