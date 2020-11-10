10 Kasım Altın Fiyatları Canlı: Altın fiyatları yükseliyor mu, düşecek mi? Uzmanların altın yorumları ve yatırım altınlarında son durum

Yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile sert düşüşe geçen ons altın fiyatı 1868 dolara kadar gerilerken, dolar kurundaki düşüşün de etkisine paralel olarak gerileyen gram altın en düşük 491 lirayı gördü.



Yurt içinde, dolar kurunda yaşanan düşüşle gün boyu gerileyen gram altın, yurt dışında Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışına paralel ons altındaki değer kaybıyla düşüşünü hızlandırdı ve en düşük 484.21 lira seviyesine kadar geriledi.