Altın fiyatları canlı: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL?

Altın fiyatlarındaki değişimler haftanın ilk günü itibariyle gündem oldu. Düğün sezonuyla birlikte özellikle gram ve çeyrek altına ilgi arttı. Ons altın cuma günü 1.800 doların altına indikten sonra yeni haftaya 1.772 dolar civarında yatay bir seyirle başladı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?