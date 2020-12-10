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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 07:04 | 

Altın fiyatları canlı 10 Aralık 2020: Gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte altın yorumları

Gram altın fiyatlamasında önemli bir rol oynayan ons altın fiyatları, 10 Aralık Perşembe gününe düşüşle başladı. Dolar ve ons arasındaki korelasyon dolayısıyla her iki değişkeni de yakından takip eden gram altın fiyatları, piyasalardaki son duruma odaklandı. Aşı haberleri, Çin ve ABD arasındaki çekişme gibi unsurların belirleyici olduğu altın fiyatları, 10 Aralık Perşembe günü uzmanların altın yorumları ile takip ediliyor. Peki, güne 463 TL'den giriş yapan altın fiyatları, düşecek mi, artacak mı? İşte, altın yorumları ve analistlerden önemli uyarılar

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Altın fiyatları gram altın çeyrek altın almak isteyen yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Anlık ve canlı altın fiyatları ile altın alım ve satım işlemine yön verecek olanlar, analistlerin altın yorumlarını da mercek altına alıyor. 10 Aralık Perşembe günü altının gram fiyatı, ons fiyatındaki düşüş nedeniyle 463 liradan işlem gördü. Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve Brexit konusundaki olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Serbest piyasada çeyrek altının satış fiyatı ise 765 lira oldu. Peki, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte, 10 Aralık güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum.

2ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU
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ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.093,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günün kapanışına göre yüzde 0,87 düşüşle 466,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bir önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 470,30 470,50 466,20 466,40
Cumhuriyet Ata Lira 3.099,00 3.120,00 3.072,00 3.093,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 428,00 432,00 425,20 429,20
Lira(Tam) Ziynet 3.029,00 3.049,00 3.002,00 3.022,00
Yarım Ziynet 1.514,00 1.524,00 1.501,00 1.511,00
Çeyrek Ziynet 757,00 762,00 750,00 755,00

3CANLI ALTIN FİYATLARI 10 ARALIK
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CANLI ALTIN FİYATLARI 10 ARALIK

Gram altın güne 462 TL satış fiyatı ile giriş yaptı. Çeyrek altın 764, yarım altın ise 1530 TL'den alıcı buldu. 10 Aralık Perşembe günü ons altın ise 1839 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve Brexit konusundaki olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün ABD'de toptan eşya stokları ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.885 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

5BU UNSURLAR ALTIN İÇİN DESTEKLEYİCİ
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BU UNSURLAR ALTIN İÇİN DESTEKLEYİCİ

Ziraat Yatırım Menkul Değerler

İngiltere'de kullanılmaya başlanan Pfizer-BioNTech aşısına ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay verilebileceği beklenmesi ons altın tarafında kar satışlarına neden olsa da ABD'de bir öncekinden biraz daha fazla yeni teşvik paketinin gündeme gelmesi ve hızlı bir şekilde artmaya devam eden koronavirüs vakalarının kısıtlama endişelerini beraberinde getirmesi değerli maden için destekleyici unsurla olabilir. Bu kapsamda, değerli madenin 1.850 desteğinin üzerinde tutunarak tekrar 1.875 seviyesine hareket edebileceğini düşünüyoruz."

6AŞIYLA İLGİLİ GELİŞMELER ALTININ SEYRİ AÇISINDAN ÖNEMLİ
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AŞIYLA İLGİLİ GELİŞMELER ALTININ SEYRİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Gedik Forex

Ons altın fiyatları aşı ve teşvik paketi haberleriyle güç kaybetmeye başladı. FDA, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının yüzde 95 etkili olduğunu doğruladı. Perşembe günü ise aşı danışma paneli sonuçları göz önünde bulundurarak aşıya acil kullanım onayı tavsiyesi verip vermeyeceğini görüşecekleri belirtiliyor.

