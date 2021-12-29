Altın fiyatları CANLI: 1 gram altın bugün kaç TL? Altın fiyatlarında yükseliş... İşte uzman 2021-2022 altın yorumları

ONS ALTINDA YENİ BİR YÜKSELİŞ EĞİLİMİ BAŞLAYABİLİR

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü



Ons altın 1800 dolar civarındaki ısrarını sürdürüyor. Korkutan Omikron varyantı altın fiyatlarında kısa vadeli hareket alanı oluştursa da şimdilik durumun kontrol altında olduğuna yönelik işaretler altın fiyatındaki hareketi sınırlı kılıyor.



2022 yılına girmeye hazırlandığımız şu sıralarda piyasalarda Noel rehaveti ve hacimsizlik hakim. Ancak 2022’de Fed’in para politikasına ilişkin gelişmeler ve enflasyon endişeleri altın fiyatlarında etkili olacak görünüyor. Ons altında teknik bir tempo yok. Yatay eğilim devam ediyor. Buna karşın 22 ve 50 günlük ortalamaların kesiştiği 1795 dolar seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin sürmesi halinde 1830 – 1850 dolar bandındaki direnç seviyeleri zorlanabilir. Ağustos ayından bu yana devam eden alçalan direnç olan 1850 seviyesi üzerinde satışların karşılanması halinde ons altında yeni bir yükseliş eğilimi başlayabilir.



Gram altın ise, DolarTL’deki yukarı yönden etkileniyor. 700 TL’yi gören gram altın için 675 TL üzerindeki seyirlerin korunması halinde 770 TL seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareket alanı oluşabilir. DolarTL’nin 11.70 üzerinde kalmaya devam etmesi gram altını yukarı taşıyabilir. Buna karşın 11.70 seviyesi altındaki kapanışlarda gram altında 675 seviyesi altında seyirlerin oluşması mümkün.