ALTIN FİYATLARI CANLI: 17 Aralık (bugün) gram altın fiyatları kaç TL oldu? Piyasada dikkat çeken yükseliş...

Ayrıca koronavirüsün Omicron varyantının küresel piyasalara etkisi henüz bilinmiyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Omicron varyantının etkilerinin ne olacağını bilmekten çok uzak olunduğunu da söylemişti. Bu gelişme de altın fiyatlarının yükselmesine destek oldu.



Tüm bu faktörlerle piyasalarda dolar değer kazanırken Ons Altın da güven tazelemiş oldu. Beklentilerin sona ermesiyle birlikte ons altında güçlenme ivme kazandı. En son 30 Kasım 2021 tarihinde 1800 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın merkez bankalarının kararlarına odaklanılması nedeniyle beklenti içine de girilince 1760-1800 dolar arasında hareket etmişti. Dar banda sıkışan ons altın bugün yönünü yukarı doğru değiştirdi.