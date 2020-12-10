Altın fiyatları canlı 10 Aralık 2020: Gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte altın yorumları

Gram tarafını değerlendirmeden önce dolar kuruna da değinmek gerek. Ekonomide atılan normalleşme adımlarının ardından TL üzerindeki baskı nispeten azaldı. Ancak tam anlamıyla güçlü bir TL’den bahsetmek zor. Açıklanan son enflasyon verilerinin yüksek çıkması 24 Aralık TCMB toplantısına dair yeni bir artırım beklentisi oluşturuyor gibi. Eğer TCMB yeni bir artırım daha yaparsa TL’de kuvvetli bir seyir görebiliriz. Özellikle 7.75 TL seviyesi çok kritik gözüküyor. Son dönemde kurdaki her düşüş 7.75 TL seviyesinde sonlandı ve alımlar gördük. Bu nedenle TL’de iyimserliğin artması için 7.75 TL’nin kırılması gerekiyor. Aksi durumda 7.90 TL ve 8.05 TL seviyeleri izlenebilir.