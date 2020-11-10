10 Kasım Altın Fiyatları Canlı: Altın fiyatları yükseliyor mu, düşecek mi? Uzmanların altın yorumları ve yatırım altınlarında son durum
Altın fiyatlarındaki düşünün ardından vatandaşlar altın fiyatlarını canlı ve anlık olarak takip ekranlarından izliyorlar.. Altın piyasasını takip edenler altının gram fiyatı bugün ne kadar sorusunun cevabını ararken, anlık değişen altın piyasasını da takip ediyorlar. Peki günü 497 lira seviyesinde açan altın fiyatlarında piyasalarda günün değeri nedir? İşte ons altın ve gram altın fiyatlarında son durum..
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile sert düşüşe geçen ons altın fiyatı 1868 dolara kadar gerilerken, dolar kurundaki düşüşün de etkisine paralel olarak gerileyen gram altın en düşük 491 lirayı gördü.
Yurt içinde, dolar kurunda yaşanan düşüşle gün boyu gerileyen gram altın, yurt dışında Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışına paralel ons altındaki değer kaybıyla düşüşünü hızlandırdı ve en düşük 484.21 lira seviyesine kadar geriledi.
2
Abone Ol
ALTIN FİYATLARI CANLI
Altının gram satışı bugün 501 lira seviyesinde güne başlarken bu değerin ardından diğer yatırım altınlarınında değeri değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 823 liradan işlem görürken, 811 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.646 liradan işlem görürken, 1.622 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.279 liradan işlem görürken, 3.244 liradan bozduruluyor..
Yeni haftaya dolar kurundaki düşüşe paralel olarak değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, gün içerisinde en yüksek 535.32 lira seviyesini gördü.
Altının gram fiyatı saat 17.17 itibarıyla yüzde 8.01 oranında düşüşle 491.86 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 325 liradan satılıyor.
4
Abone Ol
Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 534 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 530 TL seviyesinden başlamıştı.
5
Abone Ol
"GRAM ALTINDA 480 TL SEVİYESİ ÖNEMLİ"
Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gram altın fiyatında 480 lira seviyesine dikkat çekti. Baştürk'ün paylaşımı şöyle,
"Gram altın 8 aylık yükseliş trendinin dip bölgesine yaklaştı... 480 TL önemlidir... 480 üzeri devam, 480 altı elveda...
6
Abone Ol
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.955 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar/TL ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamalarının ardından 8,1840'a kadar geriledi ve şu dakikalarda önceki kapanışın yaklaşık yüzde 3 altında 8,2470'ten işlem görüyor.
7
Abone Ol
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların direnç, 1.925 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.