Altın fiyatları ne kadar 3 Aralık? BUGÜN canlı gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? Ons altın 1700 liranın üstünde... İşte son durum
Bugün altın fiyatları haftanın son işlem gününde de gündeme geldi. Piyasalarda yaşanan sert hareketlilik sonrası altın fiyatları bugün ne kadar sorusu, altın alımı ya da satışı yapacak olanların odaklandığı konulardan oldu. Gram altın fiyatı, bugün 783 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1769 dolar seviyesinde bulundu. Altın fiyatları ile ilgili uzmanlar yaptığı açıklamada Omicron varyantının bu taraftaki endişelerin artış kaydetmesi ve risk iştahının zayıflaması ons altını destekleyebilecek gelişmeler olabileceğini belirtti. Peki, altın düşecek mi? Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL oldu? İşte 3 Aralık altın fiyatlarında son durum...
Altının ons fiyatı yaklaşık 1 ayın en düşük seviyelerindeki hareketini sürdürürken; fiyatlar ABD Merkez Bankası (Fed) odaklı hareketini sürdürüyor. Fed'in varlık alımı azaltım hızını artırması ve dolayısıyla faiz artırım takvimini öne çekebilecek olması piyasalar üzerinde direkt etkili olacaktır. Böyle bir durumun dolar endeksini güçlendirmesi ters korelasyon etkisiyle de ons altın fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyor. Fed'in varlık alım azaltım hızını artırması ons altın fiyatları üzerinde etkili olacakken, Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, "Bugün güçlü gelecek bir istihdam verisi sonrasında Fed’in aralık ayındaki toplantısında varlık azaltım hızını artırması çok daha yüksek bir ihtimal olacaktır" dedi.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
1 GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?
Gram altın satış fiyatı şuan 779 liradan alınıp 780 lira civarında satılıyor.
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altının alış fiyatı 1.236 lira olurken, 1.266 lira civarında satılıyor.
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altının alış fiyatı 2.477 lira olurken, 2.541 lira seviyesinde satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altının alış fiyatı 4.950 liradan işlem görürken, 5.047 liradan satılıyor.
22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI NE KADAR?
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 714 lira olurken 701 liradan geri alınıyor.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
1 GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?
Gram altın satış fiyatı şuan 779 liradan alınıp 780 lira civarında satılıyor.
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altının alış fiyatı 1.236 lira olurken, 1.266 lira civarında satılıyor.
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altının alış fiyatı 2.477 lira olurken, 2.541 lira seviyesinde satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altının alış fiyatı 4.950 liradan işlem görürken, 5.047 liradan satılıyor.
22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI NE KADAR?
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 714 lira olurken 701 liradan geri alınıyor.
Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal yeni varyant Omicron ile ilgili olarak, "Önümüzdeki günlerde salgın kaynaklı endişeler ön planda kalmaya devam edecek olup, bu taraftaki endişelerin artış kaydetmesi ve risk iştahının zayıflaması ons altını destekleyebilecek gelişmeler olabilir" şeklinde değerlendirdi.
Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1776 dolar seviyesini; en düşük ise 1767 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.11 oranında yükselişle 1769 dolardan işlem gördü. Bugün 16:30'da açıklanacak olan ABD kasım ayı istihdam verileri piyasalar açısından kritik olurken; güçlü gelecek veri sonrası altın fiyatları üzerinde de oynaklık yaşanması bekleniyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 765 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 779 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 784,23 lira seviyesini, en düşük ise 771,62 lira seviyesini gördü.