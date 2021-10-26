Altın fiyatları CANLI | 1 Gram altın bugün kaç TL? Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte uzman yorumları

Yeni hafta gündemin ilk sırasında batı kampı ile yükselen voltaj var.



10 ülke büyükelçisi istenmeyen adam ilan edilecek mi, bu ülkeler nasıl bir cevap verecek, gerilim ne ölçüde artabilir, yurtiçi piyasalara nasıl yansır ne ölçüde etkiler herkesin merak ettiği sorular.



Hiçbir etkisi olmaz piyasa kendi işine bakar demek güç.



Ancak mutlaka etkili olur ve şu oranda fiyatlarda değişikliğe neden olabilir demek de güç.



Hafta içinde fiyatlamalarda ilk etkili olacak faktör büyükelçilere ilişkin resmi karar alınıp alınmayacağı olacak. Pazartesi kabine toplantısı var.



Etkili olmaya aday ikinci başlık ise Erdoğan ile Biden’ın 30-31 Ekim (bu hafta sonu) tarihli G20 zirvesinde görüşmek üzere randevulaşıp randevulaşmayacağı olacaktır.



Eğer liderlerin programına ikili bir temas eklenirse hafta sonunda mikrofonların karşısına geçip sorunları çözmek için çalışacağız tadında açıklamalar yapmaları adetten.



Arka planda ise resmi açıklamalara kıyasla daha hararetli bir resim görülebilir. Yine de bu senaryonun piyasa etkisi ılımlı pozitif olur.



Yok bu olmaz da biriken bunca sorun varken iki lider G20’de bir araya gelmezse o zaman batı kampı ile gerilimde vitesin daha da yükselmesi beklenebilir.



Ben iki liderin bir araya gelmesi ihtimalinin görece daha yüksek şansa sahip senaryo olduğunu ancak görüşme gerçekleşecekse de bunun kararının Cuma gününe hatta Cumartesiye kalabileceğini düşünüyorum.



Pusula’yı uzun zamandır okuyanlar borsalarda uzun vadeli yatırıma pek olumlu bakmadığımı getiri maksimizasyonu için doğru bakışın orta vade (9-18 ay) olduğuna inandığımı bilir.