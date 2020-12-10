Altın fiyatları canlı 10 Aralık 2020: Gram altın bugün ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte altın yorumları

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.093,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günün kapanışına göre yüzde 0,87 düşüşle 466,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bir önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 470,30 470,50 466,20 466,40
Cumhuriyet Ata Lira 3.099,00 3.120,00 3.072,00 3.093,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 428,00 432,00 425,20 429,20
Lira(Tam) Ziynet 3.029,00 3.049,00 3.002,00 3.022,00
Yarım Ziynet 1.514,00 1.524,00 1.501,00 1.511,00
Çeyrek Ziynet 757,00 762,00 750,00 755,00