Altın fiyatları canlı: Altın fiyatları bugün (17 Kasım) ne kadar? Ons altın yükselecek mi, düşecek mi? Uzmanların altın yorumları

Bir süredir aşı çalışmalarına dair olumlu bir tablo çizilmezken, ard arda gelen aşı haberleri bu anlamda piyasaları şimdilik rahatlatıyor. Kısa vadede net sonuç daha önemli olacaktır.



Bu çalışmaların sonucunda aşıların dağıtımı filan derken aslında önümüzde yine hareketli bir dönem bizleri bekliyor. Yine de dünya genelinde artan vaka sayılarına karşın aşı çalışmalarına dair gelişmeler endişeleri bir nebze de olsa törpülüyor.



Risk iştahının toparlanmasını destekliyor. Unutmamak gerekiyor, hassas günlerden geçiyor ve aşı çalışmalarında en ufak bir sekteye uğrama durumu, piyasaların aldıklarını geri vermesine neden olabilir.



Şimdiden güçlü bir risk iştahının oluştuğunu bu anlamda düşünmüyorum. Bir süre piyasalar bunu fiyatlar ancak ülke genelinde kapanmalar artarsa borsalardaki satışları tetikleyebilir.