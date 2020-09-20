Altın fiyatları canlı 20 Eylül: Çeyrek altın ve gram altın için yön neresi? Altın yorumları: 1970 seviyesine dikkat!

Son dönemde aşıya yönelik gelişmelerin daha da hızlanması ve piyasadaki risk alma iştahının artması ons altındaki hırçın getiriyi törpüledi. Buna karşın halen daha ons altına yönelik yükseliş eğilimi bitmiş değil. Küresel piyasalarda halen devam eden geniş para politikaları var. Bu ons altını destekleyen en önemli unsurlardan biri. Dahası ultra gevşek politikaların bugünden yarına sıkılaşacağı da yok. ABD tahvil getirilerinde artış yaşanmaması nedeniyle geri çekilmeler sınırlı kalıyor.