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Teşvik paketi içinse ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta sunulan, 908 milyar dolarlık tekliften daha büyük bir paket olduğu görülüyor. İlerleyen günlerde, aşı ve paketle ilgili gelişmeler altının seyri açısından önemli olacaktır. Bugün için açıklanacak ikincil düzey ABD verileri var. Ons altın için 1854 - 1848 – 1841 dolar destek noktaları, 1867 - 1872 - 1876 direnç noktaları. "

8ENDEKS İÇİN İLK DESTEK 1.852 DOLAR SEVİYESİ
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ENDEKS İÇİN İLK DESTEK 1.852 DOLAR SEVİYESİ

InvestAZ Yatırım

Güne 1.871 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.852 seviyesi olarak takip edilebilir.

9Gram altın ve gümüşte fırsat seviyeler
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Gram altın ve gümüşte fırsat seviyeler

Gram altın ve gram gümüş tarafında son dönemde nispeten yatay hareketler ön planda. Ons tarafında kısmi hareketlilik olsa da dolar kurunda yaşanan yatay seyir gram altın ve gümüşün yatay kalmasına neden oluyor.

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Yılın son günlerindeyiz. Piyasanın genelinde de bir sakinlik söz konusu. Özellikle 16 Aralık ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısıyla birlikte piyasada hareketlilik görebiliriz. Fed’in 2021 yılına dair vereceği olası güçlü sinyaller hareketliliği artırabilir. Diğer yandan ABD’den beklenen fakat henüz somut bir gelişme olmayan teşvik paketi de bir diğer önemli konu olacaktır. Aşı konusunun ise piyasadaki etkisinin azaldığını görmekteyiz.

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İlk olarak ons altın ve gümüşü inceleyelim. Geçen haftalarda gelen aşı haberleriyle birlikte baskı altında kalan ons altın ve gümüş ardından ise hızlı bir şekilde toparlandı. Mevcut durumda ise, yükselişlerin zayıfladığını ve yatay bir görünüme girdiklerini görüyoruz. Piyasada yeni bir katalizör gelene kadar bu yataylık sürecektir.

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Ons altında 1884 dolar seviyesini önemli bir direnç olarak izliyorum. Mevcut durumda bu seviye baz alınarak aşağı yönde bir hareket görebiliriz. Aşağıda ise 1840 doları önemli bir destek olarak izliyorum. Gümüş tarafında daha net bir görünüm söz konusu. Düşen eğilim direnci 28.40 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu seviyeden bu hafta dönüşler görüyoruz. Sırasıyla 24.80 dolar ve 26.00 dolar dirençleri kademeli satış fırsatı verebilecek eşikler olabilir.

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Gram tarafını değerlendirmeden önce dolar kuruna da değinmek gerek. Ekonomide atılan normalleşme adımlarının ardından TL üzerindeki baskı nispeten azaldı. Ancak tam anlamıyla güçlü bir TL’den bahsetmek zor. Açıklanan son enflasyon verilerinin yüksek çıkması 24 Aralık TCMB toplantısına dair yeni bir artırım beklentisi oluşturuyor gibi. Eğer TCMB yeni bir artırım daha yaparsa TL’de kuvvetli bir seyir görebiliriz. Özellikle 7.75 TL seviyesi çok kritik gözüküyor. Son dönemde kurdaki her düşüş 7.75 TL seviyesinde sonlandı ve alımlar gördük. Bu nedenle TL’de iyimserliğin artması için 7.75 TL’nin kırılması gerekiyor. Aksi durumda 7.90 TL ve 8.05 TL seviyeleri izlenebilir.

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Gram altında yükselen eğilim 11 Kasım’da kırılmış ve artık yükselişlerin satış fırsatı verebileceğini ifade etmiştik. O günden bu yana 473 TL seviyesine kadar tepkisini veren ve her seferinde baskı yaşayan bir gram altın gördük. 473 TL direnci kritik olacaktır. Bu seviye geçilmediği sürece yükselişlere temkinli bakıyorum. Aşağıda önce 450 TL ardından ise 424 TL izlenebilir. Özellikle 424 TL seviyesinden toparlanmalar güçlü olabilir.

Gram gümüşte ise, daha öncelerden verdiğimiz 5.50 TL seviyesinden alımlar gelmişti. Ancak yükselişlerde de 6.30 TL’nin satış fırsatı verdiğini görüyoruz. Geri çekilmelerde 5.50 TL ve 5.20 TL seviyeleri toparlanma fırsatı verebilecek seviyeler olarak izlenebilir.

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