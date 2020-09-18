Altın fiyatları canlı 18 Eylül: Anlık çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın yorumları: 488 direnç olabilir

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 766,00 lira, Cumhuriyet altını 3.135,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki gün kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybederek 472,70 liradan işlem gördü.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 473,60 473,80 472,50 472,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.121,00 3.142,00 3.114,00 3.135,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 432,00 436,00 431,00 436,00
Lira(Tam) Ziynet 3.050,00 3.070,00 3.043,00 3.063,00
Yarım Ziynet 1.525,00 1.535,00 1.522,00 1.532,00
Çeyrek Ziynet 763,00 768,00 761,00 766,00