Altın fiyatları CANLI | 1 Gram altın bugün kaç TL? Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte uzman yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları takip edenler tarafından günün sıklıkla aranan konuları arasında geliyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 548 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 900 lira, Cumhuriyet altını 3.670 liradan satılıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel 568 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 557,3 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 548,00 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 900 lira, Cumhuriyet altını da 3.670 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.801 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasındaki görüşmeler sonrası artan küresel risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, bugün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının hızlı gerilemesine sebep olduğunu kaydetti. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 9,4680 seviyesinde bulunuyor.
4
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.815 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
5
Piyasalar & Öne Çıkan Senaryolar
Eral KARAYAZICI
ABD para birimi Ekim ayında dünya genelinde ortalama yüzde 1 değer kaybı yaşarken Türkiye’de yüzde 8 yükselerek 9,60 seviyesine ulaştı.
Hal böyle olunca yukarıda görebileceğiniz üzere yurtiçinde dolar borsa el ele hep beraber yükseğe tadında bir tablo oluştu.
6
Yurtdışında gelişen ülkeler liderliğinde pozitif bir hava var. Gelişmiş ülkeler adına 2-3 yıl sürebilecek ana yatay trend içinde bir ara pozitif akım olarak gördüğüm bu seyrin bir süre daha devam etmesi ve son çeyrek içinde Dow Jones özelinde 36,500 DAX özelinde 16,500 seviyesinin test edilmesi mümkün.
Gelişen ülkeler ise 2022 ortalarına kadar olan süreçte çok daha yüksek değer artışları yaşama şans ve alanına sahip. Bu şüphe yok ki Türkiye için de geçerli.
7
BORSA İSTANBUL
BIST 100 endeksi geçen hafta yüzde 5 değer kazanarak son yedi ayın en yüksek değeri olan 1485 puana yaklaştı.
Her ne kadar 1500-1510 bandı yakın vade özelinde teknik olarak bir dirençse de yıllık yüzde 20 enflasyona sahip bir ülkede hisse piyasasına lokal para birimi bazında bakmak, pahalı ucuz tadında çıkarımlar yapmak yanıltıcı olur.
BIST 1380 puan civarında aşırı iskontoluydu şimdi bu değerden yüzde 7 uzaklaştı.
8
Yeni hafta gündemin ilk sırasında batı kampı ile yükselen voltaj var.
10 ülke büyükelçisi istenmeyen adam ilan edilecek mi, bu ülkeler nasıl bir cevap verecek, gerilim ne ölçüde artabilir, yurtiçi piyasalara nasıl yansır ne ölçüde etkiler herkesin merak ettiği sorular.
Hiçbir etkisi olmaz piyasa kendi işine bakar demek güç.
Ancak mutlaka etkili olur ve şu oranda fiyatlarda değişikliğe neden olabilir demek de güç.
Hafta içinde fiyatlamalarda ilk etkili olacak faktör büyükelçilere ilişkin resmi karar alınıp alınmayacağı olacak. Pazartesi kabine toplantısı var.
Etkili olmaya aday ikinci başlık ise Erdoğan ile Biden’ın 30-31 Ekim (bu hafta sonu) tarihli G20 zirvesinde görüşmek üzere randevulaşıp randevulaşmayacağı olacaktır.
Eğer liderlerin programına ikili bir temas eklenirse hafta sonunda mikrofonların karşısına geçip sorunları çözmek için çalışacağız tadında açıklamalar yapmaları adetten.
Arka planda ise resmi açıklamalara kıyasla daha hararetli bir resim görülebilir. Yine de bu senaryonun piyasa etkisi ılımlı pozitif olur.
Yok bu olmaz da biriken bunca sorun varken iki lider G20’de bir araya gelmezse o zaman batı kampı ile gerilimde vitesin daha da yükselmesi beklenebilir.
Ben iki liderin bir araya gelmesi ihtimalinin görece daha yüksek şansa sahip senaryo olduğunu ancak görüşme gerçekleşecekse de bunun kararının Cuma gününe hatta Cumartesiye kalabileceğini düşünüyorum.
Pusula’yı uzun zamandır okuyanlar borsalarda uzun vadeli yatırıma pek olumlu bakmadığımı getiri maksimizasyonu için doğru bakışın orta vade (9-18 ay) olduğuna inandığımı bilir.
9
Oysa son birkaç yazıda BIST’de uzun vadeli potansiyele vurgu yapıyorum.
Üç sene sonra endeks hangi seviyede olur sorusuna yüzde 99 ihtimalle bu olur tadında bir cevabım olmasa da ben BIST’in bu vadede 3500 puana yükselme şansı olduğu ve bu senaryonun gerçekleşme ihtimalinin de yüzde 50’den düşük olmadığı görüşündeyim.
İşte bu nedenle de artık tasarruf sahiplerinin hisse senedi yatırımlarının en azından bir bölümünü uzun vadeli görmesini daha doğru buluyorum.
10
Çünkü finansal piyasalara yönelik karar alırken hepimizin kendimize şu iki soruyu sormamız gerekir.
1- Riskim ne ve yüzde kaç olasılık ile ne oranda kayıp yaşarım?
2- Potansiyel getiri oranım ne ve gerçekleşme ihtimali nedir?
Ben uzun vadede borsada aşağı yönde alanı kısıtlı, getiri potansiyelini yüksek buluyor, bu vadede şartların risk-almak taşımak için yeterince teşvik edici olduğunu düşünüyorum.