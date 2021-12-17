ALTIN FİYATLARI CANLI: 17 Aralık (bugün) gram altın fiyatları kaç TL oldu? Piyasada dikkat çeken yükseliş...
Küresel ekonomi enflasyonla mücadeleye yönelirken altın fiyatları beklentilerin fiyatlanmasıyla birlikte güçlenmeye başladı. Ons altın uzun sürenin ardından yeniden 1800 doların üzerine çıktı. Gram altının satış fiyatı ise 920 liranın üzerinde seyrederken, çeyrek altın 1400 lirayı aştı... Merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımına giderken Altın fiyatları da yükselişe geçti. Fed'in ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin ardından altın fiyatları güç kazanmaya başladı. Fed, enflasyon için kullandığı 'geçici' kelimesini çıkararak kalıcı bir sorun olduğuna dair değerlendirmede bulunurken 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 6 kez faiz artırma ihtimalinin bulunduğunu ve bunun da her adımda 0.25 baz puan seviyelerinde olabileceğini açıkladı.
Ayrıca koronavirüsün Omicron varyantının küresel piyasalara etkisi henüz bilinmiyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Omicron varyantının etkilerinin ne olacağını bilmekten çok uzak olunduğunu da söylemişti. Bu gelişme de altın fiyatlarının yükselmesine destek oldu.
Tüm bu faktörlerle piyasalarda dolar değer kazanırken Ons Altın da güven tazelemiş oldu. Beklentilerin sona ermesiyle birlikte ons altında güçlenme ivme kazandı. En son 30 Kasım 2021 tarihinde 1800 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın merkez bankalarının kararlarına odaklanılması nedeniyle beklenti içine de girilince 1760-1800 dolar arasında hareket etmişti. Dar banda sıkışan ons altın bugün yönünü yukarı doğru değiştirdi.
Tüm bu faktörlerle piyasalarda dolar değer kazanırken Ons Altın da güven tazelemiş oldu. Beklentilerin sona ermesiyle birlikte ons altında güçlenme ivme kazandı. En son 30 Kasım 2021 tarihinde 1800 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın merkez bankalarının kararlarına odaklanılması nedeniyle beklenti içine de girilince 1760-1800 dolar arasında hareket etmişti. Dar banda sıkışan ons altın bugün yönünü yukarı doğru değiştirdi.
GRAM ALTIN TARİHİ YÜKSEK SEVİYEDE
Gram Altın fiyatları ise hem ons altın hem de döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte güçlü seyretmeye devam ediyor. Ekim ayına 501 lira ile yükseliş grafiği çizerek başlayan gram altın istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Ons altının 1800 dolar direncini aşmasıyla birlikte ve dolardaki hareketliliğin etkisiyle gram altın 910.6 lira ile tarihi yüksek seviyesini gördü. Yaklaşık olarak 77 günde gram altın yatırımcısına böylece yüzde 81 oranında kazandırmış oldu.
CANLI VE ANLIK ALTIN FİYATLARI
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Altının gram satış fiyatı bugün 890,02 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 1.450,00 liradan satılırken, 1.418,00 liradan geri alınıyor.
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Yarım altının satış fiyatı 2.906,00 liradan satılırken, 2.834,00 liradan geri alınıyor.
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
22 AYAR GRAM SATIŞ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altının gram satış fiyatı bugün 890,02 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 1.450,00 liradan satılırken, 1.418,00 liradan geri alınıyor.
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Yarım altının satış fiyatı 2.906,00 liradan satılırken, 2.834,00 liradan geri alınıyor.
CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Cumhuriyet altının satış fiyatı 5.771,00 olurken, 5.664,00 liradan geri alınıyor.
22 AYAR GRAM SATIŞ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
22 ayar altının gram satış fiyatı 821,66 liradan işlem görürken, 803,60 liradan geri alınıyor.
"Altın ons fiyatlarında uzunca bir süredir devam eden yatay görünümden çıkma çabası var. Haftanın son işlem gününde 1800 doları geçerek bu seviyeyi destek haline getiren ons altında kısa vadeli görünümün pozitife dönebilmesi bu seviyenin üzerinde birkaç günlük kapanış görmeyi bekleyeceğiz. Gram altın 910 TL’yi geçerek rekor tazeledi. Günün başlarında bu seviyedeki direnç üzerinde işlem görmekte. 900 lira eşik seviyesini destek olarak takip ediyoruz."
'KALICILIK ÖNEMLİ'
Ikon Menkul bugünkü piyasa bülteninde altın fiyatlarında kalıcılığın önemline değindi. İşte o değerlendirme:
FED sonrası zayıflayan Dolar Endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi ile birlikte ons altın gözle görülür şekilde yukarı yönde tepki verdi. Baktığımızda ABD 10 yıllık tahvil faizinin geçen haftaya göre %1.5 seviyesinden uzaklaşıp hafif gerilediğini görüyoruz.
Ikon Menkul bugünkü piyasa bülteninde altın fiyatlarında kalıcılığın önemline değindi. İşte o değerlendirme:
FED sonrası zayıflayan Dolar Endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi ile birlikte ons altın gözle görülür şekilde yukarı yönde tepki verdi. Baktığımızda ABD 10 yıllık tahvil faizinin geçen haftaya göre %1.5 seviyesinden uzaklaşıp hafif gerilediğini görüyoruz.
Ons lltın, FED toplantısı sonrası verdiği tepki ile bir süredir baskı gördüğü 200 günlük ortalamayı kırdı geçti ve bu gece Asya seansı itibariyle 1800 doların üzerine çıktı. Ayrıca 1680'den gelen uptrend çizgisinin de tekrar üzerine çıktı. Bundan sonraki süreçte takip edeceğimiz durum, en azından kısa vadede 200 günlüğün üzerinde kalıp kalamayacağı olacak. Eğer kalabilirse pozitif yönlü hareketlerin devamını öngörebiliriz.
Destekler: 1795 – 1765 – 1748 Dirençler: 1810 – 1832 – 1850
Destekler: 1795 – 1765 – 1748 Dirençler: 1810 – 1832 – 1850
KRİPTO PARALAR DA YÜKSELMİŞTİ AMA...
Ekim ayında Kripto Para birimleri ralli yapmaya başlamış Bitcoin 69 bin dolar Ethereum ise 5 bin dolar seviyesine yaklaşmıştı. Şaka olarak ortaya çıkan sonrasında finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu de yatırımcılarını heyecanlandırmıştı. Ülkelerin kripto paralar için regülasyon adımları, küresel enflasyonun yükselmesi ve altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte kripto para birimlerinde zayıflama ve durgunluk ortaya çıkmaya başladı.
Ekim ayında Kripto Para birimleri ralli yapmaya başlamış Bitcoin 69 bin dolar Ethereum ise 5 bin dolar seviyesine yaklaşmıştı. Şaka olarak ortaya çıkan sonrasında finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu de yatırımcılarını heyecanlandırmıştı. Ülkelerin kripto paralar için regülasyon adımları, küresel enflasyonun yükselmesi ve altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte kripto para birimlerinde zayıflama ve durgunluk ortaya çıkmaya başladı.