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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 07:49 | 

Altın fiyatları canlı 18 Eylül: Anlık çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın yorumları: 488 direnç olabilir

Altın fiyatları 18 Eylül Cuma günü kapanışı ile haftanın son alış ve satış fiyatlamalarını belirleyecek. Küresel bazda bazı gelişmelerin doğrudan etkilediği altın fiyatları, ons bazında son bir haftada 1966-1936 seviyelerinde dalgalanma yaşadıktan sonra bugün 1951 dolar ile güne giriş yaptı. FED'in açıkladığı faiz kararının ardından dolar bazlı değer kazanımının ortaya çıkması, altın fiyatları için ons değerindeki düşüş beklentisini öne çıkarmıştı. Analistlerin altın yorumları çerçevesinde ons bazında 1970 doların direnç, 2000 dolar üzerinin ise rekor olan 2075 dolar seviyelerine yükselişe imkan tanıyabileceği detayları yer buluyor. Gram altın fiyatları için ise bu direncin 488 TL olduğu altın yorumları ile analistlerin gündemini oluşturuyor. İşte, 18 Eylül güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi için merak edilen son bilgiler

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18 Eylül altın fiyatları canlı ve anlık veriler ile takip ediliyor. Ons bazında gösterdiği dalgalanma ve paralel olarak seyreden dolar fiyatlaması nedeniyle oldukça dalgalı bir seyir gösteren gram altın fiyatları, alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Asya ve Amerika piyasalarındaki alım satım işlemleri dolayısıyla Türkiye'de mesai saatleri başlamadan konumlanan altın fiyatları, Türkiye'de piyasaların açılmasıyla birlikte son halini alıyor. Peki, günün ilk saatlerine ons bazında 1952 dolar, gram bazında ise 474 TL'den giriş yapan 18 Eylül altın fiyatları için analistlerin altın yorumları ne yönde? İşte, günün altın fiyatları ve yorumları bilgileri

218 EYLÜL ALTIN FİYATLARI
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18 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın 767 TL’den alınıyor, 782 TL’den satılıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 469 TL’den alınıyor, 473 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.534 TL’den alınıyor, 1.565 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 3158 TL’den alınıyor, 3189 TL’den satılıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 766,00 lira, Cumhuriyet altını 3.135,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki gün kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybederek 472,70 liradan işlem gördü.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 473,60 473,80 472,50 472,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.121,00 3.142,00 3.114,00 3.135,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 432,00 436,00 431,00 436,00
Lira(Tam) Ziynet 3.050,00 3.070,00 3.043,00 3.063,00
Yarım Ziynet 1.525,00 1.535,00 1.522,00 1.532,00
Çeyrek Ziynet 763,00 768,00 761,00 766,00

4ALTIN YORUMLARI: GRAM ALTINDA YENİ ZİRVELER GELİR Mİ
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ALTIN YORUMLARI: GRAM ALTINDA YENİ ZİRVELER GELİR Mİ?

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Son aylarda 1900 dolarlı seviyelerde dalgalanan ons altının 50 günlük üssel ortalamasını (1916 dolar) destek edindiği görülüyor. Eylül ortalarında 50 günlük ortalamasını test eden ve ortalamadan gelen alımlarla son günlerde kademeli bir yükseliş kaydeden ons altında Fed sonrasında bugün satışların yaşandığı görülüyor.

Fed dün sonlanan toplantısında piyasadaki genel beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Açıklanan projeksiyonlarda 2023 yılı tahminleri ilk kez yer alırken, 2023 yılı sonuna kadar faiz oranlarında bir değişiklik öngörülmüyor. Powell, enflasyonun yüzde 2’ye ulaşıp bunun üzerinde ılımlı bir seyir izleyinceye kadar faizlerde değişim olmayacağını ifade etti. Bununla birlikte ekonomik belirsizliğe ilişkin vurgu da dikkat çekti.

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Fed sonrası ilk fiyatlamalarda dalgalı bir seyir etkili olurken, belirsizlik vurgusu risk iştahını baskılayan bir gelişme oldu. Risk iştahında zayıflama görülürken, Fed sonrasında doların küresel çapta değer kazandığı görülüyor. Dolardaki değer kazanımlarına bağlı olarak ons altın da aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Ons altında aşağı yönlü hareketlerin devamında 1930-1916 dolar ve 1906 dolar seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. 1906 dolar desteği altında 1863-1834 dolar ve 1791 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Bu tarafta 1906 dolar seviyesinin yakından takip edilmesi yararlı olacaktır ve bu seviye altında satışların hız kazanabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Kısa vadede sıkışık bir seyrin izlendiği ve teknik görünümün görece zayıf kaldığı ons altına ilişkin uzun vadeli beklentiler ise yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Bu tarafta küresel çapta uzun bir süre düşük faiz ortamının devam edeceği beklentileri ve bu yöndeki mesajlar önem taşıyor. Düşük faiz ve bol likidite ortamı 2008 yılından sonraki süreçte de yaşanırken, mevcut konjonktürün ons altın ve hisse piyasalarını desteklediği görüldü. İçerisinde bulunduğumuz bu dönemin de ons altını uzun vadede destekleyebileceği yapılan değerlendirmeler arasındadır.

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Bununla birlikte salgın kaynaklı gelişmeler, aşı çalışmaları hakkındaki açıklamalar ve dolardaki seyir ons altındaki fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürecektir. Yıl bitmeden test aşamaları devam eden aşı çalışmalarının ilk onaylarını alması beklenmekte olup, bu taraftaki olumlu gelişmeler risk iştahını desteklemeye devam ederek kısa vadede ons altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Vaka sayılarında artışın mevsimsel etkiler nedeniyle hız kazanması ve buna bağlı olarak tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi ise güvenli liman talebini artırarak altını kısa vadede destekleyebilir. Yine ABD’deki seçimler yaklaştıkça güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelim güç kazanabilir. Zaman zaman volatilitenin artış kaydettiği ons altında tekrar alımların yaşanması durumunda son günlerde direnç olarak çalışan 1970 dolarlı seviyeler önem kazanacaktır. 1970 dolar üzerindeki kapanışlarda ise 1992 dolar ve 2006 dolar seviyeleri kısa vadede direnç olarak takip edilebilir. Tekrar 2000 dolar üzerinde kapanışların yaşanması ve tarihi zirvenin bulunduğu 2075$ dolar seviyesinin aşılması ons altında tekrardan güçlü yükselişleri beraberinde getirebilir.

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