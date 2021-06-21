Altın fiyatları canlı: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL?
Altın fiyatları güncel verileri yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın yatırımında bulunacak olanlar veya yatırımlarını değerlendirecekler, bir yandan canlı altın takibi yaparken bir yandan da uzmanların altın fiyatları yorumlarını inceliyor. Peki, 1 gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi? İşte, 18Haziran bugünkü altın fiyatları ve piyasalarda son durum bilgisi…
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Altın fiyatlarındaki değişimler haftanın ilk günü itibariyle gündem oldu. Düğün sezonuyla birlikte özellikle gram ve çeyrek altına ilgi arttı. Ons altın cuma günü 1.800 doların altına indikten sonra yeni haftaya 1.772 dolar civarında yatay bir seyirle başladı. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Geçen hafta 515 TL’ye kadar tırmanan gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşün Dolar/TL ’deki yükselişi dengelemesiyle 500 TL sınırında bulunuyor.
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Saat 8.30 itibariyle gram altın 499 TL, çeyrek altın 816 TL, Cumhuriyet altını ise 3.258 lira seviyesinde.
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Uzmanlardan altın fiyatlarına yönelik uyarı
Altın fiyatları konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, ABD tahvil faizlerinin gerilemesinin altında istikrar yakalanmasına neden olduğunu ancak doların gücünü koruması nedeniyle de altın fiyatlarında yükselişin sınırlı kaldığına değindiler.
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Analistler ayrıca Fed'in geçtiğimiz haftaki faiz kararı sonrasında şahin mesajlar verildiğini ve bu hafta da Fed yetkililerinin açıklamalarının dikkate alınacağını belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalar da piyasalar tarafından sıkı takip edilecek.