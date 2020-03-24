Altın fiyatları canlı 2020 bugün! 24 Mart gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları grafik bilgileri ile son günlerde pek çok yatırımcının anlık olarak takip ettiği araçlar arasında yer alıyor. Önceki hafta gördüğü düşüşün ardından yeniden ayaklanan altın fiyatları, salı gününe 328 lira seviyesinde başladı.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,192 liradan alınıp 2,214 liradan satılıyor.