Altın fiyatları canlı 18 Eylül: Anlık çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın yorumları: 488 direnç olabilir

Fed sonrası ilk fiyatlamalarda dalgalı bir seyir etkili olurken, belirsizlik vurgusu risk iştahını baskılayan bir gelişme oldu. Risk iştahında zayıflama görülürken, Fed sonrasında doların küresel çapta değer kazandığı görülüyor. Dolardaki değer kazanımlarına bağlı olarak ons altın da aşağı yönlü bir seyir izliyor.



Ons altında aşağı yönlü hareketlerin devamında 1930-1916 dolar ve 1906 dolar seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. 1906 dolar desteği altında 1863-1834 dolar ve 1791 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Bu tarafta 1906 dolar seviyesinin yakından takip edilmesi yararlı olacaktır ve bu seviye altında satışların hız kazanabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.



Kısa vadede sıkışık bir seyrin izlendiği ve teknik görünümün görece zayıf kaldığı ons altına ilişkin uzun vadeli beklentiler ise yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Bu tarafta küresel çapta uzun bir süre düşük faiz ortamının devam edeceği beklentileri ve bu yöndeki mesajlar önem taşıyor. Düşük faiz ve bol likidite ortamı 2008 yılından sonraki süreçte de yaşanırken, mevcut konjonktürün ons altın ve hisse piyasalarını desteklediği görüldü. İçerisinde bulunduğumuz bu dönemin de ons altını uzun vadede destekleyebileceği yapılan değerlendirmeler arasındadır.



