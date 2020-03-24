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Ekonomi
Haber Giriş: 24 Mart 2020 - 09:00, /

Altın fiyatları canlı 2020 bugün! 24 Mart gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları 24 Mart Salı günü canlı ve anlık fiyatları ile merak ediliyor. Anlık iniş ve çıkışlar gösteren altın fiyatları, yatırımcıların alım ya da satım kararlarında önemli bir rol oynayacak. Geçtiğimiz hafta anlık olarak 309 lira seviyelerine kadar gerileyen altın fiyatları, bu hafta başı itibariyle artış yönlü ivme göstermeye başladı. Güne 328 lira seviyesinden merhaba diyen altın fiyatları, gram ve çeyrek bazında anlık olarak sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, günün altın fiyatları hakkında güncel bilgiler

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Altın fiyatları grafik bilgileri ile son günlerde pek çok yatırımcının anlık olarak takip ettiği araçlar arasında yer alıyor. Önceki hafta gördüğü düşüşün ardından yeniden ayaklanan altın fiyatları, salı gününe 328 lira seviyesinde başladı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,192 liradan alınıp 2,214 liradan satılıyor.

2YARIM ALTIN NE KADAR

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,087 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAPANIŞ FİYATLARI

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAPANIŞ FİYATLARI

Gün içerisinde en yüksek 316.50 lira, en düşük ise 306.39 lira seviyesini gören gram altın fiyatları, saat 17.22 itibarıyla 314.59 lira seviyesinde işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 517.81 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 132 liradan alıcı buldu.

4

Altın fiyatlarındaki günlük değişimi, en yüksek-en düşük değerleri ve analistlerin altın yorumlarını "bigpara" sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUMU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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