Altın fiyatları CANLI: 1 gram altın bugün kaç TL? Altın fiyatlarında yükseliş... İşte uzman 2021-2022 altın yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu internette sıklıkla aranan sorular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda ons altın 1800 dolar üzerinde tutunmaya devam ediyor. Hem doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi hem de koronavirüsün etkisini dünya çapında artırması altın fiyatlarını güçlendiriyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 708 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1800 dolar seviyesinde bulunuyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Özer, “Ağustos ayından bu yana devam eden alçalan direnç olan 1850 seviyesi üzerinde satışların karşılanması halinde ons altında yeni bir yükseliş eğilimi başlayabilir” şeklinde değerlendirdi.
Altın fiyatlarında güçlenme başladı. Uzun süredir 1800 doların altında seyreden ons altın 1810 dolar civarında denge arayışına başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni varyantlarının ortaya çıkması, varyantlara ilişkin olarak gelişmelerin ne olacağının belirsiz olması, Fed'in faiz artırma ihtimalinin yükselişe geçmesi ve küresel ekonomilerdeki enflasyon sorunu altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor..
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 720,54 liradan alınıyor, 720,72 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.178,00 liradan alınıyor, 1.213,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.353,00 liradan alınıyor, 2.425,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.719,00 liradan alınıyor, 4.834,00 liradan satılıyor.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni varyantlarının ortaya çıkması, varyantlara ilişkin olarak gelişmelerin ne olacağının belirsiz olması, Fed'in faiz artırma ihtimalinin yükselişe geçmesi ve küresel ekonomilerdeki enflasyon sorunu altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor..
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 720,54 liradan alınıyor, 720,72 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.178,00 liradan alınıyor, 1.213,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.353,00 liradan alınıyor, 2.425,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 4.719,00 liradan alınıyor, 4.834,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
Piyasalarda noel tatili sebebiyle hacimsiz seyir sürerken; altının ons fiyatı 1800 dolar seviyesinin üzerinde tutunurken; yeni yılda altın yatırımcısının gözü, Fed’in para politikasına ilişkin gelişmelerde ve enflasyon endişelerinde olacak. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1807 dolar seviyesini; en düşük ise 1800 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.28 oranında düşüşle 1800 dolardan işlem gördü.
Gram altın, dolar kurunda yaşanan hareketin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13.24 itibarıyla yüzde 3,24 oranında yükselişle 708,28 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1194 lira, Cumhuriyet altını da 4 bin 910 liradan işlem görüyor.
ONS ALTINDA YENİ BİR YÜKSELİŞ EĞİLİMİ BAŞLAYABİLİR
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü
Ons altın 1800 dolar civarındaki ısrarını sürdürüyor. Korkutan Omikron varyantı altın fiyatlarında kısa vadeli hareket alanı oluştursa da şimdilik durumun kontrol altında olduğuna yönelik işaretler altın fiyatındaki hareketi sınırlı kılıyor.
2022 yılına girmeye hazırlandığımız şu sıralarda piyasalarda Noel rehaveti ve hacimsizlik hakim. Ancak 2022’de Fed’in para politikasına ilişkin gelişmeler ve enflasyon endişeleri altın fiyatlarında etkili olacak görünüyor. Ons altında teknik bir tempo yok. Yatay eğilim devam ediyor. Buna karşın 22 ve 50 günlük ortalamaların kesiştiği 1795 dolar seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin sürmesi halinde 1830 – 1850 dolar bandındaki direnç seviyeleri zorlanabilir. Ağustos ayından bu yana devam eden alçalan direnç olan 1850 seviyesi üzerinde satışların karşılanması halinde ons altında yeni bir yükseliş eğilimi başlayabilir.
Gram altın ise, DolarTL’deki yukarı yönden etkileniyor. 700 TL’yi gören gram altın için 675 TL üzerindeki seyirlerin korunması halinde 770 TL seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareket alanı oluşabilir. DolarTL’nin 11.70 üzerinde kalmaya devam etmesi gram altını yukarı taşıyabilir. Buna karşın 11.70 seviyesi altındaki kapanışlarda gram altında 675 seviyesi altında seyirlerin oluşması mümkün.
Ons altın 1800 dolar civarındaki ısrarını sürdürüyor. Korkutan Omikron varyantı altın fiyatlarında kısa vadeli hareket alanı oluştursa da şimdilik durumun kontrol altında olduğuna yönelik işaretler altın fiyatındaki hareketi sınırlı kılıyor.
2022 yılına girmeye hazırlandığımız şu sıralarda piyasalarda Noel rehaveti ve hacimsizlik hakim. Ancak 2022’de Fed’in para politikasına ilişkin gelişmeler ve enflasyon endişeleri altın fiyatlarında etkili olacak görünüyor. Ons altında teknik bir tempo yok. Yatay eğilim devam ediyor. Buna karşın 22 ve 50 günlük ortalamaların kesiştiği 1795 dolar seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin sürmesi halinde 1830 – 1850 dolar bandındaki direnç seviyeleri zorlanabilir. Ağustos ayından bu yana devam eden alçalan direnç olan 1850 seviyesi üzerinde satışların karşılanması halinde ons altında yeni bir yükseliş eğilimi başlayabilir.
Gram altın ise, DolarTL’deki yukarı yönden etkileniyor. 700 TL’yi gören gram altın için 675 TL üzerindeki seyirlerin korunması halinde 770 TL seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareket alanı oluşabilir. DolarTL’nin 11.70 üzerinde kalmaya devam etmesi gram altını yukarı taşıyabilir. Buna karşın 11.70 seviyesi altındaki kapanışlarda gram altında 675 seviyesi altında seyirlerin oluşması mümkün.
KORONAVİRÜS KAPANMALARI BAŞLADI
Avrupa'da yükselişe geçen Koronavirüs vakaları nedeniyle bazı ülkeler yeniden kapanma yöntemini seçti. ABD ve İngiltere'de vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Asya borsalarında ise Omicron varyantına ilişkin anlık bilgi akışları hisse piyasalarını olumsuz etkiledi.